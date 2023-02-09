https://sputnikarabic.ae/20230209/وزير-الموارد-المائية-السوري-الوضع-الفني-لسد-الرستن-وملحقاته-جيد-1073309110.html
وزير الموارد المائية السوري: الوضع الفني لسد الرستن وملحقاته جيد
وزير الموارد المائية السوري: الوضع الفني لسد الرستن وملحقاته جيد
تفقّد وزير الموارد المائية السوري، تمام رعد، واقع سد الرستن - على نهر العاصي - في محافظة حماة، للاطلاع على الوضع الفني للسد في إطار التوجهات الحكومية للاطمئنان... 09.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-09T11:59+0000
2023-02-09T11:59+0000
2023-02-09T11:59+0000
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دمشق - سبوتنيك. وقال رعد في بيان نشرته الوزارة على صفحاتها في مواقع التواصل الاجتماعي إن "الوضع الفني للسد جيد ولم يلاحظ أي ظواهر غير طبيعة على جسم السد وملحقاته".وأكد "ضرورة تكثيف المراقبات والقياسات والكشف على السد بشكل يومي وعلى مدار الساعة تحسبا لأي طارئ".إلى ذلك، اطلع الوزير رعد، على خزان قسمين في اللاذقية الذي سعته 37 ألف متر مكعب ويغذي شبكة عين البيضا وتبلغ مساحتها 5 آلاف هكتار، والذي تعرض لتشققات بسيطة في الجدار الشاقولي حيث تمت معاينتها فنيا، والكشف عنها فورا ليتم معالجتها بالسرعة القصوى.وتعليقا على أنباء متواردة بحدوث تصدعات في سد التلول على نهر العاصي، نفت مصادر من الموارد المائية، لـ"سبوتنيك" وجود سد بهذا الاسم وأكدت أن الفرق الفنية التابعة للوزارة منتشرة عند جميع السدود والخزانات المائية ولم ترد أية تقارير عن وجود تصدعات فيها.
https://sputnikarabic.ae/20220410/سوريا-تطلق-الرية-الثالثة-من-سد-الباسل-لري-12-ألف-هكتار-من-القمح-في-الحسكة--1061045043.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار, زلزال, أخبار العالم الآن
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار, زلزال, أخبار العالم الآن
وزير الموارد المائية السوري: الوضع الفني لسد الرستن وملحقاته جيد
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تفقّد وزير الموارد المائية السوري، تمام رعد، واقع سد الرستن - على نهر العاصي - في محافظة حماة، للاطلاع على الوضع الفني للسد في إطار التوجهات الحكومية للاطمئنان على واقع المنشآت الحكومية التي تعرضت للأضرار الناجمة عن الزلزال.
دمشق - سبوتنيك. وقال رعد في بيان نشرته الوزارة على صفحاتها في مواقع التواصل الاجتماعي إن "الوضع الفني للسد جيد ولم يلاحظ أي ظواهر غير طبيعة على جسم السد وملحقاته".
وأكد "ضرورة تكثيف المراقبات والقياسات والكشف على السد بشكل يومي وعلى مدار الساعة تحسبا لأي طارئ".
إلى ذلك، اطلع الوزير رعد، على خزان قسمين في اللاذقية
الذي سعته 37 ألف متر مكعب ويغذي شبكة عين البيضا وتبلغ مساحتها 5 آلاف هكتار، والذي تعرض لتشققات بسيطة في الجدار الشاقولي حيث تمت معاينتها فنيا، والكشف عنها فورا ليتم معالجتها بالسرعة القصوى.
وأكد على "ضرورة تكثيف المشاهدات والمتابعة بشكل يومي وعلى مدار الساعة تحسبا لأي طارئ والعمل لتنفيذ الحلول وإنجاز العمل بأسرع وقت".
وتعليقا على أنباء متواردة بحدوث تصدعات في سد التلول على نهر العاصي، نفت مصادر من الموارد المائية، لـ"سبوتنيك
" وجود سد بهذا الاسم وأكدت أن الفرق الفنية التابعة للوزارة منتشرة عند جميع السدود والخزانات المائية ولم ترد أية تقارير عن وجود تصدعات فيها.