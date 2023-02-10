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https://sputnikarabic.ae/20230210/أكثر-3-أماكن-آمنة-في-المنزل-أثناء-حدوث-زلزال-1073349580.html
أكثر 3 أماكن آمنة في المنزل أثناء حدوث زلزال
أكثر 3 أماكن آمنة في المنزل أثناء حدوث زلزال
أثناء حدوث الزلازل تكون أكثر الأماكن أمانا على الإطلاق خارج المباني، بعيدًا عن الأشجار والأبنية، ولكن الزلازل تحدث بشكل مفاجئ، وقد لا يتمكن الشخص من المغادرة... 10.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-10T12:28+0000
2023-02-10T12:35+0000
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أثناء حدوث الهزات الأرضية، إذا لم يتمكن الشخص من الخروج بسرعةٍ لا تتجاوز الثواني القليلة قبل اشتداد الاهتزاز، فيجب أن يبقى داخل المنزل ويحمي نفسه.ونعرض لكم أكثر الأماكن أمنا وأكثرها خطورة في المنزل، لمساعدتكم في اتخاذ القرار الصحيح بسرعة أثناء حدوث الزلزال، حسب socratic.org.أفضل الأماكن للاحتماء أثناء حدوث الزلزال1- المداخليتم تصميم المداخل عادة لتحمّل الضغط وخاصة في حال حدوث زلزال.2- الدعامات الحاملةالدعامات الحاملة هي المكان التالي الأكثر أمانًا للوقوف إلى جانبه عند حدوث الزلازل.3- تحت الأثاث الصلبالخيار الثالث الذي من الممكن أن يؤدي دورا جيدا في الحماية، هو الاحتماء تحت أي أثاث صلب مثل مكتب أو سرير.أسوأ الأماكن للاحتماء أثناء حدوث الزلزال1- الوقوف في منتصف الغرفة تحت السقفأخطر الأماكن في المنزل عند حدوث الزلازل، هي الوقوف في الوسط تحت سقف مفتوح، حيث يعرض هذا حياة الإنسان لخطر كبير.2- الوقوف بجانب قطعة أثاث ثقيلةإذا تحطمت قطع الأثاث الثقيلة وسقطت فوق الشخص، قد يتسبب ذلك في ضرر جسيم.3- الوقوف بجانب النوافذ والأجهزة الكهربائيةيجب الحذر أيضًا من الهزات الارتدادية، في بعض الأحيان يمكن أن تكون الهزة الارتدادية للزلزال أكثر خطورة من الهزة الأولية، لذلك بعد وقوع الزلزال، كن متيقظًا واحتفظ بوضعك لعدة دقائق، ريثما تتوقف الاهتزازات الارتدادية.
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أكثر 3 أماكن آمنة في المنزل أثناء حدوث زلزال

12:28 GMT 10.02.2023 (تم التحديث: 12:35 GMT 10.02.2023)
© Sputnik . Monzer Saidفريق الإنقاذ الروسي في مدينة جبلة، محافظة اللاذقية، سوريا
فريق الإنقاذ الروسي في مدينة جبلة، محافظة اللاذقية، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2023
© Sputnik . Monzer Said
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أثناء حدوث الزلازل تكون أكثر الأماكن أمانا على الإطلاق خارج المباني، بعيدًا عن الأشجار والأبنية، ولكن الزلازل تحدث بشكل مفاجئ، وقد لا يتمكن الشخص من المغادرة بالسرعة الكافية، وعندها لا بد من الاحتماء داخل المنزل.
أثناء حدوث الهزات الأرضية، إذا لم يتمكن الشخص من الخروج بسرعةٍ لا تتجاوز الثواني القليلة قبل اشتداد الاهتزاز، فيجب أن يبقى داخل المنزل ويحمي نفسه.
ونعرض لكم أكثر الأماكن أمنا وأكثرها خطورة في المنزل، لمساعدتكم في اتخاذ القرار الصحيح بسرعة أثناء حدوث الزلزال، حسب socratic.org.

أفضل الأماكن للاحتماء أثناء حدوث الزلزال

1- المداخل

يتم تصميم المداخل عادة لتحمّل الضغط وخاصة في حال حدوث زلزال.

2- الدعامات الحاملة

الدعامات الحاملة هي المكان التالي الأكثر أمانًا للوقوف إلى جانبه عند حدوث الزلازل.
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3- تحت الأثاث الصلب

الخيار الثالث الذي من الممكن أن يؤدي دورا جيدا في الحماية، هو الاحتماء تحت أي أثاث صلب مثل مكتب أو سرير.

أسوأ الأماكن للاحتماء أثناء حدوث الزلزال

1- الوقوف في منتصف الغرفة تحت السقف

أخطر الأماكن في المنزل عند حدوث الزلازل، هي الوقوف في الوسط تحت سقف مفتوح، حيث يعرض هذا حياة الإنسان لخطر كبير.

2- الوقوف بجانب قطعة أثاث ثقيلة

إذا تحطمت قطع الأثاث الثقيلة وسقطت فوق الشخص، قد يتسبب ذلك في ضرر جسيم.

3- الوقوف بجانب النوافذ والأجهزة الكهربائية

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يجب الحذر أيضًا من الهزات الارتدادية، في بعض الأحيان يمكن أن تكون الهزة الارتدادية للزلزال أكثر خطورة من الهزة الأولية، لذلك بعد وقوع الزلزال، كن متيقظًا واحتفظ بوضعك لعدة دقائق، ريثما تتوقف الاهتزازات الارتدادية.
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