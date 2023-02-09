https://sputnikarabic.ae/20230209/موقف-إيران-من-القرم-والمناطق-الجديدة-التي-انضمت-إلى-روسيا-لا-يؤثر-على-العلاقات-مع-طهران-1073291199.html

موقف إيران من القرم والمناطق الجديدة التي انضمت إلى روسيا لا يؤثر على العلاقات مع طهران

موقف إيران من القرم والمناطق الجديدة التي انضمت إلى روسيا لا يؤثر على العلاقات مع طهران

أعلن سفير روسيا لدى إيران، أليكسي ديدوف، بأن عدم اعتراف إيران بتبعية شبه جزيرة القرم لروسيا والمناطق الأربع الجديدة التي انضمت لها، لا يؤثر على العلاقات بين... 09.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-09T02:23+0000

2023-02-09T02:23+0000

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موسكو - سبوتنيك. وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، في مقابلة مع قناة "تي آر تي" التركية إن إيران لا تعترف بانضمام شبه جزيرة القرم إلى روسيا، وكذلك المناطق الأربع الجديدة على الرغم من حقيقة أن طهران وموسكو تتمتعان بعلاقات ممتازة.وقال ديدوف في حديث لوكالة "سبوتنيك"، إن موسكو تدرك جيداً موقف طهران من هذه القضية، وكلام وزير الخارجية الإيراني ليس بالشيء الجديد.وأضاف "لكن هذا لا يتعارض مع الاتفاقيات الثنائية القائمة في مجالات أخرى. نرى أن التعاون يتطور بشكل مثمر وهذا العامل ليس له تأثير سلبي".

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