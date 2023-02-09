https://sputnikarabic.ae/20230209/واشنطن-تزعم-أن-مواجهة-إيران-تستوجب-دعم-إسرائيل-لأوكرانيا-1073320062.html
واشنطن تزعم أن مواجهة إيران تستوجب دعم إسرائيل لأوكرانيا
واشنطن تزعم أن مواجهة إيران تستوجب دعم إسرائيل لأوكرانيا
طلبت الولايات المتحدة من إسرائيل تقديم مزيد من الدعم لأوكرانيا، وبعثت الإدارة الأمريكية رسالة لحكومة نتنياهو لتقديم خطوات في هذا الصدد، إلا أن استراتيجيات... 09.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-09T14:30+0000
2023-02-09T14:30+0000
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واشنطن تزعم أن مواجهة ايران تستوجب دعم إسرائيل لأوكرانيا
واشنطن تزعم أن مواجهة ايران تستوجب دعم إسرائيل لأوكرانيا
إدارة بايدن تذرعت بأن التدخلات الإيرانية في منطقة الشرق الأوسط تستوجب تقديم إسرائيل لمساعدات إضافية إلى أوكرانيا، وذلك حتى ترغم حكومة نتنياهو - المعادية لطهران بشكل علني، والرافضة لأي تحركات إيرانية في المنطقة - على دعم أوكرانيا.هذا التوجه الأمريكي لإدخال إسرائيل في الأزمة الأوكرانية له محاور مختلفة، حيث الصراع في منطقة الشرق الأوسط سيدخل مرحلة جديدة باستهداف إيران المستمر من تل أبيب.وأوضح أن واشنطن ترغب في أن تحسم تل أبيب موقفها في مواجهة روسيا، باعتبار أن واشنطن تحاول الفرض على أصدقائها المواجهة والعداء مع موسكو، مشيرًا أن حكومة نتنياهو تحاول أخذ موقف وسطي وتبحث عن ألا تغضب روسيا.ويرى أستاذ العلوم السياسية، أيمن الرقب، أن الطلب من إسرائيل دعم أوكرانيا بشكل واضح، يأتي في سياق زيادة الدعم الإسرائيلي لأوكرانيا، مع وجود وحدات إسرائيلية تعمل في أوكرانيا.ويقول الكاتب الصحفي، جميل عفيفي، إن الطلب الأمريكي دليل واضح على فشل واشنطن والغرب في دعم الجانب الأوكراني ميدانيا.وذكر أن واشنطن تحاول تجييش كل حلفائها من أجل الوقوف ضد روسيا، ومن يدفع ضريبة ذلك هو الشعب الأوكراني.وشدد على أن الأمور محسومة على الأرض لصالح روسيا، سواء دعمت إسرائيل أو لم تدعم الجانب الأوكراني.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مساحة حرة, الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, аудио
مساحة حرة, الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, аудио
واشنطن تزعم أن مواجهة إيران تستوجب دعم إسرائيل لأوكرانيا
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طلبت الولايات المتحدة من إسرائيل تقديم مزيد من الدعم لأوكرانيا، وبعثت الإدارة الأمريكية رسالة لحكومة نتنياهو لتقديم خطوات في هذا الصدد، إلا أن استراتيجيات مختلفة تدرسها تل أبيب للسير قدما نحو الطلب الأمريكي من عدمه.
إدارة بايدن تذرعت بأن التدخلات الإيرانية في منطقة الشرق الأوسط
تستوجب تقديم إسرائيل لمساعدات إضافية إلى أوكرانيا، وذلك حتى ترغم حكومة نتنياهو - المعادية لطهران بشكل علني، والرافضة لأي تحركات إيرانية في المنطقة - على دعم أوكرانيا.
هذا التوجه الأمريكي لإدخال إسرائيل في الأزمة الأوكرانية له محاور مختلفة، حيث الصراع في منطقة الشرق الأوسط سيدخل مرحلة جديدة باستهداف إيران المستمر من تل أبيب.
وقال فراس ياغي، الكاتب والمحلل السياسي، إن الولايات المتحدة تريد الضغط على إسرائيل لدعم أوكرانيا نظرا للظروف السياسية داخل إسرائيل وأزمات حكومة نتنياهو الشعبية والقضائية.
وأوضح أن واشنطن ترغب في أن تحسم تل أبيب موقفها في مواجهة روسيا، باعتبار أن واشنطن تحاول الفرض على أصدقائها المواجهة والعداء مع موسكو، مشيرًا أن حكومة نتنياهو تحاول أخذ موقف وسطي وتبحث عن ألا تغضب روسيا.
ويرى أستاذ العلوم السياسية، أيمن الرقب، أن الطلب من إسرائيل دعم أوكرانيا بشكل واضح، يأتي في سياق زيادة الدعم الإسرائيلي لأوكرانيا
، مع وجود وحدات إسرائيلية تعمل في أوكرانيا.
وأكد أن واشنطن تحاول ابتزاز إسرائيل في فكرة الملف الإيراني، ومحاولة السماح لإسرائيل بتنفيذ عمليات في إيران، وهو مرهون بزيادة الدعم الإسرائيلي للقوات الأوكرانية، خاصة أن سياقات واشنطن أن هذه حرب كونية ولها أكثر من بعد.
ويقول الكاتب الصحفي، جميل عفيفي، إن الطلب الأمريكي دليل واضح على فشل واشنطن والغرب في دعم الجانب الأوكراني ميدانيا.
وذكر أن واشنطن تحاول تجييش كل حلفائها من أجل الوقوف ضد روسيا، ومن يدفع ضريبة ذلك هو الشعب الأوكراني.
وشدد على أن الأمور محسومة على الأرض لصالح روسيا، سواء دعمت إسرائيل أو لم تدعم الجانب الأوكراني.