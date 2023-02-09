https://sputnikarabic.ae/20230209/مجلس-الشعب-السوري-يناشد-المجتمع-الدولي-بضرورة-رفع-الحصار-وتقديم-العون-للحد-من-آثار-الزلزال-1073309885.html
مجلس الشعب السوري يناشد المجتمع الدولي بضرورة رفع الحصار وتقديم العون للحد من آثار الزلزال
مجلس الشعب السوري يناشد المجتمع الدولي بضرورة رفع الحصار وتقديم العون للحد من آثار الزلزال
ناشد مجلس الشعب السوري المجتمع الدولي بضرورة الرفع الفوري والعاجل للحصار الجائر والإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري، مطالبا بتقديم العون... 09.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-09T12:26+0000
2023-02-09T12:26+0000
2023-02-09T12:26+0000
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دمشق - سبوتنيك. وطالب مجلس الشعب السوري في بيان نشره على موقعه الإلكتروني: "بتقديم يد العون والمساعدة للحد من آثار الزلزال المدمر".ودعا مجلس الشعب السوري، "الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة وجميع الهيئات البرلمانية والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان إلى تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والإنسانية والالتزام بمواثيق ومبادئ الأمم المتحدة وممارسة كل أشكال الضغوط على حكومات الدول التي تقوم وتساهم بفرض الحصار والإجراءات الظالمة على الشعب السوري لا سيما الولايات المتحدة والدول الغربية ودعوتها لرفعها فورا".كما طالب المجلس "بدعم الجهود التي تقوم بها الحكومة السورية للحد من آثار هذه الكارثة والتحرك الفوري والعاجل لمد يد العون والمساعدة وكسر الحصار الجائر لتجاوز هذه الكارثة الإنسانية وبالسرعة القصوى".ولا تزال أعمال الإنقاذ جارية للبحث عن ناجين تحت أكوام ضخمة من الأنقاض، في المناطق التي ضربها الزلزال في تركيا وسوريا.وبحسب معطيات وزارة الصحة السورية الأخيرة، بلغ عدد الذين لاقوا مصرعهم جراء الزلزال 1200 شخص وعدد المصابين نحو الألفي شخص.وتفرض الولايات المتحدة ومعها دول غربية أخرى عقوبات اقتصادية صارمة على سوريا، وأبرزها قانون قيصر الصادر في عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.يذكر أنه في أواخر عام 2019، وقع ترامب "قانون قيصر" الذي يشمل عقوبات طالت جميع مجالات الاقتصاد السوري تقريباً، ويستهدف "قانون قيصر"، بالإضافة إلى الحكومة السورية، جميع الشركات والأفراد الذين يقدمون التمويل أو المساعدة لسوريا.
https://sputnikarabic.ae/20230209/وزير-الموارد-المائية-السوري-الوضع-الفني-لسد-الرستن-وملحقاته-جيد-1073309110.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, الأخبار, زلزال, العالم العربي, أخبار العالم الآن
أخبار سوريا اليوم, الأخبار, زلزال, العالم العربي, أخبار العالم الآن
مجلس الشعب السوري يناشد المجتمع الدولي بضرورة رفع الحصار وتقديم العون للحد من آثار الزلزال
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ناشد مجلس الشعب السوري المجتمع الدولي بضرورة الرفع الفوري والعاجل للحصار الجائر والإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري، مطالبا بتقديم العون للحد من آثار الزلزال الذي ضرب شمال غربي البلاد، يوم الاثنين الماضي.
دمشق - سبوتنيك
. وطالب مجلس الشعب السوري في بيان نشره على موقعه الإلكتروني: "بتقديم يد العون والمساعدة للحد من آثار الزلزال المدمر".
ودعا مجلس الشعب السوري، "الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة وجميع الهيئات البرلمانية والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان إلى تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والإنسانية والالتزام بمواثيق ومبادئ الأمم المتحدة وممارسة كل أشكال الضغوط على حكومات الدول التي تقوم وتساهم بفرض الحصار والإجراءات الظالمة على الشعب السوري لا سيما الولايات المتحدة والدول الغربية ودعوتها لرفعها فورا".
كما طالب المجلس "بدعم الجهود التي تقوم بها الحكومة السورية للحد من آثار هذه الكارثة والتحرك الفوري والعاجل لمد يد العون والمساعدة وكسر الحصار الجائر لتجاوز هذه الكارثة الإنسانية وبالسرعة القصوى".
ولا تزال أعمال الإنقاذ
جارية للبحث عن ناجين تحت أكوام ضخمة من الأنقاض، في المناطق التي ضربها الزلزال في تركيا وسوريا.
وبحسب معطيات وزارة الصحة السورية الأخيرة، بلغ عدد الذين لاقوا مصرعهم جراء الزلزال 1200 شخص وعدد المصابين نحو الألفي شخص.
وتفرض الولايات المتحدة ومعها دول غربية أخرى عقوبات اقتصادية صارمة على سوريا، وأبرزها قانون قيصر الصادر في عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.
يذكر أنه في أواخر عام 2019، وقع ترامب "قانون قيصر
" الذي يشمل عقوبات طالت جميع مجالات الاقتصاد السوري تقريباً، ويستهدف "قانون قيصر"، بالإضافة إلى الحكومة السورية، جميع الشركات والأفراد الذين يقدمون التمويل أو المساعدة لسوريا.