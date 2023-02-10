https://sputnikarabic.ae/20230210/الدفاع-الروسية-القضاء-على-أكثر-من-125-عسكريا-أوكرانيا-في-اتجاه-دونيتسك-1073349509.html

الدفاع الروسية: القضاء على أكثر من 125 عسكريا أوكرانيا في اتجاه دونيتسك

الدفاع الروسية: القضاء على أكثر من 125 عسكريا أوكرانيا في اتجاه دونيتسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وحدات من المجموعة الجنوبية تمكنت من القضاء على أكثر من 125 جنديا أوكرانيا في اتجاه دونيتسك. 10.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-10T11:58+0000

2023-02-10T11:58+0000

2023-02-10T12:07+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

القوات الروسية

أخبار أوكرانيا

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وقالت الدفاع في بيانها اليومي، "تم القضاء على ما يصل إلى 125 جنديا أوكرانيا ودبابتين وثلاث مركبات قتال مصفحة وخمس مركبات ومدافع هاوتزر من طراز "D-30" وقاذفة صواريخ متعددة الإطلاق أثناء العمليات الهجومية التي قامت بها مجموعة القوات "الجنوبية" والضربات الجوية ونيران المدفعية في اتجاه دونيتسك".بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير مستودعين للذخيرة والصواريخ والمدفعية في منطقة سلافيانسك وأفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وأضافت الدفاع أن تجمع لقوات القوات المسلحة الروسية "فوستوك" تمكن كم القضاء في اتجاه جنوب دونيتسك على أكثر من 60 جنديا أوكرانيا وتدمير 12 قطعة من العتاد،وتابع البيان "في اتجاه خيرسون، نتيجة لإلحاق أضرار بالقوى العاملة والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، تم تدمير ما يصل إلى 60 جنديا أوكرانيا ومدفع هاوتزر واحد من طراز Msta-Bومدفعان هاوتزر من طراز "دي-30" في يوم واحد. كما تم تدمير ذخيرة تم تدمير المستودع بالقرب من قرية"فيشيتاراسكوفا" بمنطقة دنيبروبيتروفسك".

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