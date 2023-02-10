https://sputnikarabic.ae/20230210/الدفاع-المولدوفية-ترصد-صاروخا-متجها-نحو-أوكرانيا-1073348259.html

الدفاع المولدوفية ترصد صاروخا "متجها نحو أوكرانيا"

الدفاع المولدوفية ترصد صاروخا "متجها نحو أوكرانيا"

أفادت وزارة الدفاع المولدوفية، اليوم الجمعة، أنها تتحقق من المعلومات المتعلقة بانتهاك المجال الجوي للبلاد بواسطة صاروخ. 10.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-10T11:40+0000

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ذكر مصدر في وزارة الدفاع لوكالة "سبوتنيك"، أن القوات التابعة لمنظومة الدفاع الجوي رصدت صاروخا "متجها نحو أوكرانيا" في سماء البلاد".وكانت وحدة حرس الحدود المولدوفية أبلغت عن اكتشاف حطام صاروخي ثلاث مرات منذ بداية الشتاء، كان أولها في كانون الأول/ديسمبر، والثاني في كانون الثاني/يناير، والثالث في شباط/فبراير. في وقت سابق من اليوم، ذكرت وكالة "سبوتنيك" أنه تم التعرف على جزء من نظام دفاع جوي عثر عليه على ساحل البحر الأسود في رومانيا.يذكر أنه في 24 فبراير 2022، فرضت السلطات المولدوفية نظام الطوارئ بسبب الوضع في أوكرانيا.وتعاني مولدوفا من أزمة اقتصادية وأزمة طاقة حادة بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وارتفاع التضخم، واتخذت الحكومة تدابير تقشفية، بما في ذلك القيود المفروضة على استهلاك الكهرباء.

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