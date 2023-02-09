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https://sputnikarabic.ae/20230209/كنائس-الشرق-تطالب-الأمم-المتحدة-برفع-الحصار-عن-سوريا-وتخفيف-معاناة-شعبها-1073320989.html
"كنائس الشرق" تطالب الأمم المتحدة برفع الحصار عن سوريا وتخفيف معاناة شعبها
"كنائس الشرق" تطالب الأمم المتحدة برفع الحصار عن سوريا وتخفيف معاناة شعبها
"ارفعوا العقوبات على سوريا".. بهذا الشعار لخّص مجلس الكنائس في الشرق الأوسط مطالبته للأمم المتحدة بالتدخل ووضع حد لمعاناة الشعب السوري في محنته، في الوقت الذي... 09.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-09T15:05+0000
2023-02-09T15:05+0000
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وطالب بطاركة الكرسي الأنطاكي في سوريا، البطريرك يوحنا العاشر، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس، والبطريرك مار إغناطيوس أفرام الثاني بطريرك أنطاكية وسائر المشرق والرئيس الأعلى للكنيسة السريانية الأرثوذكسية في العالم، وبطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف الأول، طالبوا الأمم المتحدة والدول التي تفرض العقوبات على سوريا برفع العقوبات والحصار الجائر المفروضين على الشعب السوري.ودعا الأب إبراهيم إلى "اتخاذ إجراءات استثنائية ومبادرات فورية لتأمين وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية الضرورية بعد الزلزال الذي أصاب سوريا".مبادرات تبرع بالدم لمتضرري الزلزالوأشار الأب إبراهيم إلى أن الكنيسة بدأت بثلاث مبادرات للمتضررين في المحافظات وهي التبرع بالدم وتقديم الملابس والأغطية، إضافة لجمع المبالغ المالية لتوزيعها على الأهالي والعائلات المتضررين جراء الزلازل.وبيّن أن الحملة التي أقيمت بالتعاون مع مركز جامعة دمشق لنقل الدم تأتي ضمن حملة الدعم والمساندة التي تنفذها فاعليات دينية وشعبية لمساعدة متضرري الزلزال، لافتاً إلى أن "الفريق تلقى اليوم مساعدات عينية من المتبرعين سيتم إرسالها تباعا إلى المتضررين".وبيّنت أن "أقل واجب علينا هو التبرع بالدم للتخفيف عن أخوتنا في محافظات حلب واللاذقية وحماة وطرطوس، ومن هذا المنطلق جئت للمشاركة ودعم الحملة لمساعدة أهلنا المتضررين".وتابع الكبير: "المبادرة التي أطلقتها الكنيسة اليوم، هي نشاط تطوعي ضمن محاولات التواصل والوصول إلى المنكوبين، إضافةً إلى تنظيم حملات تبرعات مادية وعينية لإسناد المتضررين والنازحين، وحملات للتبرع بالدم".
https://sputnikarabic.ae/20230209/ما-رأيكهل-تضع-أمريكا-فيتو-أمام-إيصال-المساعدات-الإنسانية-للشعب-السوري؟-1073294073.html
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تقارير سبوتنيك, العالم العربي, زلزال, أخبار سوريا اليوم, حصري
تقارير سبوتنيك, العالم العربي, زلزال, أخبار سوريا اليوم, حصري

