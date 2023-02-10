https://sputnikarabic.ae/20230210/الخزانة-الأمريكية-تتوعد-بزيادة-ضغوط-العقوبات-بشأن-دعم-المجمع-الصناعي-العسكري-الروسي-1073361982.html
الخزانة الأمريكية تتوعد بزيادة ضغوط العقوبات بشأن دعم المجمع الصناعي العسكري الروسي
الخزانة الأمريكية تتوعد بزيادة ضغوط العقوبات بشأن دعم المجمع الصناعي العسكري الروسي
صرح نائب رئيس الخزانة الأمريكية، والي أديمو، بأن واشنطن ستزيد في الأسابيع والأشهر المقبلة من ضغوط العقوبات على الدول والأفراد الذين يدعمون المجمع الصناعي... 10.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-10T17:11+0000
2023-02-10T17:11+0000
2023-02-10T17:11+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
عقوبات أمريكية ضد روسيا
الخزانة الأمريكية
المجمع الصناعي العسكري الروسي
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وقال أدييمو خلال مائدة مستديرة عقدت بمبادرة من وزارة المالية مع مجموعة من الخبراء في العقوبات والسياسة الخارجية إن خطط "زيادة الاهتمام بمكافحة إجراءات التحايل على العقوبات في الأسابيع والأشهر المقبلة".وجاء في بيان الوزارة أن ممثل الإدارة أخبر المشاركين في الحدث، أن وزارة المالية ستركز أيضا جهودها على مواجهة "الدول الثالثة والأشخاص المشاركين بوعي أو بغير وعي في توريد المواد إلى روسيا، والتي تحتاجها بشكل عاجل لتلبية احتياجات جيشها". أعرب الخبراء، بمن فيهم حوالي ثلاثين من الاقتصاديين وممثلي الأعمال، عن "رؤيتهم حول أفضل السبل لتحقيق ذلك".هذا وصعدت الولايات المتحدة والدول الأوروبية من ضغوط العقوبات على روسيا بشأن أوكرانيا وفرضت قيودا جديدة بانتظام.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, عقوبات أمريكية ضد روسيا, الخزانة الأمريكية, المجمع الصناعي العسكري الروسي
العالم, عقوبات أمريكية ضد روسيا, الخزانة الأمريكية, المجمع الصناعي العسكري الروسي
الخزانة الأمريكية تتوعد بزيادة ضغوط العقوبات بشأن دعم المجمع الصناعي العسكري الروسي
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صرح نائب رئيس الخزانة الأمريكية، والي أديمو، بأن واشنطن ستزيد في الأسابيع والأشهر المقبلة من ضغوط العقوبات على الدول والأفراد الذين يدعمون المجمع الصناعي العسكري الروسي في الالتفاف على العقوبات المناهضة لروسيا.
وقال أدييمو خلال مائدة مستديرة عقدت بمبادرة من وزارة المالية مع مجموعة من الخبراء في العقوبات والسياسة الخارجية إن خطط "زيادة الاهتمام بمكافحة إجراءات التحايل على العقوبات في الأسابيع والأشهر المقبلة".
وجاء في بيان الوزارة
أن ممثل الإدارة أخبر المشاركين في الحدث، أن وزارة المالية ستركز أيضا جهودها على مواجهة "الدول الثالثة والأشخاص المشاركين بوعي أو بغير وعي في توريد المواد إلى روسيا، والتي تحتاجها بشكل عاجل لتلبية احتياجات جيشها". أعرب الخبراء، بمن فيهم حوالي ثلاثين من الاقتصاديين وممثلي الأعمال، عن "رؤيتهم حول أفضل السبل لتحقيق ذلك".
هذا وصعدت الولايات المتحدة والدول الأوروبية من ضغوط العقوبات على روسيا بشأن أوكرانيا وفرضت قيودا جديدة بانتظام.