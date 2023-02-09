https://sputnikarabic.ae/20230209/لافروف-يعقد-مؤتمرا-صحفيا-مع-نظيره-السوداني-في-الخرطوم-فيديو-1073307333.html
لافروف: موسكو والخرطوم في طور التصديق على نقطة للبحرية الروسية في البحر الأحمر
لافروف: موسكو والخرطوم في طور التصديق على نقطة للبحرية الروسية في البحر الأحمر
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، في مؤتمر صحفي مع نظيره السوداني علي الصادق، أن موسكو والخطوم في طور التصديق على نقطة للبحرية الروسية في... 09.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-09T11:25+0000
2023-02-09T11:25+0000
2023-02-09T11:45+0000
روسيا
العالم العربي
أخبار السودان اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/02/1073026042_0:116:3233:1934_1920x0_80_0_0_a40c25ee041d1a5ec0d02fc43db6a892.jpg
وقال لافروف للصحفين اليوم الخميس في الخرطوم "أما الاتفاق على إنشاء مركز دعم مادي للبحرية الروسية في السودان فهو الآن في طور المصادقة عليه".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/02/1073026042_250:0:2981:2048_1920x0_80_0_0_ea5e39454589b663e0bc322e7e0817ff.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم العربي, أخبار السودان اليوم
روسيا, العالم العربي, أخبار السودان اليوم
لافروف: موسكو والخرطوم في طور التصديق على نقطة للبحرية الروسية في البحر الأحمر
11:25 GMT 09.02.2023 (تم التحديث: 11:45 GMT 09.02.2023) تابعنا عبر
يتبع
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، في مؤتمر صحفي مع نظيره السوداني علي الصادق، أن موسكو والخطوم في طور التصديق على نقطة للبحرية الروسية في البحر الأحمر.
وقال لافروف للصحفين اليوم الخميس في الخرطوم "أما الاتفاق على إنشاء مركز دعم مادي للبحرية الروسية في السودان فهو الآن في طور المصادقة عليه".