https://sputnikarabic.ae/20230209/لأول-مرة-الإمارات-تستضيف-أعمال-الفائزين-بمسابقة-أندريه-ستينين-الدولية-للتصوير-الصحفي-1073305520.html

لأول مرة... الإمارات تستضيف أعمال الفائزين بمسابقة أندريه ستينين الدولية للتصوير الصحفي

لأول مرة... الإمارات تستضيف أعمال الفائزين بمسابقة أندريه ستينين الدولية للتصوير الصحفي

استضاف المهرجان الدولي للتصوير "إكسبوجر" في الإمارات العربية المتحدة، معرض الفائزين بمسابقة أندريه ستينين الدولية للتصوير الصحفي لعام 2022، بنسخته السابعة... 09.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-09T10:36+0000

2023-02-09T10:36+0000

2023-02-09T10:36+0000

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الشارقة - سبوتنيك. ويستضيف المهرجان الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة في مركز إكسبو الشارقة أول عرض للمسابقة في دولة الإمارات العربية المتحدة. إذ أصبح من الممكن مشاهدة الأعمال الفردية وسلسلة الأعمال لأفضل المصورين الشباب من إيران وسوريا ومصر والهند والصين وروسيا وبنغلاديش ودول أخرى حتى تاريخ 15 فبراير/ شباط، في مركز الشارقة للمعارض علما أنه سيقام 68 معرضا في وقت واحد في مركز المعارض خلال انعقاد مهرجان "إكسبوجر" الدولي.وفي هذا السياق، تحدثت المشرفة على مسابقة أندريه ستينين الدولية، مديرة مكتب المشاريع المرئية في وكالة الأنباء الدولية "روسيا سيغودنيا"، أكسانا أولينيك قائلة: "إنه لشرف كبير لمسابقة أندريه ستينين الدولية للتصوير الصحفي، أن تتمكن من تقديم أعمال الفائزين في أكبر فعالية للتصوير الفوتوغرافي في المنطقة، وهو مهرجان إكسبوجر الدولي خاصة وإن المصورين الشباب من العالم العربي، هم من بين أكثر المشاركين نشاطا في مسابقتنا، وقد فازوا بهاعدة مرات وحازوا الجوائز والمراتب الأولى. نحن نتمنى أن يزداد اهتمام المصورين الصحفيين العرب بمسابقتنا، بما في ذلك بفضل هذا المعرض أيضا".قبيل الوصول إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، كان للعرض، الذي شق طريقه من موسكو في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، محطة في بريتوريا (جنوب أفريقيا)، إذ تخطط المسابقة أيضا لإقامة معارض في مدن أخرى في العالم، بما في ذلك دول جنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية، بدعم من الشركاء الدوليين في المسابقة.وتهدف مسابقة "أندريه ستينين" الدولية للتصوير الصحفي، والتي تنظمها وكالة "روسيا سيغودنيا" الروسية للأنباء، تحت رعاية اللجنة الروسية لليونسكو، إلى دعم المصورين الشباب، ولفت انتباه الجمهور إلى مهنة التصوير الصحفي الحديث. وهي منصة للمصورين الشباب، الموهوبين والملهمين والمنفتحين على كل ما هو جديد، والذين يفتحون أعيننا على الأشخاص والأحداث القريبة منا، والتي نراها بأعينهم.- شركاء المسابقة الرئيسيون من المؤسسات الإعلامية:الشركة الحكومية الروسية للبث الإذاعي والتلفزيونيالمنصة الإلكترونية SMOTRIMالقناة التلفزيونية الحكومية الروسية "روسيا-الثقافة"القناة التلفزيونية موسكو-" 24 "- الشركاء الإعلاميون الدوليون للمسابقة كل من:وكالة الأنباء وراديو سبوتنيك (https://sputniknews.com)بوابة القناة التلفزيونية آر-تي، وكالة الأنباء أسكا نيوز، وسائل الإعلام القابضة الاندبندنت ميديا، وكالة أنباء تلام، وكالة أنباء آنا، مجموعة شنغهاي الإعلامية المتحدة، البوابة الإلكترونية لصحيفة تشاينا ديلي، البوابة الإلكترونية ذا بيبر، شبكة الميادين الإعلامية.- وبصفة الشركاء المهنيين للمسابقة:اتحاد الصحفيين في روسياالبوابة الإعلامية YOung JOurnalistsبوابة الصور الروسيةبوابة مدرسة الصور "أكاديمية التصوير"مجلة البوابة الإلكترونيةالبوابة الإلكترونية للمصورين فقطويمكن للمصورين الصحفيين الشباب في كافة أنحاء العالم، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و33 عاما تقديم أعمالهم عبر الموقع الإلكتروني stenincontest.ruباللغة الروسية (http://stenincontest.ru)باللغة الإنكليزية (https://stenincontest.com)باللغة الصينية (https: //cn.stenincontest. com)

https://sputnikarabic.ae/20220928/الفائزون-في-مسابقة-أندريه-ستينين-للتصوير-الصحفي-الدولي-1068357320.html

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