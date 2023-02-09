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https://sputnikarabic.ae/20230209/لجنة-مكافحة-الإرهاب-الروسية-تعلن-إحباط-عمل-إرهابي-بإقليم-ستافروبول-جنوب-البلاد-1073291449.html
لجنة مكافحة الإرهاب الروسية تعلن إحباط عمل إرهابي بإقليم ستافروبول جنوب البلاد
لجنة مكافحة الإرهاب الروسية تعلن إحباط عمل إرهابي بإقليم ستافروبول جنوب البلاد
أعلنت لجنة مكافحة الإرهاب الوطنية الروسية أن عناصر جهاز الأمن الفدرالي تمكنوا من القضاء على مجموعة من المسلحين الذين كانوا يخططون لتنفيذ عمل إرهابي بإقليم... 09.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-09T03:44+0000
2023-02-09T03:44+0000
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان للجنة، إن جهاز الأمن الفدرالي في إقليم ستافروبول: "تلقى في الثامن من شباط/ فبراير معلومات عن "وجود مسلحين يختبئون في قرية بتروفسكي... كانوا يخططون لتنفيذ عمل إرهابي في إحدى محطات القطارات".وبحسب البيان، حاصر عناصر الأمن هؤلاء المسلحين في أحد البيوت وطالبوهم بإلقاء السلاح والاستسلام. وأطلق المسلحون النار على عناصر الأمن، وتم "تحييدهم" في تبادل إطلاق النار.ويشار إلى أنه لا توجد إصابات بين عناصر الأمن والسكان المدنيين المحليين، حيث تم إجلاء السكان من المباني القريبة.
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم

لجنة مكافحة الإرهاب الروسية تعلن إحباط عمل إرهابي بإقليم ستافروبول جنوب البلاد

03:44 GMT 09.02.2023
© Sputnik . Maksim Blinov / الانتقال إلى بنك الصوررجال الشرطة في مكان تحطة الطائرة "إن-148" الروسية
رجال الشرطة في مكان تحطة الطائرة إن-148 الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2023
© Sputnik . Maksim Blinov
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أعلنت لجنة مكافحة الإرهاب الوطنية الروسية أن عناصر جهاز الأمن الفدرالي تمكنوا من القضاء على مجموعة من المسلحين الذين كانوا يخططون لتنفيذ عمل إرهابي بإقليم ستافروبول بجنوب روسيا.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان للجنة، إن جهاز الأمن الفدرالي في إقليم ستافروبول: "تلقى في الثامن من شباط/ فبراير معلومات عن "وجود مسلحين يختبئون في قرية بتروفسكي... كانوا يخططون لتنفيذ عمل إرهابي في إحدى محطات القطارات".
وبحسب البيان، حاصر عناصر الأمن هؤلاء المسلحين في أحد البيوت وطالبوهم بإلقاء السلاح والاستسلام. وأطلق المسلحون النار على عناصر الأمن، وتم "تحييدهم" في تبادل إطلاق النار.
ويشار إلى أنه لا توجد إصابات بين عناصر الأمن والسكان المدنيين المحليين، حيث تم إجلاء السكان من المباني القريبة.
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