https://sputnikarabic.ae/20230209/مسؤول-سوري-يكشف-لـسبوتنيك-سبب-ارتفاع-مناسيب-الأنهار-في-الجزيرة-وحالة-السدود-صور-وفيديو---1073305793.html

مسؤول سوري يكشف لـ"سبوتنيك" سبب ارتفاع مناسيب الأنهار في "الجزيرة" وحالة السدود... صور وفيديو

مسؤول سوري يكشف لـ"سبوتنيك" سبب ارتفاع مناسيب الأنهار في "الجزيرة" وحالة السدود... صور وفيديو

عادت المياه لتتدفق في مجرى نهر الخابور أقصى شمال شرقي سوريا، بعد أن جف بشكل نهائي خلال السنوات الأخيرة جراء انحباس الأمطار وتحكم الدولة التركية بروافد النهر... 09.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-09T11:47+0000

2023-02-09T11:47+0000

2023-02-09T11:47+0000

العالم العربي

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وشهدت الأنهار والسدود في منطقة الجزيرة السورية عموما ارتفاعاً ملحوظاً في مناسيبها بعد ثلاثة مواسم من الجفاف وشح المياه والأمطار.وأكد مسؤول سوري حكومي بأن الارتفاع سببه الأمطار الغزيرة وليس كما يشاع بسبب الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا.وأكد أمين أن فيضان نهر جرجب هو أهم روافد نهر الخابور والذي ينبع من تركيا، ارتفع منسوبه الى ما يقارب 15 مترا مكعبا في الثانية سببه الأمطار الغزيرة والثلوج على الحدود السورية – التركية، وليس بسبب حدوث الزلزال على الحدود، كما ارتفع منسوب نهر زركان الذي ينبع هو الآخر من تركيا في بلدة تل تمر إلى ما يقارب 5 أمتار مكعبة في ثانية.وأشار أمين إلى أهمية فيضان النهر لجهة تعزيز الموارد المائية في سد الباسل جنوب مدينة الحسكة ما يتيح إعطاء ريّات للمساحات المزروعة على سرير نهر الخابور، لافتاً إلى أن سد الشهيد الباسل طرأت عليه زيادة نتيجة جريان الأودية التي تصب فيه، حيث بلغت نحو 3 ملايين متر مكعب.وشهدت السدود المنتشرة في محيط مدينة المالكية في أقصى الشمال الشرقي من محافظة الحسكة زيادة إضافية في مخازين المياه، نتيجة استمرار الهطول المطري وجريان الأودية والمسيلات التي تصب فيها.أوضح مدير الموارد المائية في محافظة الحسكة السورية أن جميع السدود تقع تحت سيطرة قوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي، ونتيجة هذا الحال لم نستطع كلجنة فنية للكشف على أجسام السدود والتأكد منها أثر الزلزال الذي شهدته سوريا، مؤكداً أن عددا من عناصر المديرية كشفوا بشكل مبدئي على الوضع وبأنه مطمئن مبدئياً.

https://sputnikarabic.ae/20230209/ما-رأيكهل-تضع-أمريكا-فيتو-أمام-إيصال-المساعدات-الإنسانية-للشعب-السوري؟-1073294073.html

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