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لافروف: موسكو والخرطوم في طور التصديق على نقطة للبحرية الروسية في البحر الأحمر
لافروف: موسكو والخرطوم في طور التصديق على نقطة للبحرية الروسية في البحر الأحمر
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، في مؤتمر صحفي مع نظيره السوداني علي الصادق، أن موسكو والخطوم في طور التصديق على نقطة للبحرية الروسية في... 09.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-09T11:25+0000
2023-02-09T11:45+0000
روسيا
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وقال لافروف للصحفين اليوم الخميس في الخرطوم "أما الاتفاق على إنشاء مركز دعم مادي للبحرية الروسية في السودان فهو الآن في طور المصادقة عليه".
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روسيا, العالم العربي, أخبار السودان اليوم
روسيا, العالم العربي, أخبار السودان اليوم

لافروف: موسكو والخرطوم في طور التصديق على نقطة للبحرية الروسية في البحر الأحمر

11:25 GMT 09.02.2023 (تم التحديث: 11:45 GMT 09.02.2023)
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصورلقاء حصري لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع "سبوتنيك" حول سياسة روسيا الخارجية في ظل الظروف الراهنة
لقاء حصري لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع سبوتنيك حول سياسة روسيا الخارجية في ظل الظروف الراهنة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2023
© Sputnik . Grigory Sysoev
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أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، في مؤتمر صحفي مع نظيره السوداني علي الصادق، أن موسكو والخطوم في طور التصديق على نقطة للبحرية الروسية في البحر الأحمر.
وقال لافروف للصحفين اليوم الخميس في الخرطوم "أما الاتفاق على إنشاء مركز دعم مادي للبحرية الروسية في السودان فهو الآن في طور المصادقة عليه".
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