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https://sputnikarabic.ae/20230210/أمريكا-تحقق-مع-شركة-إيلون-ماسك-لزراعة-الرقاقات-في-الأدمغة-بشأن-مسببات-أمراض-خطيرة-1073362242.html
أمريكا تحقق مع شركة إيلون ماسك لزراعة الرقاقات في الأدمغة بشأن "مسببات أمراض خطيرة"
أمريكا تحقق مع شركة إيلون ماسك لزراعة الرقاقات في الأدمغة بشأن "مسببات أمراض خطيرة"
قالت وزارة النقل الأمريكية، أمس الخميس، إنها تجري تحقيقا مع شركة "نيورالينك" لزراعة الرقاقات في ‏الأدمغة، التابعة للملياردير، إيلون ماسك.‏ 10.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-10T17:31+0000
2023-02-10T17:31+0000
مجتمع
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علوم
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وأوضحت الوزارة أنها تحقق بشأن الحركة غير القانونية المحتملة لمسببات الأمراض الخطرة، وفقا لشبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية.وقال متحدث باسم وزارة النقل الأمريكية، إنها شرعت في التحقيق بعد تلقيها رسالة من لجنة الأطباء للطب المسؤول، وهي جماعة مناصرة لرعاية الحيوان، تنبه فيها بالسجلات التي حصلت عليها بشأن هذه المسألة.وأشارت اللجنة في رسالتها الموجهة إلى وزير النقل الأمريكي، بيت بوتجيج، إلى أنها حصلت على رسائل بريد إلكتروني ووثائق أخرى، تكشف عن "عبوات وحركة غير آمنة للغرسات التي تمت إزالتها من أدمغة القرود، معربة عن مخاوفها من أن هذه الغرسات قد تحمل أمراضا معدية، في انتهاك للقانون الفيدرالي".وأفادت الرسالة أن السجلات التي حصلت عليها اللجنة الطبية، "تظهر حالات من مسببات الأمراض، مثل المكورات العنقودية المقاومة للمضادات الحيوية، وفيروس الهربس بي، والتي ربما تم نقلها دون تدابير احتواء مناسبة"، بحسب اقتراح اللجنة.وأكد المتحدث باسم وزارة النقل الأمريكية أنها أخذت مزاعم لجنة الأطباء للطب المسؤول، "بجدية بالغة".وقال: "نجري تحقيقا للتأكد من امتثال شركة "نيورالينك" بشكل تام للوائح الفيدرالية، والحفاظ على عمالها والجمهور في مأمن من مسببات الأمراض الخطيرة".وتعمل شركة "نيورالينك" منذ أشهر، على تطوير غرسة دماغية، قد تساعد الأشخاص المصابين بالشلل على السير مرة أخرى، بالإضافة إلى علاج أمراض عصبية أخرى.وكان الملياردير، إيلون ماسك، قال في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2022، إنه يتوقع أن تبدأ شريحة الدماغ اللاسلكية، التي طورتها شركته "نيورالينك" في إجراء تجارب سريرية على البشر، في غضون 6 أشهر.وفي نفس الشهر، خضعت شركة "نيورالينك" لتحقيق فيدرالي، بشأن انتهاكات محتملة لرعاية الحيوان، وأن بعض موظفيها قدموا شكاوى داخلية بشأن التعجيل بالتجارب، مما تسبب في معاناة ووفيات لا داعي لها.
https://sputnikarabic.ae/20221024/إيلون-ماسك-يؤجل-إقامة-عرضه-للجمهور-والخاص-بزرع-رقاقات-في-أدمغة-البشر-1069405098.html
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إيلون ماسك, منوعات, علوم, الأخبار
إيلون ماسك, منوعات, علوم, الأخبار

أمريكا تحقق مع شركة إيلون ماسك لزراعة الرقاقات في الأدمغة بشأن "مسببات أمراض خطيرة"

17:31 GMT 10.02.2023
© AFP 2023 / -إيلون ماسك يقف بجانب روبوت جراحي أثناء عرض مباشر على الإنترنت لشركته "نيورالينك" في 28 أغسطس/ آب 2020
إيلون ماسك يقف بجانب روبوت جراحي أثناء عرض مباشر على الإنترنت لشركته نيورالينك في 28 أغسطس/ آب 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2023
إيلون ماسك يقف بجانب روبوت جراحي أثناء عرض مباشر على الإنترنت لشركته "نيورالينك" في 28 أغسطس/ آب 2020
© AFP 2023 / -
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قالت وزارة النقل الأمريكية، أمس الخميس، إنها تجري تحقيقا مع شركة "نيورالينك" لزراعة الرقاقات في ‏الأدمغة، التابعة للملياردير، إيلون ماسك.‏
وأوضحت الوزارة أنها تحقق بشأن الحركة غير القانونية المحتملة لمسببات الأمراض الخطرة، وفقا لشبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية.
وقال متحدث باسم وزارة النقل الأمريكية، إنها شرعت في التحقيق بعد تلقيها رسالة من لجنة الأطباء للطب المسؤول، وهي جماعة مناصرة لرعاية الحيوان، تنبه فيها بالسجلات التي حصلت عليها بشأن هذه المسألة.
وأشارت اللجنة في رسالتها الموجهة إلى وزير النقل الأمريكي، بيت بوتجيج، إلى أنها حصلت على رسائل بريد إلكتروني ووثائق أخرى، تكشف عن "عبوات وحركة غير آمنة للغرسات التي تمت إزالتها من أدمغة القرود، معربة عن مخاوفها من أن هذه الغرسات قد تحمل أمراضا معدية، في انتهاك للقانون الفيدرالي".
وأفادت الرسالة أن السجلات التي حصلت عليها اللجنة الطبية، "تظهر حالات من مسببات الأمراض، مثل المكورات العنقودية المقاومة للمضادات الحيوية، وفيروس الهربس بي، والتي ربما تم نقلها دون تدابير احتواء مناسبة"، بحسب اقتراح اللجنة.
ولفت أعضاء اللحنة أن مسببات الأمراض تم نقلها على غرسات تمت إزالتها من أدمغة القردة، بعد عمليات تعقيم وتعبئة غير مناسبين، مؤكدة أن "هذه العوامل الممرضة يمكن أن تسبب مشاكل صحية خطيرة للإنسان المصاب، مثل التهابات مجرى الدم والالتهاب الرئوي وتلف الدماغ الشديد، من بين مشاكل أخرى".
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وأكد المتحدث باسم وزارة النقل الأمريكية أنها أخذت مزاعم لجنة الأطباء للطب المسؤول، "بجدية بالغة".
وقال: "نجري تحقيقا للتأكد من امتثال شركة "نيورالينك" بشكل تام للوائح الفيدرالية، والحفاظ على عمالها والجمهور في مأمن من مسببات الأمراض الخطيرة".
وتعمل شركة "نيورالينك" منذ أشهر، على تطوير غرسة دماغية، قد تساعد الأشخاص المصابين بالشلل على السير مرة أخرى، بالإضافة إلى علاج أمراض عصبية أخرى.
وكان الملياردير، إيلون ماسك، قال في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2022، إنه يتوقع أن تبدأ شريحة الدماغ اللاسلكية، التي طورتها شركته "نيورالينك" في إجراء تجارب سريرية على البشر، في غضون 6 أشهر.
وفي نفس الشهر، خضعت شركة "نيورالينك" لتحقيق فيدرالي، بشأن انتهاكات محتملة لرعاية الحيوان، وأن بعض موظفيها قدموا شكاوى داخلية بشأن التعجيل بالتجارب، مما تسبب في معاناة ووفيات لا داعي لها.
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