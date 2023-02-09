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https://sputnikarabic.ae/20230209/قافلة-عراقية-ضخمة-تدخل-الأراضي-السورية-لدعم-عمليات-الإنقاذ-تتضمن-صهاريج-نفط-فيديو-1073311107.html
قافلة عراقية ضخمة تدخل الأراضي السورية لدعم عمليات الإنقاذ تتضمن صهاريج نفط... فيديو
قافلة عراقية ضخمة تدخل الأراضي السورية لدعم عمليات الإنقاذ تتضمن صهاريج نفط... فيديو
دخلت الأراضي السورية عبر معبر (البوكمال) الحدودي مع العراق، قافلة كبيرة من المساعدات الإنسانية المقدمة من حكومة وشعب العراق للمتضررين من الزلزال في سوريا. 09.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-09T13:17+0000
2023-02-09T13:17+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
زلزال
العراق
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وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، أمس، بدخول قافلة الشاحنات العراقية المحملة بمواد إغاثية، ترافقها صهاريج محروقات من معبر البوكمال مع العراق.وتعد هذه الشحنة من المساعدات العراقية الأكبر التي تدخل الأراضي السورية منذ وقوع كارثة الزلزال التي ضربت البلاد، صباح الاثنين الماضي، وأثرت بشكل مباشر على محافظات حلب وإدلب واللاذقية وحماة.وأشار المراسل إلى أن القافلة جزء من جسر مساعدات سترسله الحكومة العراقية إلى الشعب السوري على خلفية الأزمة القاهرة التي تمر بها البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20230209/ما-رأيكهل-تضع-أمريكا-فيتو-أمام-إيصال-المساعدات-الإنسانية-للشعب-السوري؟-1073294073.html
https://sputnikarabic.ae/20230209/الجيش-الروسي-يفتح-مستودعاته-اللوجستية-الخاصة-في-قاعدة-حميميم-لتوزيعها-على-المتضررين-في-سوريا--1073306123.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, زلزال, العراق
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, زلزال, العراق

قافلة عراقية ضخمة تدخل الأراضي السورية لدعم عمليات الإنقاذ تتضمن صهاريج نفط... فيديو

13:17 GMT 09.02.2023
© Depositphotos.com / Monticelloشاحنات ثقيلة
شاحنات ثقيلة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2023
© Depositphotos.com / Monticello
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دخلت الأراضي السورية عبر معبر (البوكمال) الحدودي مع العراق، قافلة كبيرة من المساعدات الإنسانية المقدمة من حكومة وشعب العراق للمتضررين من الزلزال في سوريا.
وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، أمس، بدخول قافلة الشاحنات العراقية المحملة بمواد إغاثية، ترافقها صهاريج محروقات من معبر البوكمال مع العراق.

وضمت القافلة المئات من الشاحنات المحملة بآليات ومعدات ثقيلة لاستخدامها في عمليات رفع الأنقاض وإنقاذ المحاصرين تحتها، وأخرى لنقل الأنقاض.

كما ضمت القافلة صهاريج محملة بالوقود برفقة العشرات من الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية.

ما رأيك...هل تضع أمريكا فيتو أمام إيصال المساعدات الإنسانية للشعب السوري؟ - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2023
ما رأيك...هل تضع أمريكا "فيتو" أمام إيصال المساعدات الإنسانية للشعب السوري؟
08:24 GMT
وتعد هذه الشحنة من المساعدات العراقية الأكبر التي تدخل الأراضي السورية منذ وقوع كارثة الزلزال التي ضربت البلاد، صباح الاثنين الماضي، وأثرت بشكل مباشر على محافظات حلب وإدلب واللاذقية وحماة.
الجيش الروسي يوزع سلعا أساسية لدعم فقراء شرقي سوريا بمواجهة الحصار الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2023
الجيش الروسي يفتح مستودعاته اللوجستية في "حميميم" لتوزيعها على المتضررين في سوريا
10:46 GMT
وأشار المراسل إلى أن القافلة جزء من جسر مساعدات سترسله الحكومة العراقية إلى الشعب السوري على خلفية الأزمة القاهرة التي تمر بها البلاد.
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