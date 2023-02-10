https://sputnikarabic.ae/20230210/الجزائر-تتبرع-بـ-45-مليون-دولار-لتركيا-وسوريا-1073363220.html
الجزائر تتبرع بـ 45 مليون دولار لتركيا وسوريا
الجزائر تتبرع بـ 45 مليون دولار لتركيا وسوريا
أعلنت الجزائر، اليوم الجمعة، عن تقديم دعم مالي لسوريا وتركيا، على إثر الزلازل المدمرة الذي عرفته المنطقة، حسب بيان للوزارة الأولى ( رئاسة الوزراء). 10.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-10T18:03+0000
2023-02-10T18:03+0000
2023-02-10T18:03+0000
العالم العربي
مساعدة
الجزائر
زلزال
أخبار تركيا اليوم
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الجزائر -سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة الأولى، أنه "تنفيذًا للتعليمات التي أصدرها عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، قررت الحكومة تقديم مساعدات مالية قدرها 30 مليون دولار لجمهورية تركيا، و15 مليون دولار للجمهورية العربية السورية، وذلك في إطار المساعدات التي تعكف الجزائر على تقديمها لهذين البلدين والشعبين الشقيقين، تضامنا معهما عقب الزلزال العنيف الذي ضربهما."وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد أمر الإثنين الماضي، بإرسال فرق الحماية المدنية إلى كل من سوريا و تركيا، فور وقوع الزلزال، حيث توجه إلى تركيا فوج مكون من 89 عضواً مصنفاً على المستوى الدولي في التدخل وتسيير الكوارث الكبرى، يتوزعون على عدة تخصصات تتعلق بالتدخل في الكوارث الكبرى، منها فرقة للبحث والإنقاذ تحت الردم وكذا فرقة الكلاب المدربة وفرقة طبية مختصة، فيما تم إيفاد فوج مماثل إلى سوريا يتكون من 86 عضواً.من جهته، أرسل الهلال الأحمر الجزائري، فريقاً يتكون من مسعفين وأطباء، إلى سوريا لمد يد المساعدة للمسعفين والطواقم الطبية.
https://sputnikarabic.ae/20230210/الجزائر-تبحث-تقديم-المزيد-من-الدعم-لضحايا-زلزال-تركيا-وسوريا-1073338883.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, مساعدة, الجزائر, زلزال, أخبار تركيا اليوم
العالم العربي, مساعدة, الجزائر, زلزال, أخبار تركيا اليوم
الجزائر تتبرع بـ 45 مليون دولار لتركيا وسوريا
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أعلنت الجزائر، اليوم الجمعة، عن تقديم دعم مالي لسوريا وتركيا، على إثر الزلازل المدمرة الذي عرفته المنطقة، حسب بيان للوزارة الأولى ( رئاسة الوزراء).
الجزائر -سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة الأولى، أنه "تنفيذًا للتعليمات التي أصدرها عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، قررت الحكومة تقديم مساعدات مالية قدرها 30 مليون دولار لجمهورية تركيا، و15 مليون دولار للجمهورية العربية السورية، وذلك في إطار المساعدات التي تعكف الجزائر على تقديمها لهذين البلدين والشعبين الشقيقين، تضامنا معهما عقب الزلزال العنيف الذي ضربهما."
وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد أمر الإثنين الماضي، بإرسال فرق الحماية المدنية إلى كل من سوريا و تركيا، فور وقوع الزلزال، حيث توجه إلى تركيا فوج مكون من 89 عضواً مصنفاً على المستوى الدولي في التدخل وتسيير الكوارث الكبرى، يتوزعون على عدة تخصصات تتعلق بالتدخل في الكوارث الكبرى، منها فرقة للبحث والإنقاذ تحت الردم وكذا فرقة الكلاب المدربة وفرقة طبية مختصة، فيما تم إيفاد فوج مماثل إلى سوريا يتكون من 86 عضواً.
من جهته، أرسل الهلال الأحمر الجزائري، فريقاً يتكون من مسعفين وأطباء، إلى سوريا لمد يد المساعدة للمسعفين والطواقم الطبية.