"كنائس الشرق" تطالب الأمم المتحدة برفع الحصار عن سوريا وتخفيف معاناة شعبها

15:05 GMT 09.02.2023
© Sputnik . Shams Melhem"كنائس الشرق" تطالب الأمم المتحدة برفع الحصار عن سوريا وتخفيف معاناة شعبها
كنائس الشرق تطالب الأمم المتحدة برفع الحصار عن سوريا وتخفيف معاناة شعبها - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2023
© Sputnik . Shams Melhem
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حصري
"ارفعوا العقوبات على سوريا".. بهذا الشعار لخّص مجلس الكنائس في الشرق الأوسط مطالبته للأمم المتحدة بالتدخل ووضع حد لمعاناة الشعب السوري في محنته، في الوقت الذي وضعت فيه هذه الكنائس كامل إمكانياتها تحت تصرف الأهالي المتضررين منذ اللحظات الأولى لوقوع كارثة الزلزال في سوريا.
وطالب بطاركة الكرسي الأنطاكي في سوريا، البطريرك يوحنا العاشر، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس، والبطريرك مار إغناطيوس أفرام الثاني بطريرك أنطاكية وسائر المشرق والرئيس الأعلى للكنيسة السريانية الأرثوذكسية في العالم، وبطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف الأول، طالبوا الأمم المتحدة والدول التي تفرض العقوبات على سوريا برفع العقوبات والحصار الجائر المفروضين على الشعب السوري.

وفي تصريح لـ "سبوتنيك"، أكد الأب مدريد إبراهيم داود، وكيل كنيسة الصليب المقدس التابعة لبطركية أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس في دمشق، تقديم طلب للأمم المتحدة والدول التي تفرض العقوبات على سوريا، برفع هذه العقوبات والحصار الجائر المفروض على الشعب السوري".

© Sputnik . Shams Melhem"كنائس الشرق" تطالب الأمم المتحدة برفع الحصار عن سوريا وتخفيف معاناة شعبها
كنائس الشرق تطالب الأمم المتحدة برفع الحصار عن سوريا وتخفيف معاناة شعبها - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2023
"كنائس الشرق" تطالب الأمم المتحدة برفع الحصار عن سوريا وتخفيف معاناة شعبها
© Sputnik . Shams Melhem
ودعا الأب إبراهيم إلى "اتخاذ إجراءات استثنائية ومبادرات فورية لتأمين وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية الضرورية بعد الزلزال الذي أصاب سوريا".
© Sputnik . Shams Melhem"كنائس الشرق" تطالب الأمم المتحدة برفع الحصار عن سوريا وتخفيف معاناة شعبها
كنائس الشرق تطالب الأمم المتحدة برفع الحصار عن سوريا وتخفيف معاناة شعبها - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2023
"كنائس الشرق" تطالب الأمم المتحدة برفع الحصار عن سوريا وتخفيف معاناة شعبها
© Sputnik . Shams Melhem

وناشدوا "أصحاب الضمير الحي في كل مكان برفع الصوت عاليًا من أجل وضع حد لمعاناة الشعب السوري وتمكينه من العيش الكريم الذي تضمنه شرعة حقوق الإنسان".

ما رأيك...هل تضع أمريكا فيتو أمام إيصال المساعدات الإنسانية للشعب السوري؟ - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2023
ما رأيك...هل تضع أمريكا "فيتو" أمام إيصال المساعدات الإنسانية للشعب السوري؟
08:24 GMT

مبادرات تبرع بالدم لمتضرري الزلزال

وأشار الأب إبراهيم إلى أن الكنيسة بدأت بثلاث مبادرات للمتضررين في المحافظات وهي التبرع بالدم وتقديم الملابس والأغطية، إضافة لجمع المبالغ المالية لتوزيعها على الأهالي والعائلات المتضررين جراء الزلازل.
© Sputnik . Shams Melhem"كنائس الشرق" تطالب الأمم المتحدة برفع الحصار عن سوريا وتخفيف معاناة شعبها
كنائس الشرق تطالب الأمم المتحدة برفع الحصار عن سوريا وتخفيف معاناة شعبها - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2023
"كنائس الشرق" تطالب الأمم المتحدة برفع الحصار عن سوريا وتخفيف معاناة شعبها
© Sputnik . Shams Melhem
وبيّن أن الحملة التي أقيمت بالتعاون مع مركز جامعة دمشق لنقل الدم تأتي ضمن حملة الدعم والمساندة التي تنفذها فاعليات دينية وشعبية لمساعدة متضرري الزلزال، لافتاً إلى أن "الفريق تلقى اليوم مساعدات عينية من المتبرعين سيتم إرسالها تباعا إلى المتضررين".

