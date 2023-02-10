https://sputnikarabic.ae/20230210/الدفاع-الروسية-القضاء-على-أكثر-من-125-عسكريا-أوكرانيا-في-اتجاه-دونيتسك-1073349509.html
الدفاع الروسية: القضاء على أكثر من 125 عسكريا أوكرانيا في اتجاه دونيتسك
الدفاع الروسية: القضاء على أكثر من 125 عسكريا أوكرانيا في اتجاه دونيتسك
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وحدات من المجموعة الجنوبية تمكنت من القضاء على أكثر من 125 جنديا أوكرانيا في اتجاه دونيتسك. 10.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-10T11:58+0000
2023-02-10T11:58+0000
2023-02-10T12:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
القوات الروسية
أخبار أوكرانيا
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وقالت الدفاع في بيانها اليومي، "تم القضاء على ما يصل إلى 125 جنديا أوكرانيا ودبابتين وثلاث مركبات قتال مصفحة وخمس مركبات ومدافع هاوتزر من طراز "D-30" وقاذفة صواريخ متعددة الإطلاق أثناء العمليات الهجومية التي قامت بها مجموعة القوات "الجنوبية" والضربات الجوية ونيران المدفعية في اتجاه دونيتسك".بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير مستودعين للذخيرة والصواريخ والمدفعية في منطقة سلافيانسك وأفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وأضافت الدفاع أن تجمع لقوات القوات المسلحة الروسية "فوستوك" تمكن كم القضاء في اتجاه جنوب دونيتسك على أكثر من 60 جنديا أوكرانيا وتدمير 12 قطعة من العتاد،وتابع البيان "في اتجاه خيرسون، نتيجة لإلحاق أضرار بالقوى العاملة والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، تم تدمير ما يصل إلى 60 جنديا أوكرانيا ومدفع هاوتزر واحد من طراز Msta-Bومدفعان هاوتزر من طراز "دي-30" في يوم واحد. كما تم تدمير ذخيرة تم تدمير المستودع بالقرب من قرية"فيشيتاراسكوفا" بمنطقة دنيبروبيتروفسك".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, القوات الروسية, أخبار أوكرانيا
روسيا, القوات الروسية, أخبار أوكرانيا
الدفاع الروسية: القضاء على أكثر من 125 عسكريا أوكرانيا في اتجاه دونيتسك
11:58 GMT 10.02.2023 (تم التحديث: 12:07 GMT 10.02.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وحدات من المجموعة الجنوبية تمكنت من القضاء على أكثر من 125 جنديا أوكرانيا في اتجاه دونيتسك.
وقالت الدفاع في بيانها اليومي، "تم القضاء على ما يصل إلى 125 جنديا أوكرانيا ودبابتين وثلاث مركبات قتال مصفحة وخمس مركبات ومدافع هاوتزر من طراز "D-30" وقاذفة صواريخ متعددة الإطلاق أثناء العمليات الهجومية التي قامت بها مجموعة القوات "الجنوبية" والضربات الجوية ونيران المدفعية في اتجاه دونيتسك".
بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير مستودعين للذخيرة والصواريخ والمدفعية في منطقة سلافيانسك وأفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وأضافت الدفاع أن تجمع لقوات القوات المسلحة الروسية "فوستوك" تمكن كم القضاء في اتجاه جنوب دونيتسك على أكثر من 60 جنديا أوكرانيا وتدمير 12 قطعة من العتاد،
"بلغت خسائر العدو يوميا في هذا الاتجاه أكثر من 60 جنديا أوكرانيا ودبابة واحدة ومركبتي مشاة قتالية وأربع شاحنات صغيرة وثلاثة أنظمة مدفعية أمريكية الصنع من طراز "إم-777" ومدفعية ذاتية الدفع من طراز "غفوزديكا" ومدافع هاوتزر"دي-20"، بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير مستودعين للذخيرة تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة أوغلدار".
وتابع البيان "في اتجاه خيرسون، نتيجة لإلحاق أضرار بالقوى العاملة والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، تم تدمير ما يصل إلى 60 جنديا أوكرانيا ومدفع هاوتزر واحد من طراز Msta-Bومدفعان هاوتزر من طراز "دي-30" في يوم واحد. كما تم تدمير ذخيرة تم تدمير المستودع بالقرب من قرية"فيشيتاراسكوفا" بمنطقة دنيبروبيتروفسك".