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https://sputnikarabic.ae/20230209/مناشدة-دولية-لمساعدة-سوريا-وترك-الخلاف-جانبا-بعد-الزلزال-المدمر--1073318081.html
مناشدة دولية لمساعدة سوريا وترك الخلاف جانبا بعد الزلزال المدمر
مناشدة دولية لمساعدة سوريا وترك الخلاف جانبا بعد الزلزال المدمر
تحدّثنا في حلقة اليوم من برنامج "صدى الحياة" عن الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا وما هي مخلفاته وأضراره الجسيمة، وكيف تصرفت دول العالم لمساعدة البلدين المنكوبين،... 09.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-09T14:01+0000
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راديو
صدى الحياة
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مناشدة دولية لمساعدة سوريا ونزع الخلاف جانبا بعد الزلزال المدمر
مناشدة دولية لمساعدة سوريا ونزع الخلاف جانبا بعد الزلزال المدمر
حول هذا الموضوع، قال رئيس مجلس إدارة جمعية "نور" السورية للإغاثة والتنمية محمد جلبوط، لبرنامج "صدى الحياة":وأشار جلبوط إلى أنالتفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
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فرح القادري
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صدى الحياة, аудио
صدى الحياة, аудио

مناشدة دولية لمساعدة سوريا وترك الخلاف جانبا بعد الزلزال المدمر

14:01 GMT 09.02.2023
راديو
مناشدة دولية لمساعدة سوريا ونزع الخلاف جانبا بعد الزلزال المدمر
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فرح القادري - سبوتنيك عربي
فرح القادري
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- سبوتنيك عربي
عماد الطفيلي
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تحدّثنا في حلقة اليوم من برنامج "صدى الحياة" عن الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا وما هي مخلفاته وأضراره الجسيمة، وكيف تصرفت دول العالم لمساعدة البلدين المنكوبين، لا سيما مع دولة سوريا في ظل قانون "قيصر الأمريكي"؛ السفارة السورية في روسيا الاتحادية تفتح الباب لجمع التبرعات لمساعدة المنكوبين؛ الوضع الحالي لما خلفه الزلزال من ضحايا ودمار.
حول هذا الموضوع، قال رئيس مجلس إدارة جمعية "نور" السورية للإغاثة والتنمية محمد جلبوط، لبرنامج "صدى الحياة":

"لا نستطيع أن نقول إن هناك موقفا أمريكيا وأوروبيا محايدا أو محاصرا فقط، إنما هو عدو حقيقي للشعب السوري، هو شريك في كل الكوارث التي تحصل الآن في سوريا، سواء من خلال العدوان المباشر، وقواعده الأمريكية الموجودة في الشمال، ودعمه للميليشيات الإرهابية المسلحة، وسواء بمنعه للمساعدات الإنسانية التي تحتاجها سوريا لمواجهة هذه الكارثة الطبيعية".

وأشار جلبوط إلى أن
"ما تحتاجه سوريا اليوم، بالدرجة الأولى هو الضغط الدولي من الأصدقاء والحلفاء والمحبين، وكذلك الضغط الإنساني، بوقف ورفع هذه العقوبات الظالمة بحق الشعب السوري، وكذلك تقديم المساعدة الإنسانية العاجلة لإغاثة النازحين المتضررين وإسعاف الجرحى والمصابين".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
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