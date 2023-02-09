https://sputnikarabic.ae/20230209/مقارنة-بين-القوة-العسكرية-للصين-والولايات-المتحدة-1073304634.html
مقارنة بين القوة العسكرية للصين والولايات المتحدة
مقارنة بين القوة العسكرية للصين والولايات المتحدة
عبر جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض، يوم أمس الأربعاء، عن تشككه في أن الصراع بين بلاده والصين أمر حتمي. 09.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-09T10:23+0000
2023-02-09T10:23+0000
2023-02-09T10:23+0000
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يأتي هذا بعد أيام من إعلان وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، إسقاط "منطاد استطلاع" صيني تم رصده فوق أراضي الولايات المتحدة.اقرأ أيضا - أمريكا: منطاد الصين جزء من أسطول امتد عبر 5 قاراتوقد يعجبك أيضا - ما هي منصات إطلاق الصواريخ الباليستية الصينية التي ترعب واشنطن؟
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انفوجرافيك, инфографика, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية
انفوجرافيك, инфографика, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية
مقارنة بين القوة العسكرية للصين والولايات المتحدة
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عبر جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض، يوم أمس الأربعاء، عن تشككه في أن الصراع بين بلاده والصين أمر حتمي.