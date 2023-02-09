هل يهيّئ كيم ابنته لخلافته؟... رئاسة كوريا الجنوبية ترفض الإجابة وتقول "إنها مسألة استخباراتية"
15:14 GMT 09.02.2023 (تم التحديث: 15:24 GMT 09.02.2023)
© AFP 2023 / JUNG YEON-JE بث إخباري مع صورة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وابنته جو آي أثناء حضورهم عرض عسكري بمناسبة الذكرى 75 لتأسيس الجيش الكوري الشمالي، 9 فبراير/ شباط 2023
بث إخباري مع صورة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وابنته جو آي أثناء حضورهم عرض عسكري بمناسبة الذكرى 75 لتأسيس الجيش الكوري الشمالي، 9 فبراير/ شباط 2023
© AFP 2023 / JUNG YEON-JE
علقت رئاسة كوريا الجنوبية، على مزاعم تهييء زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، ابنته جو آي، تمهيدا لكي تخلفه في رئاسة البلاد.
ولوحظ في الآونة الأخيرة أن الزعيم كيم يصطحب ابنته في زياراته الميدانية، وآخرها العرض العسكري المهيب، الذي أقامته بيونغ يانغ، الأربعاء، بمناسبة الذكرى الـ75 لتأسيس الجيش الشعبي الكوري.
ورفض مسؤول في مكتب الرئاسة الكورية الجنوبية التعليق على الأمر، مشيرا إلى أنها "مسألة استخباراتية"، وفقا لوكالة "يونهاب" الكورية.
وكان زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، أظهر ابنته جو آي بشكل علني لأول مرة للعالم، خلال تجربة إطلاق صاروخ "هواسونغ - 17" الباليستي العابر للقارات يوم الجمعة الموافق 18 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
UPDATE: Now with details from the KCTV video of the parade.— Jeongmin Kim (@jeongminnkim) February 9, 2023
When state TV showed North Korean white horses — the symbol of the Kim family’s “Paektu bloodline” — the narrator stated that the “beloved” daughter’s “most beloved” horse was marching as well. https://t.co/1cbKjxH7nh
NEW ANALYSIS: North Korea wrapped up its fifth military parade since 2020 on Wednesday:— NK NEWS (@nknewsorg) February 9, 2023
-Missile technology a key focus
-Kim Jong Un's daughter appeared with him at center stage
-No speech from Kim
-Absence of new drone tech and other older missile typeshttps://t.co/tBaPB97Exh
وذكرت وكالة الأنباء الكورية المركزية وقتها أن وجود ابنة كيم خلال عملية الإطلاق، كان مفاجئا للجميع.
وفي أواخر نوفمبر 2022، ظهر كيم جونغ أون علنا للمرة الثانية مع ابنته، خلال جلسة تصوير مع المسؤولين المشاركين في إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات.
وأظهرت الصور التي نشرتها وكالة الأنباء الكورية المركزية، ابنة كيم جونغ أون، جو آي، وهي ترتدي معطفا شتويا طويلا أسود، وهي تسير جنبا إلى جنب مع والدها، وكانت قريبة الشبه من والدتها، لي سيول-جو، وفقا لوكالة الأنباء الكورية "يونهاب".