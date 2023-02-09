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Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230209/مقاتلات-روسية-تسقط-طائرتين-أوكرانيتين-من-طراز-ميغ-29-وسو-25-1073309424.html
مقاتلات روسية تسقط طائرتين أوكرانيتين من طراز "ميغ 29" و"سو 25"
مقاتلات روسية تسقط طائرتين أوكرانيتين من طراز "ميغ 29" و"سو 25"
أسقطت القوات الجوية الروسية والدفاع الجوي طائرتين أوكرانيتين من طراز "ميغ 29" و"سو 25" في جمهورية دونيتسك الشعبية، وفي مقاطعة خيرسون، اليوم الخميس، ودمرت 11... 09.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-09T11:51+0000
2023-02-09T12:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها أن "طائرة مقاتلة تابعة للقوات الجوية الروسية أسقطت طائرة من طراز "ميغ 29" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية بالقرب من منطقة نوفوبافلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأضافت الدفاع الروسية أن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرة من طراز "سو 25" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية بالقرب من مقاطعة خيرسون".ونوّهت الدفاع الروسية أنه "تم تدمير 11 طائرة أوكرانية من دون طيار، بالإضافة إلى 13 راجمة صواريخ من طراز "هيمارس" في مناطق تافولزانكا، ولوزوفايا، في مقاطعة خاركوف، وكيريلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وكريمينايا، وكراسنوريشينسكوي، وكولوميشيخا، وتشيرفونوبوبوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وفوديان في مقاطعة زابوروجيه، وكنياز غريغوروفكا في مقاطعة خيرسون.منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير 384 طائرة، و206 طائرات هليكوبتر، و3057 طائرة من دون طيار و403 أنظمة صواريخ مضادة للطائرات، و7798 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى، و1012 راجمة صواريخ، و4034 مدفعية ميدانية وقذائف هاون، بالإضافة إلى 8302 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.
https://sputnikarabic.ae/20230208/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
https://sputnikarabic.ae/20230207/الغارات-والمدفعية-الروسية-تستهدف-القوات-الأوكرانية-في-139-مقاطعة-1073221578.html
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مقاتلات روسية تسقط طائرتين أوكرانيتين من طراز "ميغ 29" و"سو 25"

11:51 GMT 09.02.2023 (تم التحديث: 12:33 GMT 09.02.2023)
© Sputnik . Grigoriy Sisoevالمقاتلة سو - 35
المقاتلة سو - 35 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2023
© Sputnik . Grigoriy Sisoev
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أسقطت القوات الجوية الروسية والدفاع الجوي طائرتين أوكرانيتين من طراز "ميغ 29" و"سو 25" في جمهورية دونيتسك الشعبية، وفي مقاطعة خيرسون، اليوم الخميس، ودمرت 11 طائرة من دون طيار.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها أن "طائرة مقاتلة تابعة للقوات الجوية الروسية أسقطت طائرة من طراز "ميغ 29" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية بالقرب من منطقة نوفوبافلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأضافت الدفاع الروسية أن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرة من طراز "سو 25" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية بالقرب من مقاطعة خيرسون".
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة
أمس, 15:16 GMT
ونوّهت الدفاع الروسية أنه "تم تدمير 11 طائرة أوكرانية من دون طيار، بالإضافة إلى 13 راجمة صواريخ من طراز "هيمارس" في مناطق تافولزانكا، ولوزوفايا، في مقاطعة خاركوف، وكيريلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وكريمينايا، وكراسنوريشينسكوي، وكولوميشيخا، وتشيرفونوبوبوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وفوديان في مقاطعة زابوروجيه، وكنياز غريغوروفكا في مقاطعة خيرسون.
عرض المقاتلة الجديدة ميغ-35 متعدة المهام في معرض الطيران الدولي ماكس-2017 في مطار جوكوفسمي بضواحي موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تستهدف مواقع الجيش الأوكراني في 139 منطقة
7 فبراير, 12:26 GMT
منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير 384 طائرة، و206 طائرات هليكوبتر، و3057 طائرة من دون طيار و403 أنظمة صواريخ مضادة للطائرات، و7798 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى، و1012 راجمة صواريخ، و4034 مدفعية ميدانية وقذائف هاون، بالإضافة إلى 8302 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.
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Реактивная система залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:15 GMT
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