بدورها، أشارت الدكتورة رندة أبو طارة، مدرّسة في جامعة دمشق، في تصريح لـ"سبوتنيك"، إلى أن سوريا اليوم تمر ضمن ظروف كارثية، فالحرب والحصار والزلازل جميعها جعلتنا في حالة عجز فالعقوبات الاقتصادية تمنع دخول الأدوية والمواد الغذائية والآليات رغم معرفة الغرب أن آثار الزلازل هو ناتج عن عامل طبيعي لذلك فإنه يجب فصل السياسة عن الإنسانية فهناك الكثير من العائلات تحت الأنقاض وبحاجة إلى مساعدة.

© Sputnik . Shams Melhem"كنائس الشرق" تطالب الأمم المتحدة برفع الحصار عن سوريا وتخفيف معاناة شعبها
كنائس الشرق تطالب الأمم المتحدة برفع الحصار عن سوريا وتخفيف معاناة شعبها - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2023
"كنائس الشرق" تطالب الأمم المتحدة برفع الحصار عن سوريا وتخفيف معاناة شعبها
© Sputnik . Shams Melhem
وبيّنت أن "أقل واجب علينا هو التبرع بالدم للتخفيف عن أخوتنا في محافظات حلب واللاذقية وحماة وطرطوس، ومن هذا المنطلق جئت للمشاركة ودعم الحملة لمساعدة أهلنا المتضررين".
© Sputnik . Shams Melhem"كنائس الشرق" تطالب الأمم المتحدة برفع الحصار عن سوريا وتخفيف معاناة شعبها
كنائس الشرق تطالب الأمم المتحدة برفع الحصار عن سوريا وتخفيف معاناة شعبها - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2023
"كنائس الشرق" تطالب الأمم المتحدة برفع الحصار عن سوريا وتخفيف معاناة شعبها
© Sputnik . Shams Melhem

أما هادي الكبير، المشارك بالحملة التي أطلقتها الكنائس، فأشار في تصريحه لـ"سبوتنيك"، إلى أنه "ليس من المفروض التميز ما بين الضحايا في تركيا والضحايا في سوريا، ولكن للأسف الدول الأوروبية والغربية أخذت هذا الموقف وقامت بالتميز رغم معرفتها وجود كارثة إنسانية حقيقة في حلب واللاذقية وحماة"، لافتاً إلى أن هذه الدول تنادي بالحرية وحقوق الإنسان والمساواة ولكن كل ما تنادي به مجرد "فقاعة إعلامية والدليل على ذلك أنها ما زالت تفرض عقوبات اقتصادية على سوريا رغم معرفتها أن سوريا اليوم هي بحاجة كبيرة لمساعدات الدول العربية والأجنبية".

