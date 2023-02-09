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https://sputnikarabic.ae/20230209/ما-هي-منصات-إطلاق-الصواريخ-الباليستية-الصينية-التي-ترعب-واشنطن-1073293406.html
ما هي منصات إطلاق الصواريخ الباليستية الصينية التي ترعب واشنطن؟
ما هي منصات إطلاق الصواريخ الباليستية الصينية التي ترعب واشنطن؟
تمثل الصواريخ الباليستية العابرة للقارات أخطر مكونات الترسانة النووية للدول التي تمتلك القدرة على شن هجمات نووية من البر والبحر والجو أو ما يعرف بـ "الثالوث... 09.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-09T07:12+0000
2023-02-09T07:12+0000
رصد عسكري
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
سلاح روسيا
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ولذلك فإن امتلاك الدول النووية لعدد كبير من هذه الصواريخ يمثل مصدر رعب لأعدائها حتى إذا كانت ترسانتها النووية أقل، كما هو الحال بالنسبة للصين التي تمتلك ترسانة نووية أقل حجما من الترسانة الأمريكية.ورغم ذلك، فإن تطويرها المستمر لوسائل إطلاق الصواريخ الباليستية (منصات الإطلاق) جعلها تتفوق على الولايات المتحدة في هذا المجال، حسبما يشير تقرير للكونغرس الأمريكي نشرته مجلة "ديفينس نيوز".ويتم تطوير منصات إطلاق الصواريخ الباليستية بتقنيات خاصة بالغة الدقة حتى تتمكن من إطلاق الصاروخ الباليستي سواء كان محمولا أو داخل صوامع إطلاق تحت الأرض.ورغم تخوف الولايات المتحدة من تنامي قدرات الصين فيما يتعلق بحجم ووسائل إطلاق الصواريخ الباليستية على الأرض، إلا أن هناك وسائل إطلاق أخرى تشمل الغواصات والطائرات الحربية.وتراجع حجم السلاح النووي في العالم منذ ثمانينيات القرن الماضي عندما تجاوز حجم ترسانات الدول النووية مجتمعة 70 ألف رأس نووي.وحدث ذلك بفضل عدة اتفاقيات لتفكيك الأسلحة النووية ساهمت في وصول حجم السلاح النووي في العالم أجمع إلى نحو 12 ألف رأس نووي في الوقت الحالي.يذكر أن الصين تمتلك ثالث أضخم ترسانة نووية في العالم تضم 350 رأسا نوويا، بينما تصنف الترسانة النووية الأمريكية في المرتبة الثانية عالميا بنحو 5 آلاف و400 قنبلة بعد روسيا التي تمتلك نحو 6 آلاف قنبلة نووية.
https://sputnikarabic.ae/20221129/البنتاغون-ترسانة-الصين-النووية-ستصبح-أضعاف-ما-هي-عليه-بحلول-عام-2035-1070675523.html
https://sputnikarabic.ae/20220817/ما-هي-قدرات-صاروخ-مينتمان---3-النووي-الأمريكي-1066514410.html
https://sputnikarabic.ae/20180103/كم-عدد-القنابل-النووية-العالم-1028945376.html
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رصد عسكري, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, سلاح روسيا
رصد عسكري, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, سلاح روسيا

ما هي منصات إطلاق الصواريخ الباليستية الصينية التي ترعب واشنطن؟

07:12 GMT 09.02.2023
© AP Photo / Senior Airman Tristan Dayصوامع صواريخ باليستية عابرة للقارات
صوامع صواريخ باليستية عابرة للقارات - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2023
© AP Photo / Senior Airman Tristan Day
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تمثل الصواريخ الباليستية العابرة للقارات أخطر مكونات الترسانة النووية للدول التي تمتلك القدرة على شن هجمات نووية من البر والبحر والجو أو ما يعرف بـ "الثالوث النووي".
ولذلك فإن امتلاك الدول النووية لعدد كبير من هذه الصواريخ يمثل مصدر رعب لأعدائها حتى إذا كانت ترسانتها النووية أقل، كما هو الحال بالنسبة للصين التي تمتلك ترسانة نووية أقل حجما من الترسانة الأمريكية.
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ورغم ذلك، فإن تطويرها المستمر لوسائل إطلاق الصواريخ الباليستية (منصات الإطلاق) جعلها تتفوق على الولايات المتحدة في هذا المجال، حسبما يشير تقرير للكونغرس الأمريكي نشرته مجلة "ديفينس نيوز".
ويتم تطوير منصات إطلاق الصواريخ الباليستية بتقنيات خاصة بالغة الدقة حتى تتمكن من إطلاق الصاروخ الباليستي سواء كان محمولا أو داخل صوامع إطلاق تحت الأرض.
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ورغم تخوف الولايات المتحدة من تنامي قدرات الصين فيما يتعلق بحجم ووسائل إطلاق الصواريخ الباليستية على الأرض، إلا أن هناك وسائل إطلاق أخرى تشمل الغواصات والطائرات الحربية.
وتراجع حجم السلاح النووي في العالم منذ ثمانينيات القرن الماضي عندما تجاوز حجم ترسانات الدول النووية مجتمعة 70 ألف رأس نووي.
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وحدث ذلك بفضل عدة اتفاقيات لتفكيك الأسلحة النووية ساهمت في وصول حجم السلاح النووي في العالم أجمع إلى نحو 12 ألف رأس نووي في الوقت الحالي.
يذكر أن الصين تمتلك ثالث أضخم ترسانة نووية في العالم تضم 350 رأسا نوويا، بينما تصنف الترسانة النووية الأمريكية في المرتبة الثانية عالميا بنحو 5 آلاف و400 قنبلة بعد روسيا التي تمتلك نحو 6 آلاف قنبلة نووية.
© Sputnikمقارنة بين السلاح النووي الروسي والأمريكي في 2022
مقارنة بين السلاح النووي الروسي والأمريكي في 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2023
مقارنة بين السلاح النووي الروسي والأمريكي في 2022
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