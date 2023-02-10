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https://sputnikarabic.ae/20230210/الجزائر-تتبرع-بـ-45-مليون-دولار-لتركيا-وسوريا-1073363220.html
الجزائر تتبرع بـ 45 مليون دولار لتركيا وسوريا
الجزائر تتبرع بـ 45 مليون دولار لتركيا وسوريا
أعلنت الجزائر، اليوم الجمعة، عن تقديم دعم مالي لسوريا وتركيا، على إثر الزلازل المدمرة الذي عرفته المنطقة، حسب بيان للوزارة الأولى ( رئاسة الوزراء). 10.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-10T18:03+0000
2023-02-10T18:03+0000
العالم العربي
مساعدة
الجزائر
زلزال
أخبار تركيا اليوم
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الجزائر -سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة الأولى، أنه "تنفيذًا للتعليمات التي أصدرها عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، قررت الحكومة تقديم مساعدات مالية قدرها 30 مليون دولار لجمهورية تركيا، و15 مليون دولار للجمهورية العربية السورية، وذلك في إطار المساعدات التي تعكف الجزائر على تقديمها لهذين البلدين والشعبين الشقيقين، تضامنا معهما عقب الزلزال العنيف الذي ضربهما."وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد أمر الإثنين الماضي، بإرسال فرق الحماية المدنية إلى كل من سوريا و تركيا، فور وقوع الزلزال، حيث توجه إلى تركيا فوج مكون من 89 عضواً مصنفاً على المستوى الدولي في التدخل وتسيير الكوارث الكبرى، يتوزعون على عدة تخصصات تتعلق بالتدخل في الكوارث الكبرى، منها فرقة للبحث والإنقاذ تحت الردم وكذا فرقة الكلاب المدربة وفرقة طبية مختصة، فيما تم إيفاد فوج مماثل إلى سوريا يتكون من 86 عضواً.من جهته، أرسل الهلال الأحمر الجزائري، فريقاً يتكون من مسعفين وأطباء، إلى سوريا لمد يد المساعدة للمسعفين والطواقم الطبية.
https://sputnikarabic.ae/20230210/الجزائر-تبحث-تقديم-المزيد-من-الدعم-لضحايا-زلزال-تركيا-وسوريا-1073338883.html
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العالم العربي, مساعدة, الجزائر, زلزال, أخبار تركيا اليوم
العالم العربي, مساعدة, الجزائر, زلزال, أخبار تركيا اليوم

الجزائر تتبرع بـ 45 مليون دولار لتركيا وسوريا

18:03 GMT 10.02.2023
© Sputnik . Sertac Kayarطواقم الإنقاذ التركية تبحث عن ضحايا زلزال قوي ضرب ديار بكر فجر اليوم، تركيا
طواقم الإنقاذ التركية تبحث عن ضحايا زلزال قوي ضرب ديار بكر فجر اليوم، تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2023
© Sputnik . Sertac Kayar
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أعلنت الجزائر، اليوم الجمعة، عن تقديم دعم مالي لسوريا وتركيا، على إثر الزلازل المدمرة الذي عرفته المنطقة، حسب بيان للوزارة الأولى ( رئاسة الوزراء).
الجزائر -سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة الأولى، أنه "تنفيذًا للتعليمات التي أصدرها عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، قررت الحكومة تقديم مساعدات مالية قدرها 30 مليون دولار لجمهورية تركيا، و15 مليون دولار للجمهورية العربية السورية، وذلك في إطار المساعدات التي تعكف الجزائر على تقديمها لهذين البلدين والشعبين الشقيقين، تضامنا معهما عقب الزلزال العنيف الذي ضربهما."
وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد أمر الإثنين الماضي، بإرسال فرق الحماية المدنية إلى كل من سوريا و تركيا، فور وقوع الزلزال، حيث توجه إلى تركيا فوج مكون من 89 عضواً مصنفاً على المستوى الدولي في التدخل وتسيير الكوارث الكبرى، يتوزعون على عدة تخصصات تتعلق بالتدخل في الكوارث الكبرى، منها فرقة للبحث والإنقاذ تحت الردم وكذا فرقة الكلاب المدربة وفرقة طبية مختصة، فيما تم إيفاد فوج مماثل إلى سوريا يتكون من 86 عضواً.
ناجون من الزلزال يتجمعون لجمع الإمدادات عند توزيع الحفاضات للأطفال في هاتاي في 7 فبراير 2023، بعد يوم من وقوع زلزال بقوة 7.8 درجة على مقياس ريختر في جنوب شرق البلاد. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2023
الجزائر تبحث تقديم المزيد من الدعم لضحايا زلزال تركيا وسوريا
07:18 GMT
من جهته، أرسل الهلال الأحمر الجزائري، فريقاً يتكون من مسعفين وأطباء، إلى سوريا لمد يد المساعدة للمسعفين والطواقم الطبية.
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