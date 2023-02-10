عربي
https://sputnikarabic.ae/20230210/إغلاق-مطار-معيتيقة-الدولي-بالعاصمة-الليبية-طرابلس-1073336378.html
إغلاق مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة الليبية طرابلس
إغلاق مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة الليبية طرابلس
أفادت وسائل إعلام ليبية، اليوم الجمعة، بإغلاق مطار معيتيقة الدولي في العاصمة طرابلس وتحويل الرحلات الدولية والمحلية إلى مطار مصراته الدولي وذلك على خلفية... 10.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-10T00:24+0000
2023-02-10T00:24+0000
أخبار ليبيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/03/16/1060302816_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_60d5aebd5f81d8ceb408008febe6ab5f.jpg
بنغازي – سبوتنيك. ووفقاً لتلفزيون المسار الليبي، "أعلنت إدارة مطار معيتيقة إغلاق المطار وتحويل الرحلات إلى مطار مصراتة".وفي سياق متصل أعلن مطار مصراته الدولي وصول بعض الرحلات للمطار بسبب إغلاق مطار معيتيقة بطرابلس العاصمة.وأكدت إدارة مطار مصراته عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك: "وصول بعض الرحلات لمطار مصراتة بسبب إغلاق مطار معيتيقة".من جهة أخرى، أفادت مصادر ليبية محلية لوكالة "سبوتنيك" عن وقوع اشتباكات مسلحة قرب مطار معيتيقة بمنطقة تاجوراء بين مجموعات مسلحة.وأكدت مصادر لمراسل وكالة "سبوتنيك" أن وقوع مناوشات عسكرية بالأسلحة بين مجموعات بمنطقة تاجوراء القريبة من مطار معتيقة الدولي تسببت في إغلاق مطار معيتيقة الدولي وتحويل الرحلات إلى مطار مصراته.وتتصاعد الأزمة السياسية في البلاد بسبب نزاع بين حكومتين، الأولى برئاسة فتحي باشاغا؛ وكانت حصلت على ثقته مجلس النواب الليبي، في مارس/ آذار الماضي.أما الثانية، فهي حكومة الوحدة الوطنية، المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة.ويرفض الدبيبة تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية؛ وذلك رغم انتهاء ولاية حكومته.وتشهد ليبيا صراعات سياسية وعسكرية واقتصادية، وخاصة بعد فشل الأطراف، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية كان اتفق عليها سابقاً، بعد اتفاق جنيف الذي انبثق عنه المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، برعاية الأمم المتحدة..
https://sputnikarabic.ae/20230129/تقارب-جزائري-تونسي-إيطالي-ما-انعكاساته-على-الأزمة-الليبية-1072845857.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/03/16/1060302816_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_50659537b7dbe2d0ff05e09f0c620db5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار ليبيا اليوم
أخبار ليبيا اليوم

إغلاق مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة الليبية طرابلس

00:24 GMT 10.02.2023
© Sputnik . Maher . Al Shaeriعودة الرحلات الجوية بين طرابلس وبنغازي
عودة الرحلات الجوية بين طرابلس وبنغازي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2023
© Sputnik . Maher . Al Shaeri
تابعنا عبرTelegram
أفادت وسائل إعلام ليبية، اليوم الجمعة، بإغلاق مطار معيتيقة الدولي في العاصمة طرابلس وتحويل الرحلات الدولية والمحلية إلى مطار مصراته الدولي وذلك على خلفية اضطرابات أمنية بالقرب من المطار.
بنغازي – سبوتنيك. ووفقاً لتلفزيون المسار الليبي، "أعلنت إدارة مطار معيتيقة إغلاق المطار وتحويل الرحلات إلى مطار مصراتة".
وفي سياق متصل أعلن مطار مصراته الدولي وصول بعض الرحلات للمطار بسبب إغلاق مطار معيتيقة بطرابلس العاصمة.
اشتباكات في العاصمة طرابلس في ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2023
تقارب جزائري تونسي إيطالي... ما انعكاساته على الأزمة الليبية
29 يناير, 16:34 GMT
وأكدت إدارة مطار مصراته عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك: "وصول بعض الرحلات لمطار مصراتة بسبب إغلاق مطار معيتيقة".
من جهة أخرى، أفادت مصادر ليبية محلية لوكالة "سبوتنيك" عن وقوع اشتباكات مسلحة قرب مطار معيتيقة بمنطقة تاجوراء بين مجموعات مسلحة.
وأكدت مصادر لمراسل وكالة "سبوتنيك" أن وقوع مناوشات عسكرية بالأسلحة بين مجموعات بمنطقة تاجوراء القريبة من مطار معتيقة الدولي تسببت في إغلاق مطار معيتيقة الدولي وتحويل الرحلات إلى مطار مصراته.
وتتصاعد الأزمة السياسية في البلاد بسبب نزاع بين حكومتين، الأولى برئاسة فتحي باشاغا؛ وكانت حصلت على ثقته مجلس النواب الليبي، في مارس/ آذار الماضي.
أما الثانية، فهي حكومة الوحدة الوطنية، المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة.
ويرفض الدبيبة تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية؛ وذلك رغم انتهاء ولاية حكومته.
وتشهد ليبيا صراعات سياسية وعسكرية واقتصادية، وخاصة بعد فشل الأطراف، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية كان اتفق عليها سابقاً، بعد اتفاق جنيف الذي انبثق عنه المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، برعاية الأمم المتحدة..
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 20:17 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала