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Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230210/الاتحاد-الأوروبي-يقدم-خدمات-أمنية-لدول-آسيا-الوسطى-للحصول-على-بيانات-عن-روسيا-1073338120.html
الاتحاد الأوروبي يقدم "خدمات أمنية" لدول آسيا الوسطى للحصول على بيانات عن روسيا
الاتحاد الأوروبي يقدم "خدمات أمنية" لدول آسيا الوسطى للحصول على بيانات عن روسيا
أعلن مدير الدائرة الثالثة لبلدان رابطة الدول المستقلة بالخارجية الروسية، ألكسندر ستيرنيك، أن الاتحاد الأوروبي يقدم خدمات أمنية ويتقرب من دول آسيا الوسطى لتلقي... 10.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-10T06:12+0000
2023-02-10T06:12+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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موسكو - سبوتنيك. وقال ستيرنيك، في حديث لوكالة "سبوتنيك": "بالنسبة للاتحاد الأوروبي، فهم يروجون للقيم الليبرالية والخدمات في ضمان وتوفير الأمن من خلال الربط الاقتصادي والتكنولوجي".وأضاف: "الانطباع هو أن الأوروبيين ينظرون باستخفاف إلى جميع شركائهم، وأن المجال الأمني ​​يمثل ثغرة مناسبة لتلقي معلومات حساسة، بما في ذلك معلومات تتعلق بروسيا".وفي وقت سابق، قال رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن الاتحاد الأوروبي يعتزم تعزيز وجوده في آسيا الوسطى، حيث يمكنه موازنة نفوذ روسيا والصين، ودعا إلى توسيع التعاون مع دول آسيا الوسطى.
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم

الاتحاد الأوروبي يقدم "خدمات أمنية" لدول آسيا الوسطى للحصول على بيانات عن روسيا

06:12 GMT 10.02.2023
© Sputnik . Алексей Витвицкий / الانتقال إلى بنك الصورعلم الاتحاد الأوروبي
علم الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2023
© Sputnik . Алексей Витвицкий
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أعلن مدير الدائرة الثالثة لبلدان رابطة الدول المستقلة بالخارجية الروسية، ألكسندر ستيرنيك، أن الاتحاد الأوروبي يقدم خدمات أمنية ويتقرب من دول آسيا الوسطى لتلقي معلومات تتعلق بروسيا.
موسكو - سبوتنيك. وقال ستيرنيك، في حديث لوكالة "سبوتنيك": "بالنسبة للاتحاد الأوروبي، فهم يروجون للقيم الليبرالية والخدمات في ضمان وتوفير الأمن من خلال الربط الاقتصادي والتكنولوجي".
وأضاف: "الانطباع هو أن الأوروبيين ينظرون باستخفاف إلى جميع شركائهم، وأن المجال الأمني ​​يمثل ثغرة مناسبة لتلقي معلومات حساسة، بما في ذلك معلومات تتعلق بروسيا".
وفي وقت سابق، قال رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن الاتحاد الأوروبي يعتزم تعزيز وجوده في آسيا الوسطى، حيث يمكنه موازنة نفوذ روسيا والصين، ودعا إلى توسيع التعاون مع دول آسيا الوسطى.
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Реактивная система залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:01 GMTРеактивная система залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 20:17 GMT
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