https://sputnikarabic.ae/20230210/الخارجية-الروسية-موسكو-لديها-آليات-تسوية-مع-دول-آسيا-الوسطى-تقاوم-العقوبات--1073337848.html
الخارجية الروسية: موسكو لديها آليات تسوية مع دول آسيا الوسطى تقاوم العقوبات
الخارجية الروسية: موسكو لديها آليات تسوية مع دول آسيا الوسطى تقاوم العقوبات
أعلن مدير الدائرة الثالثة لبلدان رابطة الدول المستقلة بالخارجية الروسية، ألكسندر ستيرنيك، أن روسيا لديها آليات تسوية مع دول آسيا الوسطى تقاوم العقوبات، وأن... 10.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-10T06:15+0000
2023-02-10T06:15+0000
2023-02-10T06:15+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقال ستيرليك لوكالة "سبوتنيك": "نستنتج من الخبرات المكتسبة في السنوات الأخيرة أن الاعتماد فقط على البنية التحتية المالية الغربية هو قصر نظر".وأضاف: "الواقع أن أتباعها [الخبرات] أقنعتنا جميعا بأن من شأن السيادة الوطنية أن تتمكن من تنفيذ تسويات عبر الحدود دون عوائق. في ظل هذه الظروف، تظهر آليات جديدة للتسويات المتبادلة، ومقاومة للعقوبات، بما في ذلك مع دول آسيا الوسطى".وأوضح ستيرليك: "نحن نتحدث عن نظام مكتفٍ ذاتيًا لا يتطلب موافقة أي شخص. إن التحول إلى استخدام العملات الوطنية هو ضمان للتطور المستقر للروابط الاقتصادية بين بلداننا".ومنذ نهاية فبراير/ شباط من العام الماضي، وافق الاتحاد الأوروبي على تسع حزم من العقوبات ضد روسيا، تشمل قيودا مالية وتجارية، بالإضافة إلى عقوبات فردية. حاليا، تطبق عقوبات الاتحاد الأوروبي الشخصية ضد روسيا على 1386 فردا و171 منظمة.
https://sputnikarabic.ae/20230203/رئيس-الوزراء-البولندي-يقر-بفشل-العقوبات-الغربية-ضد-روسيا--1073079190.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العقوبات الأمريكية ضد روسيا, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العقوبات الأمريكية ضد روسيا, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا
الخارجية الروسية: موسكو لديها آليات تسوية مع دول آسيا الوسطى تقاوم العقوبات
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أعلن مدير الدائرة الثالثة لبلدان رابطة الدول المستقلة بالخارجية الروسية، ألكسندر ستيرنيك، أن روسيا لديها آليات تسوية مع دول آسيا الوسطى تقاوم العقوبات، وأن التحول إلى العملات الوطنية يضمن استقرار العلاقات.
موسكو - سبوتنيك
. وقال ستيرليك لوكالة "سبوتنيك": "نستنتج من الخبرات المكتسبة في السنوات الأخيرة أن الاعتماد فقط على البنية التحتية المالية الغربية هو قصر نظر".
وأضاف: "الواقع أن أتباعها [الخبرات] أقنعتنا جميعا بأن من شأن السيادة الوطنية أن تتمكن من تنفيذ تسويات عبر الحدود دون عوائق. في ظل هذه الظروف، تظهر آليات جديدة للتسويات المتبادلة، ومقاومة للعقوبات، بما في ذلك مع دول آسيا الوسطى".
وأوضح ستيرليك: "نحن نتحدث عن نظام مكتفٍ ذاتيًا لا يتطلب موافقة أي شخص. إن التحول إلى استخدام العملات الوطنية هو ضمان للتطور المستقر للروابط الاقتصادية بين بلداننا".
ومنذ نهاية فبراير/ شباط من العام الماضي، وافق الاتحاد الأوروبي على تسع حزم من العقوبات ضد روسيا، تشمل قيودا مالية وتجارية، بالإضافة إلى عقوبات فردية. حاليا، تطبق عقوبات الاتحاد الأوروبي الشخصية ضد روسيا على 1386 فردا و171 منظمة.