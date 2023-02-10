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الأمن الإيراني يلقي القبض على "عناصر رئيسية" في الهجوم بطائرات مسيرة على موقع عسكري في أصفهان
Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230210/الخزانة-الأمريكية-تتوعد-بزيادة-ضغوط-العقوبات-بشأن-دعم-المجمع-الصناعي-العسكري-الروسي-1073361982.html
الخزانة الأمريكية تتوعد بزيادة ضغوط العقوبات بشأن دعم المجمع الصناعي العسكري الروسي
الخزانة الأمريكية تتوعد بزيادة ضغوط العقوبات بشأن دعم المجمع الصناعي العسكري الروسي
صرح نائب رئيس الخزانة الأمريكية، والي أديمو، بأن واشنطن ستزيد في الأسابيع والأشهر المقبلة من ضغوط العقوبات على الدول والأفراد الذين يدعمون المجمع الصناعي... 10.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-10T17:11+0000
2023-02-10T17:11+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
عقوبات أمريكية ضد روسيا
الخزانة الأمريكية
المجمع الصناعي العسكري الروسي
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وقال أدييمو خلال مائدة مستديرة عقدت بمبادرة من وزارة المالية مع مجموعة من الخبراء في العقوبات والسياسة الخارجية إن خطط "زيادة الاهتمام بمكافحة إجراءات التحايل على العقوبات في الأسابيع والأشهر المقبلة".وجاء في بيان الوزارة أن ممثل الإدارة أخبر المشاركين في الحدث، أن وزارة المالية ستركز أيضا جهودها على مواجهة "الدول الثالثة والأشخاص المشاركين بوعي أو بغير وعي في توريد المواد إلى روسيا، والتي تحتاجها بشكل عاجل لتلبية احتياجات جيشها". أعرب الخبراء، بمن فيهم حوالي ثلاثين من الاقتصاديين وممثلي الأعمال، عن "رؤيتهم حول أفضل السبل لتحقيق ذلك".هذا وصعدت الولايات المتحدة والدول الأوروبية من ضغوط العقوبات على روسيا بشأن أوكرانيا وفرضت قيودا جديدة بانتظام.
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العالم, عقوبات أمريكية ضد روسيا, الخزانة الأمريكية, المجمع الصناعي العسكري الروسي
العالم, عقوبات أمريكية ضد روسيا, الخزانة الأمريكية, المجمع الصناعي العسكري الروسي

الخزانة الأمريكية تتوعد بزيادة ضغوط العقوبات بشأن دعم المجمع الصناعي العسكري الروسي

17:11 GMT 10.02.2023
© AFP 2023 / PAUL J. RICHARDS وزارة الخزانة الأمريكية
وزارة الخزانة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2023
© AFP 2023 / PAUL J. RICHARDS
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صرح نائب رئيس الخزانة الأمريكية، والي أديمو، بأن واشنطن ستزيد في الأسابيع والأشهر المقبلة من ضغوط العقوبات على الدول والأفراد الذين يدعمون المجمع الصناعي العسكري الروسي في الالتفاف على العقوبات المناهضة لروسيا.
وقال أدييمو خلال مائدة مستديرة عقدت بمبادرة من وزارة المالية مع مجموعة من الخبراء في العقوبات والسياسة الخارجية إن خطط "زيادة الاهتمام بمكافحة إجراءات التحايل على العقوبات في الأسابيع والأشهر المقبلة".
وجاء في بيان الوزارة أن ممثل الإدارة أخبر المشاركين في الحدث، أن وزارة المالية ستركز أيضا جهودها على مواجهة "الدول الثالثة والأشخاص المشاركين بوعي أو بغير وعي في توريد المواد إلى روسيا، والتي تحتاجها بشكل عاجل لتلبية احتياجات جيشها". أعرب الخبراء، بمن فيهم حوالي ثلاثين من الاقتصاديين وممثلي الأعمال، عن "رؤيتهم حول أفضل السبل لتحقيق ذلك".
هذا وصعدت الولايات المتحدة والدول الأوروبية من ضغوط العقوبات على روسيا بشأن أوكرانيا وفرضت قيودا جديدة بانتظام.
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