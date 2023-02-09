https://sputnikarabic.ae/20230209/ما-رأيكهل-تضع-أمريكا-فيتو-أمام-إيصال-المساعدات-الإنسانية-للشعب-السوري؟-1073294073.html
ما رأيك...هل تضع أمريكا "فيتو" أمام إيصال المساعدات الإنسانية للشعب السوري؟
ما رأيك...هل تضع أمريكا "فيتو" أمام إيصال المساعدات الإنسانية للشعب السوري؟
أكد وزير الإدارة المحلية ورئيس اللجنة العليا للإغاثة في سوريا، حسين مخلوف، أن "الإجراءات القسرية الأحادية الجانب كانت سبباً بعرقلة الجهود في التعامل مع هذه... 09.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-09T08:24+0000
2023-02-09T08:24+0000
2023-02-09T08:24+0000
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وشدد الوزير السوري على أن "كل ما أعلنت عنه الإدارة الأمريكية حول إيصال مساعدات إلى سوريا هو افتراء، واشنطن وكل الدول التي تشاركها بتطبيق العقوبات، حرمت الشعب السوري من الحصول على الإمكانيات التي تساعده في هذه الظروف، كل ما نعانيه اليوم في سوريا إما بفعل الإرهاب أو العقوبات الجائرة التي تفرضها الدول الغربية".
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استطلاعات الرأي, العالم, опросы
استطلاعات الرأي, العالم, опросы
ما رأيك...هل تضع أمريكا "فيتو" أمام إيصال المساعدات الإنسانية للشعب السوري؟
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أكد وزير الإدارة المحلية ورئيس اللجنة العليا للإغاثة في سوريا، حسين مخلوف، أن "الإجراءات القسرية الأحادية الجانب كانت سبباً بعرقلة الجهود في التعامل مع هذه الكارثة في المحافظات المتضررة من الزلزال".
وشدد الوزير السوري على أن "كل ما أعلنت عنه الإدارة الأمريكية حول إيصال مساعدات إلى سوريا هو افتراء، واشنطن وكل الدول التي تشاركها بتطبيق العقوبات، حرمت الشعب السوري من الحصول على الإمكانيات التي تساعده في هذه الظروف، كل ما نعانيه اليوم في سوريا إما بفعل الإرهاب أو العقوبات الجائرة التي تفرضها الدول الغربية".