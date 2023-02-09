https://sputnikarabic.ae/20230209/قافلة-عراقية-ضخمة-تدخل-الأراضي-السورية-لدعم-عمليات-الإنقاذ-تتضمن-صهاريج-نفط-فيديو-1073311107.html

قافلة عراقية ضخمة تدخل الأراضي السورية لدعم عمليات الإنقاذ تتضمن صهاريج نفط... فيديو

قافلة عراقية ضخمة تدخل الأراضي السورية لدعم عمليات الإنقاذ تتضمن صهاريج نفط... فيديو

دخلت الأراضي السورية عبر معبر (البوكمال) الحدودي مع العراق، قافلة كبيرة من المساعدات الإنسانية المقدمة من حكومة وشعب العراق للمتضررين من الزلزال في سوريا. 09.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-09T13:17+0000

2023-02-09T13:17+0000

2023-02-09T13:17+0000

العالم العربي

أخبار سوريا اليوم

زلزال

العراق

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/08/19/1049931506_0:161:3068:1887_1920x0_80_0_0_582747405e6abdc3b0b365470b3afab4.jpg

وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، أمس، بدخول قافلة الشاحنات العراقية المحملة بمواد إغاثية، ترافقها صهاريج محروقات من معبر البوكمال مع العراق.وتعد هذه الشحنة من المساعدات العراقية الأكبر التي تدخل الأراضي السورية منذ وقوع كارثة الزلزال التي ضربت البلاد، صباح الاثنين الماضي، وأثرت بشكل مباشر على محافظات حلب وإدلب واللاذقية وحماة.وأشار المراسل إلى أن القافلة جزء من جسر مساعدات سترسله الحكومة العراقية إلى الشعب السوري على خلفية الأزمة القاهرة التي تمر بها البلاد.

https://sputnikarabic.ae/20230209/ما-رأيكهل-تضع-أمريكا-فيتو-أمام-إيصال-المساعدات-الإنسانية-للشعب-السوري؟-1073294073.html

https://sputnikarabic.ae/20230209/الجيش-الروسي-يفتح-مستودعاته-اللوجستية-الخاصة-في-قاعدة-حميميم-لتوزيعها-على-المتضررين-في-سوريا--1073306123.html

العراق

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, زلزال, العراق