© Sputnik . Shams Melhem"كنائس الشرق" تطالب الأمم المتحدة برفع الحصار عن سوريا وتخفيف معاناة شعبها
كنائس الشرق تطالب الأمم المتحدة برفع الحصار عن سوريا وتخفيف معاناة شعبها - سبوتنيك عربي
1/8
© Sputnik . Shams Melhem
"كنائس الشرق" تطالب الأمم المتحدة برفع الحصار عن سوريا وتخفيف معاناة شعبها
© Sputnik . Shams Melhem"كنائس الشرق" تطالب الأمم المتحدة برفع الحصار عن سوريا وتخفيف معاناة شعبها
كنائس الشرق تطالب الأمم المتحدة برفع الحصار عن سوريا وتخفيف معاناة شعبها - سبوتنيك عربي
2/8
© Sputnik . Shams Melhem
"كنائس الشرق" تطالب الأمم المتحدة برفع الحصار عن سوريا وتخفيف معاناة شعبها
© Sputnik . Shams Melhem"كنائس الشرق" تطالب الأمم المتحدة برفع الحصار عن سوريا وتخفيف معاناة شعبها
كنائس الشرق تطالب الأمم المتحدة برفع الحصار عن سوريا وتخفيف معاناة شعبها - سبوتنيك عربي
3/8
© Sputnik . Shams Melhem
"كنائس الشرق" تطالب الأمم المتحدة برفع الحصار عن سوريا وتخفيف معاناة شعبها
© Sputnik . Shams Melhem"كنائس الشرق" تطالب الأمم المتحدة برفع الحصار عن سوريا وتخفيف معاناة شعبها
كنائس الشرق تطالب الأمم المتحدة برفع الحصار عن سوريا وتخفيف معاناة شعبها - سبوتنيك عربي
4/8
© Sputnik . Shams Melhem
"كنائس الشرق" تطالب الأمم المتحدة برفع الحصار عن سوريا وتخفيف معاناة شعبها
© Sputnik . Shams Melhem"كنائس الشرق" تطالب الأمم المتحدة برفع الحصار عن سوريا وتخفيف معاناة شعبها
كنائس الشرق تطالب الأمم المتحدة برفع الحصار عن سوريا وتخفيف معاناة شعبها - سبوتنيك عربي
5/8
© Sputnik . Shams Melhem
"كنائس الشرق" تطالب الأمم المتحدة برفع الحصار عن سوريا وتخفيف معاناة شعبها
© Sputnik . Shams Melhem"كنائس الشرق" تطالب الأمم المتحدة برفع الحصار عن سوريا وتخفيف معاناة شعبها
كنائس الشرق تطالب الأمم المتحدة برفع الحصار عن سوريا وتخفيف معاناة شعبها - سبوتنيك عربي
6/8
© Sputnik . Shams Melhem
"كنائس الشرق" تطالب الأمم المتحدة برفع الحصار عن سوريا وتخفيف معاناة شعبها
© Sputnik . Shams Melhem"كنائس الشرق" تطالب الأمم المتحدة برفع الحصار عن سوريا وتخفيف معاناة شعبها
كنائس الشرق تطالب الأمم المتحدة برفع الحصار عن سوريا وتخفيف معاناة شعبها - سبوتنيك عربي
7/8
© Sputnik . Shams Melhem
"كنائس الشرق" تطالب الأمم المتحدة برفع الحصار عن سوريا وتخفيف معاناة شعبها
© Sputnik . Shams Melhem"كنائس الشرق" تطالب الأمم المتحدة برفع الحصار عن سوريا وتخفيف معاناة شعبها
كنائس الشرق تطالب الأمم المتحدة برفع الحصار عن سوريا وتخفيف معاناة شعبها - سبوتنيك عربي
8/8
© Sputnik . Shams Melhem
"كنائس الشرق" تطالب الأمم المتحدة برفع الحصار عن سوريا وتخفيف معاناة شعبها
1/8
© Sputnik . Shams Melhem
"كنائس الشرق" تطالب الأمم المتحدة برفع الحصار عن سوريا وتخفيف معاناة شعبها
2/8
© Sputnik . Shams Melhem
"كنائس الشرق" تطالب الأمم المتحدة برفع الحصار عن سوريا وتخفيف معاناة شعبها
3/8
© Sputnik . Shams Melhem
"كنائس الشرق" تطالب الأمم المتحدة برفع الحصار عن سوريا وتخفيف معاناة شعبها
4/8
© Sputnik . Shams Melhem
"كنائس الشرق" تطالب الأمم المتحدة برفع الحصار عن سوريا وتخفيف معاناة شعبها
5/8
© Sputnik . Shams Melhem
"كنائس الشرق" تطالب الأمم المتحدة برفع الحصار عن سوريا وتخفيف معاناة شعبها
6/8
© Sputnik . Shams Melhem
"كنائس الشرق" تطالب الأمم المتحدة برفع الحصار عن سوريا وتخفيف معاناة شعبها
7/8
© Sputnik . Shams Melhem
"كنائس الشرق" تطالب الأمم المتحدة برفع الحصار عن سوريا وتخفيف معاناة شعبها
8/8
© Sputnik . Shams Melhem
"كنائس الشرق" تطالب الأمم المتحدة برفع الحصار عن سوريا وتخفيف معاناة شعبها
وتابع الكبير: "المبادرة التي أطلقتها الكنيسة اليوم، هي نشاط تطوعي ضمن محاولات التواصل والوصول إلى المنكوبين، إضافةً إلى تنظيم حملات تبرعات مادية وعينية لإسناد المتضررين والنازحين، وحملات للتبرع بالدم".
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