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https://sputnikarabic.ae/20230209/وقفة-تضامنية-أمام-السفارة-السورية-في-موسكو-لرفع-العقوبات-1073318536.html
وقفة تضامنية أمام السفارة السورية في موسكو لرفع العقوبات
وقفة تضامنية أمام السفارة السورية في موسكو لرفع العقوبات
شهدت السفارة السورية في العاصمة الروسية موسكو، اليوم الخميس 9 فبراير/شباط، وقفة تضامنية للمطالبة برفع العقوبات عن سوريا، التي تمنع وصول المساعدات الإنسانية بعد... 09.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-09T14:11+0000
2023-02-09T14:11+0000
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شارك في الوقفة عدد من الطلبة السوريين بالإضافة لأبناء الجالية السورية في روسيا، كما شهدت الوقفة مشاركة مواطنين روس ومن دول أمريكا اللاتينية.وشهدت السفارة حضورا كبيرا للطلبة السوريين الذين شاركوا في استقبال المساعدات التي لا تزال تأتي إلى السفارة، والعمل على فرزها وتجهيزها من أجل شحنها إلى سوريا في أقرب وقت.أكد السفير السوري لدى روسيا، بشار الجعفري، في تصريحات حصرية لوكالة "سبوتنيك" وجود تفاعل كبير على المستويين الحكومي والشعبي داخل روسيا الاتحادية حول مساعدة سوريا لمواجهة الأزمة والكارثة التي ألمّت بها.وتحولت السفارة إلى ورشة عمل كبير، حيث بدأ تنظيم العمل فيها لاستقبال المساعدات التي تنوعت ما بين غذائية وملابس للأطفال والبالغين بالإضافة للفرش والوسادات والبطانيات.وواكبت "سبوتنيك" توافد العديد من المتبرعين الذين أعلنوا عن تضامنهم مع الشعب السوري في هذه الكارثة، مقدمين لهم التعازي وما استطاعوا التبرع به.ودعا عدد من المتبرعين الأشخاص الراغبين بالتبرع بالتوجه للسفارة السورية، في وقت عرض الكثير منهم تقديم يد المساعدة للكوادر السورية العاملة في السفارة لمساعدتهم في عملية التوضيب والتجهيز لإرسال التبرعات لسوريا.
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روسيا, أخبار سوريا اليوم, العالم, حصري, تقارير سبوتنيك
روسيا, أخبار سوريا اليوم, العالم, حصري, تقارير سبوتنيك

وقفة تضامنية أمام السفارة السورية في موسكو لرفع العقوبات

14:11 GMT 09.02.2023
© Sputnik . Johnny Eliasوقفة تضامنية أمام السفارة السورية في موسكو لرفع العقوبات
وقفة تضامنية أمام السفارة السورية في موسكو لرفع العقوبات - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2023
© Sputnik . Johnny Elias
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حصري
شهدت السفارة السورية في العاصمة الروسية موسكو، اليوم الخميس 9 فبراير/شباط، وقفة تضامنية للمطالبة برفع العقوبات عن سوريا، التي تمنع وصول المساعدات الإنسانية بعد كارثة الزلزال الذي ضرب البلاد يوم الاثنين.
شارك في الوقفة عدد من الطلبة السوريين بالإضافة لأبناء الجالية السورية في روسيا، كما شهدت الوقفة مشاركة مواطنين روس ومن دول أمريكا اللاتينية.

ورفع المشاركون العلم السوري ولافتات طالبت برفع العقوبات، كما عبّر المشاركون عن تضامنهم مع الشعب السوري في محنته، حاملين معهم العديد من المساعدات التي قدموها للسفارة التي فتحت أبوابها لتلقي المساعدات الإنسانية.

وشهدت السفارة حضورا كبيرا للطلبة السوريين الذين شاركوا في استقبال المساعدات التي لا تزال تأتي إلى السفارة، والعمل على فرزها وتجهيزها من أجل شحنها إلى سوريا في أقرب وقت.
أكد السفير السوري لدى روسيا، بشار الجعفري، في تصريحات حصرية لوكالة "سبوتنيك" وجود تفاعل كبير على المستويين الحكومي والشعبي داخل روسيا الاتحادية حول مساعدة سوريا لمواجهة الأزمة والكارثة التي ألمّت بها.

وعبّر الجعفري عن سعادته عند رؤية بعض المواطنين الروس الذين يأتون إلى السفارة السورية في موسكو ويضعون تبرعات شخصية على مدخل السفارة، معتبرًا أن هذه المساهمات هي دليل على عمق علاقة الصداقة والتعاون والمحبّة بين البلدين.

وتحولت السفارة إلى ورشة عمل كبير، حيث بدأ تنظيم العمل فيها لاستقبال المساعدات التي تنوعت ما بين غذائية وملابس للأطفال والبالغين بالإضافة للفرش والوسادات والبطانيات.
© Sputnik . Johnny Eliasوقفة تضامنية أمام السفارة السورية في موسكو لرفع العقوبات
وقفة تضامنية أمام السفارة السورية في موسكو لرفع العقوبات - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2023
وقفة تضامنية أمام السفارة السورية في موسكو لرفع العقوبات
© Sputnik . Johnny Elias
وواكبت "سبوتنيك" توافد العديد من المتبرعين الذين أعلنوا عن تضامنهم مع الشعب السوري في هذه الكارثة، مقدمين لهم التعازي وما استطاعوا التبرع به.
ودعا عدد من المتبرعين الأشخاص الراغبين بالتبرع بالتوجه للسفارة السورية، في وقت عرض الكثير منهم تقديم يد المساعدة للكوادر السورية العاملة في السفارة لمساعدتهم في عملية التوضيب والتجهيز لإرسال التبرعات لسوريا.
© Sputnik . Johnny Eliasوقفة تضامنية أمام السفارة السورية في موسكو لرفع العقوبات
وقفة تضامنية أمام السفارة السورية في موسكو لرفع العقوبات - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2023
وقفة تضامنية أمام السفارة السورية في موسكو لرفع العقوبات
© Sputnik . Johnny Elias
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