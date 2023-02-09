https://sputnikarabic.ae/20230209/وقفة-تضامنية-أمام-السفارة-السورية-في-موسكو-لرفع-العقوبات-1073318536.html

وقفة تضامنية أمام السفارة السورية في موسكو لرفع العقوبات

وقفة تضامنية أمام السفارة السورية في موسكو لرفع العقوبات

شهدت السفارة السورية في العاصمة الروسية موسكو، اليوم الخميس 9 فبراير/شباط، وقفة تضامنية للمطالبة برفع العقوبات عن سوريا، التي تمنع وصول المساعدات الإنسانية بعد... 09.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-09T14:11+0000

2023-02-09T14:11+0000

2023-02-09T14:11+0000

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شارك في الوقفة عدد من الطلبة السوريين بالإضافة لأبناء الجالية السورية في روسيا، كما شهدت الوقفة مشاركة مواطنين روس ومن دول أمريكا اللاتينية.وشهدت السفارة حضورا كبيرا للطلبة السوريين الذين شاركوا في استقبال المساعدات التي لا تزال تأتي إلى السفارة، والعمل على فرزها وتجهيزها من أجل شحنها إلى سوريا في أقرب وقت.أكد السفير السوري لدى روسيا، بشار الجعفري، في تصريحات حصرية لوكالة "سبوتنيك" وجود تفاعل كبير على المستويين الحكومي والشعبي داخل روسيا الاتحادية حول مساعدة سوريا لمواجهة الأزمة والكارثة التي ألمّت بها.وتحولت السفارة إلى ورشة عمل كبير، حيث بدأ تنظيم العمل فيها لاستقبال المساعدات التي تنوعت ما بين غذائية وملابس للأطفال والبالغين بالإضافة للفرش والوسادات والبطانيات.وواكبت "سبوتنيك" توافد العديد من المتبرعين الذين أعلنوا عن تضامنهم مع الشعب السوري في هذه الكارثة، مقدمين لهم التعازي وما استطاعوا التبرع به.ودعا عدد من المتبرعين الأشخاص الراغبين بالتبرع بالتوجه للسفارة السورية، في وقت عرض الكثير منهم تقديم يد المساعدة للكوادر السورية العاملة في السفارة لمساعدتهم في عملية التوضيب والتجهيز لإرسال التبرعات لسوريا.

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