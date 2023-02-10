https://sputnikarabic.ae/20230210/البنتاغون-يعلن-إسقاط-جسم-مجهول-الهوية-فوق-شمال-ألاسكا-بحجم-سيارة-صغيرة-1073367422.html
البنتاغون يعلن إسقاط جسم مجهول الهوية فوق شمال ألاسكا: بحجم سيارة صغيرة
البنتاغون يعلن إسقاط جسم مجهول الهوية فوق شمال ألاسكا: بحجم سيارة صغيرة
أعلن البنتاغون عن إسقاطه لجسم مجهول الهوية فوق المياه المتجمدة حول ألاسكا، اليوم الجمعة، بأمر من الرئيس الأمريكي، جو بايدن. 10.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-10T20:55+0000
2023-02-10T20:55+0000
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وأكد المتحدث باسم البيت الأبيض، جون كيربي، الواقعة في مؤتمر صحفي، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.وأشار كيربي إلى أن بايدن أمر بإسقاط الجسم المجهول "بدافع من الحذر الشديد"، وأشار إلى أن الجسم تم إسقاطه فوق المياه قبالة سواحل ألاسكا.وسقط الجسم فوق المحيط المتجمد الشمالي بالقرب من الحدود الشمالية الشرقية لألاسكا وكندا، وكان قد عبر الأرض في ألاسكا قبل أن تسقطه الطائرات المقاتلة.وأضاف كيربي أن الطيارين أكدوا أن الجسم كان بدون طيار قبل إسقاطه.ولفت جون كيربي إلى أن الجسم كان يتحرك على ارتفاع 40 ألف قدم، وكان "بحجم سيارة صغيرة تقريبا".ويأتي إعلان وزارة الدفاع الأمريكية عن إسقاط الجسم المجهول فوق ألاسكا، بعد أقل من أسبوع من قيام طائرة مقاتلة أمريكية بإسقاط منطاد صيني دخل الأجواء الأمريكية، بفعل "قوة قاهرة" ناتجة عن الرياح، والتي تزعم أمريكا أنه مخصص لأغراض التجسس.
https://sputnikarabic.ae/20230207/ليس-المنطاد-الأول-تقرير-استخباري-أمريكي-يكشف-علم-الجيش-الأمريكي-باستخدام-الصين-لمناطيد-التجسس-1073215922.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, البنتاغون الأمريكي, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, البنتاغون الأمريكي, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
البنتاغون يعلن إسقاط جسم مجهول الهوية فوق شمال ألاسكا: بحجم سيارة صغيرة
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أعلن البنتاغون عن إسقاطه لجسم مجهول الهوية فوق المياه المتجمدة حول ألاسكا، اليوم الجمعة، بأمر من الرئيس الأمريكي، جو بايدن.
وأكد المتحدث باسم البيت الأبيض، جون كيربي، الواقعة في مؤتمر صحفي، وفقا لصحيفة
"نيويورك تايمز" الأمريكية.
وأشار كيربي إلى أن بايدن أمر بإسقاط الجسم المجهول "بدافع من الحذر الشديد"، وأشار إلى أن الجسم تم إسقاطه فوق المياه قبالة سواحل ألاسكا.
وسقط الجسم فوق المحيط المتجمد الشمالي بالقرب من الحدود الشمالية الشرقية لألاسكا وكندا، وكان قد عبر الأرض في ألاسكا قبل أن تسقطه الطائرات المقاتلة.
وأضاف كيربي أن الطيارين أكدوا أن الجسم كان بدون طيار قبل إسقاطه.
ولفت جون كيربي إلى أن الجسم كان يتحرك على ارتفاع 40 ألف قدم، وكان "بحجم سيارة صغيرة تقريبا".
ويأتي إعلان وزارة الدفاع الأمريكية عن إسقاط الجسم المجهول فوق ألاسكا، بعد أقل من أسبوع من قيام طائرة مقاتلة أمريكية بإسقاط منطاد صيني
دخل الأجواء الأمريكية، بفعل "قوة قاهرة" ناتجة عن الرياح، والتي تزعم أمريكا أنه مخصص لأغراض التجسس.