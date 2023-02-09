https://sputnikarabic.ae/20230209/مناشدة-دولية-لمساعدة-سوريا-وترك-الخلاف-جانبا-بعد-الزلزال-المدمر--1073318081.html
مناشدة دولية لمساعدة سوريا وترك الخلاف جانبا بعد الزلزال المدمر
مناشدة دولية لمساعدة سوريا وترك الخلاف جانبا بعد الزلزال المدمر
تحدّثنا في حلقة اليوم من برنامج "صدى الحياة" عن الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا وما هي مخلفاته وأضراره الجسيمة، وكيف تصرفت دول العالم لمساعدة البلدين المنكوبين،... 09.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-09T14:01+0000
2023-02-09T14:01+0000
2023-02-09T14:01+0000
راديو
صدى الحياة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/09/1073317226_0:0:1245:700_1920x0_80_0_0_3bfe1c17a6b02e81423df73bfa54ab59.png
مناشدة دولية لمساعدة سوريا ونزع الخلاف جانبا بعد الزلزال المدمر
مناشدة دولية لمساعدة سوريا ونزع الخلاف جانبا بعد الزلزال المدمر
حول هذا الموضوع، قال رئيس مجلس إدارة جمعية "نور" السورية للإغاثة والتنمية محمد جلبوط، لبرنامج "صدى الحياة":وأشار جلبوط إلى أنالتفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
فرح القادري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053517446_0:0:620:620_100x100_80_0_0_6548da91086e07f7500ae4d609a9c209.jpg
فرح القادري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053517446_0:0:620:620_100x100_80_0_0_6548da91086e07f7500ae4d609a9c209.jpg
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/09/1073317226_0:0:933:700_1920x0_80_0_0_a51cd0d212ca0378e6125d41ec6adf3a.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فرح القادري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053517446_0:0:620:620_100x100_80_0_0_6548da91086e07f7500ae4d609a9c209.jpg
صدى الحياة, аудио
مناشدة دولية لمساعدة سوريا وترك الخلاف جانبا بعد الزلزال المدمر
تابعنا عبر
تحدّثنا في حلقة اليوم من برنامج "صدى الحياة" عن الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا وما هي مخلفاته وأضراره الجسيمة، وكيف تصرفت دول العالم لمساعدة البلدين المنكوبين، لا سيما مع دولة سوريا في ظل قانون "قيصر الأمريكي"؛ السفارة السورية في روسيا الاتحادية تفتح الباب لجمع التبرعات لمساعدة المنكوبين؛ الوضع الحالي لما خلفه الزلزال من ضحايا ودمار.
حول هذا الموضوع، قال رئيس مجلس إدارة جمعية "نور" السورية للإغاثة والتنمية محمد جلبوط، لبرنامج "صدى الحياة":
"لا نستطيع أن نقول إن هناك موقفا أمريكيا وأوروبيا محايدا أو محاصرا فقط، إنما هو عدو حقيقي للشعب السوري، هو شريك في كل الكوارث التي تحصل الآن في سوريا، سواء من خلال العدوان المباشر، وقواعده الأمريكية الموجودة في الشمال، ودعمه للميليشيات الإرهابية المسلحة، وسواء بمنعه للمساعدات الإنسانية التي تحتاجها سوريا لمواجهة هذه الكارثة الطبيعية".
"ما تحتاجه سوريا اليوم، بالدرجة الأولى هو الضغط الدولي من الأصدقاء والحلفاء والمحبين، وكذلك الضغط الإنساني، بوقف ورفع هذه العقوبات الظالمة بحق الشعب السوري، وكذلك تقديم المساعدة الإنسانية العاجلة لإغاثة النازحين المتضررين وإسعاف الجرحى والمصابين".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...