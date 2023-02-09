https://sputnikarabic.ae/20230209/وصول-فرق-طبية-وطواقم-بحث-وإنقاذ-من-فلسطين-إلى-سوريا-1073330642.html
وصول فرق طبية وطواقم بحث وإنقاذ من فلسطين إلى سوريا
وصول فرق طبية وطواقم بحث وإنقاذ من فلسطين إلى سوريا
وصلت إلى الأراضي السورية طواقم طبية وفرق إنقاذ من دولة فلسطين للمشاركة في العمليات الإنسانية الداعمة في البحث عن ناجين وانتشال ضحايا الزلزال الذي ضرب المحافظات... 09.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-09T18:33+0000
2023-02-09T18:33+0000
2023-02-09T18:34+0000
أخبار سوريا اليوم
أخبار فلسطين اليوم
زلزال
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وقال مراسل "سبوتنيك" في درعا، إن الطواقم الفلسطينية تضم رجال الدفاع المدني الفلسطيني والهلال الأحمر الفلسطيني، بالإضافة إلى كودار طبية ومسعفين.ودخلت الفرق الفلسطينية عبر معبر نصيب الحدودي السوري الأردني بهدف تقديم المساعدة للفرق السورية في المحافظات المتضررة من الزلزال.وتتضمن الفرق الطبية 43 شخصاً برئاسة السفير عماد الزهيري، مساعد وزير الخارجية الفلسطينية للتعاون الدولي، ومدير عام الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي.وكان في استقبال الوفد عند معبر نصيب الحدودي كل من السفير المناوب لسفارة فلسطين في سورية عماد الكردي، وعضو المكتب التنفيذي لقطاع الإغاثة في محافظة درعا الدكتور وليد الداخول، ومدير معبر نصيب الحدودي شادي أبازيد.كما استقبل الوفد الفلسطيني مندوبو الجهات المعنية في المعبر وعناصر فرع الهلال الأحمر السوري في درعا الذين قاموا بدروهم بمرافقة الفرق إلى العاصمة دمشق.وسينطلق الوفد الإغاثي الفلسطيني يوم غد للانخراط في العمليات الإنسانية وممارسة مهامه في المحافظات السورية المتضررة من الزلزال.يشار إلى أن فرق الإنقاذ في الدفاع المدني الفلسطيني لديها خبرات وتجارب عديدة لا سيما في إندونيسيا والكاريبي وأمريكا اللاتينية.
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سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, أخبار فلسطين اليوم, زلزال
أخبار سوريا اليوم, أخبار فلسطين اليوم, زلزال
وصول فرق طبية وطواقم بحث وإنقاذ من فلسطين إلى سوريا
18:33 GMT 09.02.2023 (تم التحديث: 18:34 GMT 09.02.2023) تابعنا عبر
وصلت إلى الأراضي السورية طواقم طبية وفرق إنقاذ من دولة فلسطين للمشاركة في العمليات الإنسانية الداعمة في البحث عن ناجين وانتشال ضحايا الزلزال الذي ضرب المحافظات الشمالية لسوريا.
وقال مراسل "سبوتنيك" في درعا، إن الطواقم الفلسطينية تضم رجال الدفاع المدني الفلسطيني والهلال الأحمر الفلسطيني، بالإضافة إلى كودار طبية ومسعفين.
ودخلت الفرق الفلسطينية عبر معبر نصيب الحدودي السوري الأردني بهدف تقديم المساعدة للفرق السورية في المحافظات المتضررة من الزلزال.
وتتضمن الفرق الطبية 43 شخصاً برئاسة السفير عماد الزهيري، مساعد وزير الخارجية الفلسطينية للتعاون الدولي، ومدير عام الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي.
وكان في استقبال الوفد عند معبر نصيب الحدودي كل من السفير المناوب لسفارة فلسطين في سورية عماد الكردي، وعضو المكتب التنفيذي لقطاع الإغاثة في محافظة درعا الدكتور وليد الداخول، ومدير معبر نصيب الحدودي شادي أبازيد.
كما استقبل الوفد الفلسطيني مندوبو الجهات المعنية في المعبر وعناصر فرع الهلال الأحمر السوري في درعا الذين قاموا بدروهم بمرافقة الفرق إلى العاصمة دمشق.
وسينطلق الوفد الإغاثي الفلسطيني يوم غد للانخراط في العمليات الإنسانية وممارسة مهامه في المحافظات السورية المتضررة من الزلزال.
يشار إلى أن فرق الإنقاذ في الدفاع المدني الفلسطيني لديها خبرات وتجارب عديدة لا سيما في إندونيسيا والكاريبي وأمريكا اللاتينية.