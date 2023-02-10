https://sputnikarabic.ae/20230210/إغلاق-مطار-معيتيقة-الدولي-بالعاصمة-الليبية-طرابلس-1073336378.html
إغلاق مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة الليبية طرابلس
إغلاق مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة الليبية طرابلس
أفادت وسائل إعلام ليبية، اليوم الجمعة، بإغلاق مطار معيتيقة الدولي في العاصمة طرابلس وتحويل الرحلات الدولية والمحلية إلى مطار مصراته الدولي وذلك على خلفية... 10.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-10T00:24+0000
2023-02-10T00:24+0000
2023-02-10T00:24+0000
أخبار ليبيا اليوم
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بنغازي – سبوتنيك. ووفقاً لتلفزيون المسار الليبي، "أعلنت إدارة مطار معيتيقة إغلاق المطار وتحويل الرحلات إلى مطار مصراتة".وفي سياق متصل أعلن مطار مصراته الدولي وصول بعض الرحلات للمطار بسبب إغلاق مطار معيتيقة بطرابلس العاصمة.وأكدت إدارة مطار مصراته عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك: "وصول بعض الرحلات لمطار مصراتة بسبب إغلاق مطار معيتيقة".من جهة أخرى، أفادت مصادر ليبية محلية لوكالة "سبوتنيك" عن وقوع اشتباكات مسلحة قرب مطار معيتيقة بمنطقة تاجوراء بين مجموعات مسلحة.وأكدت مصادر لمراسل وكالة "سبوتنيك" أن وقوع مناوشات عسكرية بالأسلحة بين مجموعات بمنطقة تاجوراء القريبة من مطار معتيقة الدولي تسببت في إغلاق مطار معيتيقة الدولي وتحويل الرحلات إلى مطار مصراته.وتتصاعد الأزمة السياسية في البلاد بسبب نزاع بين حكومتين، الأولى برئاسة فتحي باشاغا؛ وكانت حصلت على ثقته مجلس النواب الليبي، في مارس/ آذار الماضي.أما الثانية، فهي حكومة الوحدة الوطنية، المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة.ويرفض الدبيبة تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية؛ وذلك رغم انتهاء ولاية حكومته.وتشهد ليبيا صراعات سياسية وعسكرية واقتصادية، وخاصة بعد فشل الأطراف، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية كان اتفق عليها سابقاً، بعد اتفاق جنيف الذي انبثق عنه المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، برعاية الأمم المتحدة..
https://sputnikarabic.ae/20230129/تقارب-جزائري-تونسي-إيطالي-ما-انعكاساته-على-الأزمة-الليبية-1072845857.html
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أخبار ليبيا اليوم
إغلاق مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة الليبية طرابلس
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أفادت وسائل إعلام ليبية، اليوم الجمعة، بإغلاق مطار معيتيقة الدولي في العاصمة طرابلس وتحويل الرحلات الدولية والمحلية إلى مطار مصراته الدولي وذلك على خلفية اضطرابات أمنية بالقرب من المطار.
بنغازي – سبوتنيك
. ووفقاً لتلفزيون المسار الليبي، "أعلنت إدارة مطار معيتيقة إغلاق المطار وتحويل الرحلات إلى مطار مصراتة".
وفي سياق متصل أعلن مطار مصراته الدولي وصول بعض الرحلات للمطار بسبب إغلاق مطار معيتيقة بطرابلس العاصمة.
وأكدت إدارة مطار مصراته عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك: "وصول بعض الرحلات لمطار مصراتة بسبب إغلاق مطار معيتيقة".
من جهة أخرى، أفادت مصادر ليبية محلية لوكالة "سبوتنيك" عن وقوع اشتباكات مسلحة قرب مطار معيتيقة بمنطقة تاجوراء بين مجموعات مسلحة.
وأكدت مصادر لمراسل وكالة "سبوتنيك" أن وقوع مناوشات عسكرية بالأسلحة بين مجموعات بمنطقة تاجوراء القريبة من مطار معتيقة الدولي تسببت في إغلاق مطار معيتيقة الدولي وتحويل الرحلات إلى مطار مصراته.
وتتصاعد الأزمة السياسية في البلاد
بسبب نزاع بين حكومتين، الأولى برئاسة فتحي باشاغا؛ وكانت حصلت على ثقته مجلس النواب الليبي، في مارس/ آذار الماضي.
أما الثانية، فهي حكومة الوحدة الوطنية، المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة.
ويرفض الدبيبة تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية؛ وذلك رغم انتهاء ولاية حكومته.
وتشهد ليبيا صراعات سياسية وعسكرية واقتصادية، وخاصة بعد فشل الأطراف، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية كان اتفق عليها سابقاً، بعد اتفاق جنيف الذي انبثق عنه المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، برعاية الأمم المتحدة..