https://sputnikarabic.ae/20230210/الحكومة-السورية-توافق-على-إيصال-المساعدات-الإنسانية-إلى-جميع-أنحاء-سوريا-1073358381.html
الحكومة السورية توافق على إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء سوريا
الحكومة السورية توافق على إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء سوريا
وافقت الحكومة السورية، اليوم الجمعة، على إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء سوريا، بما في ذلك المناطق التي تقع خارج السيطرة. 10.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-10T15:09+0000
2023-02-10T15:09+0000
2023-02-10T15:09+0000
العالم العربي
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مساعدة
زلزال
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دمشق-سبوتنيك. وجاء في بيان نشرته الحكومة السورية على صفحاتها في مواقع التواصل الاجتماعي: "مجلس الوزراء السورية، وافق خلال جلسة استثنائية، على إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية، بما في ذلك عبر الخطوط من داخل الأراضي التي تسيطر عليها الدولة إلى المناطق التي تقع خارج السيطرة".وأضاف بيان الحكومة السورية، بأن " إشراف الصليب الأحمر الدولي والهلال الأحمر العربي السوري على توزيع هذه المساعدات بمساعدة منظمات الأمم المتحدة، سيكفل وصول هذه المساعدات إلى مستحقيها".وبحسب بيان الحكومة، تم " تكليف وزارات الإدارة المحلية والصحة والأشغال العامة والإسكان والنقل والنفط، بإعداد قاعدة بيانات خاصة بكافة الاحتياجات المطلوبة و إعداد قاعدة بيانات وحصر الأضرار، تمهيداُ لوضع برامج تنفيذية للتعامل معها و تنظيم عمليات توزيع المساعدات من خلال التنسيق بين المؤسسات الحكومية والمنظمات والاتحادات والنقابات ومؤسسات المجتمع المحلي والمبادرات على المستوى الوطني".هذا، وكانت الحكومة السورية أعلنت في وقت سابق اليوم، أن" المناطق المتضررة في محافظات حلب واللاذقية وحماة وإدلب نتيجة الزلزال تعتبر مناطق منكوبة".وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر جنوب تركيا وشمال سوريا فجر الإثنين الماضي، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.
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الأخبار
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, مساعدة, زلزال
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, مساعدة, زلزال
الحكومة السورية توافق على إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء سوريا
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وافقت الحكومة السورية، اليوم الجمعة، على إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء سوريا، بما في ذلك المناطق التي تقع خارج السيطرة.
دمشق-سبوتنيك. وجاء في بيان نشرته الحكومة السورية على صفحاتها في مواقع التواصل الاجتماعي: "مجلس الوزراء السورية، وافق خلال جلسة استثنائية، على إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية، بما في ذلك عبر الخطوط من داخل الأراضي التي تسيطر عليها الدولة إلى المناطق التي تقع خارج السيطرة".
وأضاف بيان الحكومة السورية، بأن " إشراف الصليب الأحمر الدولي والهلال الأحمر العربي السوري على توزيع هذه المساعدات بمساعدة منظمات الأمم المتحدة، سيكفل وصول هذه المساعدات إلى مستحقيها".
"مجلس الوزراء قرر إحداث صندوق وطني لإعادة تأهيل المناطق المنكوبة وتقديم كل الدعم الممكن للمتضررين، وتسهيل دخول كافة التبرعات والمبادرات الإغاثية بكل الوسائل وتفويض الوزراء المعنيين بموضوع التعاطي مع هذه المساعدات عن طريق اللجنة العليا للإغاثة".
وبحسب بيان الحكومة، تم " تكليف وزارات الإدارة المحلية والصحة والأشغال العامة والإسكان والنقل والنفط، بإعداد قاعدة بيانات خاصة بكافة الاحتياجات المطلوبة و إعداد قاعدة بيانات وحصر الأضرار، تمهيداُ لوضع برامج تنفيذية للتعامل معها و تنظيم عمليات توزيع المساعدات من خلال التنسيق بين المؤسسات الحكومية والمنظمات والاتحادات والنقابات ومؤسسات المجتمع المحلي والمبادرات على المستوى الوطني".
هذا، وكانت الحكومة السورية أعلنت في وقت سابق اليوم، أن" المناطق المتضررة في محافظات حلب واللاذقية وحماة وإدلب نتيجة الزلزال تعتبر مناطق منكوبة".
وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر جنوب تركيا وشمال سوريا فجر الإثنين الماضي، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.