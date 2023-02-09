https://sputnikarabic.ae/20230209/واشنطن-تزعم-أن-مواجهة-إيران-تستوجب-دعم-إسرائيل-لأوكرانيا-1073320062.html

واشنطن تزعم أن مواجهة إيران تستوجب دعم إسرائيل لأوكرانيا

واشنطن تزعم أن مواجهة إيران تستوجب دعم إسرائيل لأوكرانيا

طلبت الولايات المتحدة من إسرائيل تقديم مزيد من الدعم لأوكرانيا، وبعثت الإدارة الأمريكية رسالة لحكومة نتنياهو لتقديم خطوات في هذا الصدد، إلا أن استراتيجيات... 09.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-09T14:30+0000

2023-02-09T14:30+0000

2023-02-09T14:30+0000

راديو

مساحة حرة

الأخبار

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار أوكرانيا

الولايات المتحدة الأمريكية

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/09/1073319337_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_04718d1b5519603a315340f072bc8b3a.png

واشنطن تزعم أن مواجهة ايران تستوجب دعم إسرائيل لأوكرانيا واشنطن تزعم أن مواجهة ايران تستوجب دعم إسرائيل لأوكرانيا

إدارة بايدن تذرعت بأن التدخلات الإيرانية في منطقة الشرق الأوسط تستوجب تقديم إسرائيل لمساعدات إضافية إلى أوكرانيا، وذلك حتى ترغم حكومة نتنياهو - المعادية لطهران بشكل علني، والرافضة لأي تحركات إيرانية في المنطقة - على دعم أوكرانيا.هذا التوجه الأمريكي لإدخال إسرائيل في الأزمة الأوكرانية له محاور مختلفة، حيث الصراع في منطقة الشرق الأوسط سيدخل مرحلة جديدة باستهداف إيران المستمر من تل أبيب.وأوضح أن واشنطن ترغب في أن تحسم تل أبيب موقفها في مواجهة روسيا، باعتبار أن واشنطن تحاول الفرض على أصدقائها المواجهة والعداء مع موسكو، مشيرًا أن حكومة نتنياهو تحاول أخذ موقف وسطي وتبحث عن ألا تغضب روسيا.ويرى أستاذ العلوم السياسية، أيمن الرقب، أن الطلب من إسرائيل دعم أوكرانيا بشكل واضح، يأتي في سياق زيادة الدعم الإسرائيلي لأوكرانيا، مع وجود وحدات إسرائيلية تعمل في أوكرانيا.ويقول الكاتب الصحفي، جميل عفيفي، إن الطلب الأمريكي دليل واضح على فشل واشنطن والغرب في دعم الجانب الأوكراني ميدانيا.وذكر أن واشنطن تحاول تجييش كل حلفائها من أجل الوقوف ضد روسيا، ومن يدفع ضريبة ذلك هو الشعب الأوكراني.وشدد على أن الأمور محسومة على الأرض لصالح روسيا، سواء دعمت إسرائيل أو لم تدعم الجانب الأوكراني.

إسرائيل

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

مساحة حرة, الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, аудио