عربي
الرئيس التونسي يقرر رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي لبلاده في سوريا
https://sputnikarabic.ae/20230209/وصول-فرق-طبية-وطواقم-بحث-وإنقاذ-من-فلسطين-إلى-سوريا-1073330642.html
وصول فرق طبية وطواقم بحث وإنقاذ من فلسطين إلى سوريا
وصول فرق طبية وطواقم بحث وإنقاذ من فلسطين إلى سوريا
وصلت إلى الأراضي السورية طواقم طبية وفرق إنقاذ من دولة فلسطين للمشاركة في العمليات الإنسانية الداعمة في البحث عن ناجين وانتشال ضحايا الزلزال الذي ضرب المحافظات... 09.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-09T18:33+0000
2023-02-09T18:34+0000
أخبار سوريا اليوم
أخبار فلسطين اليوم
زلزال
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/09/1073330288_128:0:1152:576_1920x0_80_0_0_77ae5fcb31b284d9032799805c30f09d.jpg
وقال مراسل "سبوتنيك" في درعا، إن الطواقم الفلسطينية تضم رجال الدفاع المدني الفلسطيني والهلال الأحمر الفلسطيني، بالإضافة إلى كودار طبية ومسعفين.ودخلت الفرق الفلسطينية عبر معبر نصيب الحدودي السوري الأردني بهدف تقديم المساعدة للفرق السورية في المحافظات المتضررة من الزلزال.وتتضمن الفرق الطبية 43 شخصاً برئاسة السفير عماد الزهيري، مساعد وزير الخارجية الفلسطينية للتعاون الدولي، ومدير عام الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي.وكان في استقبال الوفد عند معبر نصيب الحدودي كل من السفير المناوب لسفارة فلسطين في سورية عماد الكردي، وعضو المكتب التنفيذي لقطاع الإغاثة في محافظة درعا الدكتور وليد الداخول، ومدير معبر نصيب الحدودي شادي أبازيد.كما استقبل الوفد الفلسطيني مندوبو الجهات المعنية في المعبر وعناصر فرع الهلال الأحمر السوري في درعا الذين قاموا بدروهم بمرافقة الفرق إلى العاصمة دمشق.وسينطلق الوفد الإغاثي الفلسطيني يوم غد للانخراط في العمليات الإنسانية وممارسة مهامه في المحافظات السورية المتضررة من الزلزال.يشار إلى أن فرق الإنقاذ في الدفاع المدني الفلسطيني لديها خبرات وتجارب عديدة لا سيما في إندونيسيا والكاريبي وأمريكا اللاتينية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/09/1073330288_256:0:1024:576_1920x0_80_0_0_c22d839b7203590481ec6615edd982e1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم, أخبار فلسطين اليوم, زلزال
أخبار سوريا اليوم, أخبار فلسطين اليوم, زلزال

وصول فرق طبية وطواقم بحث وإنقاذ من فلسطين إلى سوريا

18:33 GMT 09.02.2023 (تم التحديث: 18:34 GMT 09.02.2023)
© Sputnik . Firas Al Ahmadوصول فرق طبية وطواقم بحث وإنقاذ من فلسطين إلى سوريا
وصول فرق طبية وطواقم بحث وإنقاذ من فلسطين إلى سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2023
© Sputnik . Firas Al Ahmad
تابعنا عبرTelegram
وصلت إلى الأراضي السورية طواقم طبية وفرق إنقاذ من دولة فلسطين للمشاركة في العمليات الإنسانية الداعمة في البحث عن ناجين وانتشال ضحايا الزلزال الذي ضرب المحافظات الشمالية لسوريا.
وقال مراسل "سبوتنيك" في درعا، إن الطواقم الفلسطينية تضم رجال الدفاع المدني الفلسطيني والهلال الأحمر الفلسطيني، بالإضافة إلى كودار طبية ومسعفين.
ودخلت الفرق الفلسطينية عبر معبر نصيب الحدودي السوري الأردني بهدف تقديم المساعدة للفرق السورية في المحافظات المتضررة من الزلزال.
© Sputnik . Firas Al Ahmadوصول فرق طبية وطواقم بحث وإنقاذ من فلسطين إلى سوريا
وصول فرق طبية وطواقم بحث وإنقاذ من فلسطين إلى سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2023
وصول فرق طبية وطواقم بحث وإنقاذ من فلسطين إلى سوريا
© Sputnik . Firas Al Ahmad
وتتضمن الفرق الطبية 43 شخصاً برئاسة السفير عماد الزهيري، مساعد وزير الخارجية الفلسطينية للتعاون الدولي، ومدير عام الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي.
وكان في استقبال الوفد عند معبر نصيب الحدودي كل من السفير المناوب لسفارة فلسطين في سورية عماد الكردي، وعضو المكتب التنفيذي لقطاع الإغاثة في محافظة درعا الدكتور وليد الداخول، ومدير معبر نصيب الحدودي شادي أبازيد.
كما استقبل الوفد الفلسطيني مندوبو الجهات المعنية في المعبر وعناصر فرع الهلال الأحمر السوري في درعا الذين قاموا بدروهم بمرافقة الفرق إلى العاصمة دمشق.
وسينطلق الوفد الإغاثي الفلسطيني يوم غد للانخراط في العمليات الإنسانية وممارسة مهامه في المحافظات السورية المتضررة من الزلزال.
يشار إلى أن فرق الإنقاذ في الدفاع المدني الفلسطيني لديها خبرات وتجارب عديدة لا سيما في إندونيسيا والكاريبي وأمريكا اللاتينية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:52 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала