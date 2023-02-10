https://sputnikarabic.ae/20230210/أمريكا-نمتلك-العديد-من-الأدوات-المتاحة-لمحاسبة-كوريا-الشمالية-1073366039.html
أمريكا: نمتلك العديد من الأدوات المتاحة لمحاسبة كوريا الشمالية
أمريكا: نمتلك العديد من الأدوات المتاحة لمحاسبة كوريا الشمالية
قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، إن أمريكا تمتلك عدد من الأدوات لمحاسبة كوريا الشمالية على استفزازاتها المستمرة والمتطورة. 10.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-10T19:33+0000
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وشدد النائب الرئيسي للمتحدث باسم "الخارجية الأمريكية"، فيدانت باتيل، في مؤتمر صحفي، أن "هدف أمريكا لا يزال كما هو، وهو نزع الأسلحة النووية بالكامل من شبه الجزيرة الكورية"، متابعا: "لدينا عدد من الأدوات في حزام أدواتنا لمحاسبة كوريا الشمالية"، وفقا لوكالة "يونهاب" الكورية.وتأتي تصريحات وزارة الخارجية الأمريكية، بعد أن عرضت بيونغ يانغ مجموعة من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات في عرض عسكري كبير، يُشتبه في أن بعضها عبارة عن صواريخ جديدة تعمل بالوقود الصلب، وأكثر سهولة في المناورة وإطلاقها من صواريخ الوقود السائل.وأقيم العرض العسكري، يوم الأربعاء الماضي، بمناسبة الذكرى 75 لتأسيس القوات المسلحة لكوريا الشمالية.ورفض النائب الرئيسي للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل، في المؤتمر الصحفي، التعليق عندما سئل عما إذا كانت أمريكا قد تفكر في تعديل موقفها الدفاعي، إذا تبين أن الصواريخ الكورية الشمالية الجديدة هي صواريخ باليستية عابرة للقارات، تعمل بالوقود الصلب، وقادرة على الوصول إلى البر الرئيسي للولايات المتحدة.وقال إن "أمريكا وكوريا الجنوبية تواصلان السعي لتحقيق الهدف المشترك المتمثل في إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بشكل كامل".وأكد باتيل مجددا التزام الولايات المتحدة بالدخول في حوار مع كوريا الشمالية، وقال: "تابعنا التواصل مع بيونغ يانغ للدخول في حوار جاد حول هذا الموضوع، ولم نتلق أي رد".
https://sputnikarabic.ae/20230209/وحدات-نووية-وصواريخ-عابرة-للقارات-ما-الأسلحة-التي-ظهرت-في-العرض-العسكري-لكوريا-الشمالية؟-1073321104.html
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كوريا الشمالية, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
كوريا الشمالية, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أمريكا: نمتلك العديد من الأدوات المتاحة لمحاسبة كوريا الشمالية
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قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، إن أمريكا تمتلك عدد من الأدوات لمحاسبة كوريا الشمالية على استفزازاتها المستمرة والمتطورة.
وشدد النائب الرئيسي للمتحدث باسم "الخارجية الأمريكية"، فيدانت باتيل، في مؤتمر صحفي، أن "هدف أمريكا لا يزال كما هو، وهو نزع الأسلحة النووية بالكامل من شبه الجزيرة الكورية"، متابعا: "لدينا عدد من الأدوات في حزام أدواتنا لمحاسبة كوريا الشمالية"، وفقا لوكالة
"يونهاب" الكورية.
وتأتي تصريحات وزارة الخارجية الأمريكية، بعد أن عرضت بيونغ يانغ مجموعة من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات في عرض عسكري كبير
، يُشتبه في أن بعضها عبارة عن صواريخ جديدة تعمل بالوقود الصلب، وأكثر سهولة في المناورة وإطلاقها من صواريخ الوقود السائل.
وأقيم العرض العسكري، يوم الأربعاء الماضي، بمناسبة الذكرى 75 لتأسيس القوات المسلحة لكوريا الشمالية.
ورفض النائب الرئيسي للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل، في المؤتمر الصحفي، التعليق عندما سئل عما إذا كانت أمريكا قد تفكر في تعديل موقفها الدفاعي، إذا تبين أن الصواريخ الكورية الشمالية الجديدة هي صواريخ باليستية عابرة للقارات، تعمل بالوقود الصلب، وقادرة على الوصول إلى البر الرئيسي للولايات المتحدة.
وقال إن "أمريكا وكوريا الجنوبية تواصلان السعي لتحقيق الهدف المشترك المتمثل في إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بشكل كامل".
وأكد باتيل مجددا التزام الولايات المتحدة بالدخول في حوار مع كوريا الشمالية، وقال: "تابعنا التواصل مع بيونغ يانغ للدخول في حوار جاد حول هذا الموضوع، ولم نتلق أي رد".