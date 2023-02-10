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Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230210/الخارجية-الروسية-موسكو-لديها-آليات-تسوية-مع-دول-آسيا-الوسطى-تقاوم-العقوبات--1073337848.html
الخارجية الروسية: موسكو لديها آليات تسوية مع دول آسيا الوسطى تقاوم العقوبات
الخارجية الروسية: موسكو لديها آليات تسوية مع دول آسيا الوسطى تقاوم العقوبات
أعلن مدير الدائرة الثالثة لبلدان رابطة الدول المستقلة بالخارجية الروسية، ألكسندر ستيرنيك، أن روسيا لديها آليات تسوية مع دول آسيا الوسطى تقاوم العقوبات، وأن... 10.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-10T06:15+0000
2023-02-10T06:15+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
العقوبات الأمريكية ضد روسيا
أخبار العالم الآن
أخبار أوكرانيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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موسكو - سبوتنيك. وقال ستيرليك لوكالة "سبوتنيك": "نستنتج من الخبرات المكتسبة في السنوات الأخيرة أن الاعتماد فقط على البنية التحتية المالية الغربية هو قصر نظر".وأضاف: "الواقع أن أتباعها [الخبرات] أقنعتنا جميعا بأن من شأن السيادة الوطنية أن تتمكن من تنفيذ تسويات عبر الحدود دون عوائق. في ظل هذه الظروف، تظهر آليات جديدة للتسويات المتبادلة، ومقاومة للعقوبات، بما في ذلك مع دول آسيا الوسطى".وأوضح ستيرليك: "نحن نتحدث عن نظام مكتفٍ ذاتيًا لا يتطلب موافقة أي شخص. إن التحول إلى استخدام العملات الوطنية هو ضمان للتطور المستقر للروابط الاقتصادية بين بلداننا".ومنذ نهاية فبراير/ شباط من العام الماضي، وافق الاتحاد الأوروبي على تسع حزم من العقوبات ضد روسيا، تشمل قيودا مالية وتجارية، بالإضافة إلى عقوبات فردية. حاليا، تطبق عقوبات الاتحاد الأوروبي الشخصية ضد روسيا على 1386 فردا و171 منظمة.
https://sputnikarabic.ae/20230203/رئيس-الوزراء-البولندي-يقر-بفشل-العقوبات-الغربية-ضد-روسيا--1073079190.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العقوبات الأمريكية ضد روسيا, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العقوبات الأمريكية ضد روسيا, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا

الخارجية الروسية: موسكو لديها آليات تسوية مع دول آسيا الوسطى تقاوم العقوبات

06:15 GMT 10.02.2023
© Sputnik . WASIM SULIMANبناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو
بناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2023
© Sputnik . WASIM SULIMAN
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أعلن مدير الدائرة الثالثة لبلدان رابطة الدول المستقلة بالخارجية الروسية، ألكسندر ستيرنيك، أن روسيا لديها آليات تسوية مع دول آسيا الوسطى تقاوم العقوبات، وأن التحول إلى العملات الوطنية يضمن استقرار العلاقات.
موسكو - سبوتنيك. وقال ستيرليك لوكالة "سبوتنيك": "نستنتج من الخبرات المكتسبة في السنوات الأخيرة أن الاعتماد فقط على البنية التحتية المالية الغربية هو قصر نظر".
رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2023
رئيس الوزراء البولندي يقر بفشل العقوبات الغربية ضد روسيا
3 فبراير, 15:37 GMT
وأضاف: "الواقع أن أتباعها [الخبرات] أقنعتنا جميعا بأن من شأن السيادة الوطنية أن تتمكن من تنفيذ تسويات عبر الحدود دون عوائق. في ظل هذه الظروف، تظهر آليات جديدة للتسويات المتبادلة، ومقاومة للعقوبات، بما في ذلك مع دول آسيا الوسطى".
وأوضح ستيرليك: "نحن نتحدث عن نظام مكتفٍ ذاتيًا لا يتطلب موافقة أي شخص. إن التحول إلى استخدام العملات الوطنية هو ضمان للتطور المستقر للروابط الاقتصادية بين بلداننا".
ومنذ نهاية فبراير/ شباط من العام الماضي، وافق الاتحاد الأوروبي على تسع حزم من العقوبات ضد روسيا، تشمل قيودا مالية وتجارية، بالإضافة إلى عقوبات فردية. حاليا، تطبق عقوبات الاتحاد الأوروبي الشخصية ضد روسيا على 1386 فردا و171 منظمة.
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Реактивная система залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:01 GMTРеактивная система залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 20:17 GMT
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