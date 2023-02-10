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الدفاع المولدوفية ترصد صاروخا "متجها نحو أوكرانيا"
الدفاع المولدوفية ترصد صاروخا "متجها نحو أوكرانيا"
أفادت وزارة الدفاع المولدوفية، اليوم الجمعة، أنها تتحقق من المعلومات المتعلقة بانتهاك المجال الجوي للبلاد بواسطة صاروخ. 10.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-10T11:40+0000
2023-02-10T11:40+0000
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العالم
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ذكر مصدر في وزارة الدفاع لوكالة "سبوتنيك"، أن القوات التابعة لمنظومة الدفاع الجوي رصدت صاروخا "متجها نحو أوكرانيا" في سماء البلاد".وكانت وحدة حرس الحدود المولدوفية أبلغت عن اكتشاف حطام صاروخي ثلاث مرات منذ بداية الشتاء، كان أولها في كانون الأول/ديسمبر، والثاني في كانون الثاني/يناير، والثالث في شباط/فبراير. في وقت سابق من اليوم، ذكرت وكالة "سبوتنيك" أنه تم التعرف على جزء من نظام دفاع جوي عثر عليه على ساحل البحر الأسود في رومانيا.يذكر أنه في 24 فبراير 2022، فرضت السلطات المولدوفية نظام الطوارئ بسبب الوضع في أوكرانيا.وتعاني مولدوفا من أزمة اقتصادية وأزمة طاقة حادة بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وارتفاع التضخم، واتخذت الحكومة تدابير تقشفية، بما في ذلك القيود المفروضة على استهلاك الكهرباء.
https://sputnikarabic.ae/20230115/الدفاع-المولدوفية-تم-تدمير-الرأس-الحربي-للصاروخ-الذي-تم-العثور-عليه-في-شمال-مولدوفا-1072301546.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

الدفاع المولدوفية ترصد صاروخا "متجها نحو أوكرانيا"

11:40 GMT 10.02.2023
© Пресс-служба Минобороны РФ / الانتقال إلى بنك الصورصاروخ إسكندر
صاروخ إسكندر - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2023
© Пресс-служба Минобороны РФ
/
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أفادت وزارة الدفاع المولدوفية، اليوم الجمعة، أنها تتحقق من المعلومات المتعلقة بانتهاك المجال الجوي للبلاد بواسطة صاروخ.
ذكر مصدر في وزارة الدفاع لوكالة "سبوتنيك"، أن القوات التابعة لمنظومة الدفاع الجوي رصدت صاروخا "متجها نحو أوكرانيا" في سماء البلاد".
وكانت وحدة حرس الحدود المولدوفية أبلغت عن اكتشاف حطام صاروخي ثلاث مرات منذ بداية الشتاء، كان أولها في كانون الأول/ديسمبر، والثاني في كانون الثاني/يناير، والثالث في شباط/فبراير.
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في وقت سابق من اليوم، ذكرت وكالة "سبوتنيك" أنه تم التعرف على جزء من نظام دفاع جوي عثر عليه على ساحل البحر الأسود في رومانيا.
يذكر أنه في 24 فبراير 2022، فرضت السلطات المولدوفية نظام الطوارئ بسبب الوضع في أوكرانيا.
وتعاني مولدوفا من أزمة اقتصادية وأزمة طاقة حادة بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وارتفاع التضخم، واتخذت الحكومة تدابير تقشفية، بما في ذلك القيود المفروضة على استهلاك الكهرباء.
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