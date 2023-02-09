https://sputnikarabic.ae/20230209/مدير-الطيران-المدني-السوري-لـسبوتنيك-30-طائرة-إغاثية-هبطت-خلال-الأيام-الثلاثة-الماضية-1073316829.html

مدير الطيران المدني السوري لـ"سبوتنيك": 30 طائرة إغاثية هبطت خلال الأيام الثلاثة الماضية

مدير الطيران المدني السوري لـ"سبوتنيك": 30 طائرة إغاثية هبطت خلال الأيام الثلاثة الماضية

أكد مدير المؤسسة العامة للطيران المدني في سوريا، المهندس باسم منصور، أن كل المطارات المدنية السورية في دمشق وحلب واللاذقية، جاهزة لمنح أذونات هبوط لطائرات... 09.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-09T13:54+0000

2023-02-09T13:54+0000

2023-02-09T13:58+0000

العالم العربي

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ولفت مدير الطيران المدني السوري في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك" إلى أن المطارات تعمل على مدار الساعة وقد رفعت الجهوزية ضمن فريق الطوارئ الذي تم تشكيله لتسهيل عمل الطائرات، مشيرا إلى أن الطائرات القادمة إلى سوريا لتقديم المساعدة للمتضررين من الزلزال هي التي تختار المطار الذي تهبط فيه.وكشف منصور عن أن الدول التي باشرت بتنفيذ الأذونات لإرسال طائرات المساعدات إلى سوريا حتى الآن هي: الإمارات، روسيا، إيران، الهند، باكستان، أرمينيا، الجزائر، العراق، عمان، تونس، مصر، فنزويلا، والأردن، ليبيا، تونس"، حيث تم تنفيذ أكثر من 30 رحلة خلال الأيام الثلاثة الماضية.وبين مدير الطيران المدني بأنه تم تقديم الأذونات والإعفاءات والتسهيلات اللازمة لتأمين المساعدات الإنسانية لوصولها إلى المتضررين عبر لجنة الإغاثة المركزية والهلال الأحمر السوري والمنظمات الدولية المرخصة في سوريا.وأشار مدير الطيران المدني السوري إلى أن السلطات الجوية المختصة أعطت موافقتها على مرور الطائرات الروسية المدنية عبر أجوائها.وبين منصور بأن الجزائر أرسلت 4 رحلات إلى مطار حلب الدولي حملت فرق من الحماية المدنية والهلال الأحمر الجزائري بالإضافة إلى طائرة معونات دوائية وغذائية للمتضررين، في حين نفذت إيران رحلاتها إلى مطار اللاذقية.

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