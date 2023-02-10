https://sputnikarabic.ae/20230210/الرئاسة-الأوكرانية-تحذر-من-انتهاء-ذخيرة-الجيش-1073343640.html
الرئاسة الأوكرانية تحذر من انتهاء ذخيرة الجيش
الرئاسة الأوكرانية تحذر من انتهاء ذخيرة الجيش
صرح نائب رئيس مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أن أوكرانيا لم يبق لديها أي ذخيرة تقريبا. 10.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-10T10:40+0000
2023-02-10T10:40+0000
2023-02-10T10:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/03/01/1059303947_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_ff93140e232a820da5b08f8ea4f8df77.jpg
وقال المسؤول الأوكراني في لقاء مع وكالة "بلومبرغ"، إنه لم يبق لدى القوات الأوكرانية أي ذخيرة.صرح زيلينسكي في مقابلة مع "ديرشبيغل" الألمانية نشرت، يوم الخميس، قائلا: "نحن الآن في مرحلة صعبة مرة أخرى مع هذا الجدل حول الدبابات الألمانية، إنه أمر عاطفي وصعب. يجب أن أجبره (أولاف شولتس) على مساعدة أوكرانيا وأقنعه باستمرار بأن هذه المساعدة ليست لنا، بل للأوروبيين".وسبق أن أرسلت موسكو مذكرة إلى جميع الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة، من أجل إمداد أوكرانيا بالأسلحة.وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد أشار إلى أن أي شحنة أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230209/رئيسة-البرلمان-الأوروبي-تدعو-إلى-تزويد-كييف-بصواريخ-بعيدة-المدى-ومقاتلات-1073306471.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/03/01/1059303947_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_015a72d6dfcdd7dd47c68cc541cacad0.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, العالم
الرئاسة الأوكرانية تحذر من انتهاء ذخيرة الجيش
تابعنا عبر
صرح نائب رئيس مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أن أوكرانيا لم يبق لديها أي ذخيرة تقريبا.
وقال المسؤول الأوكراني في لقاء مع وكالة "بلومبرغ"
، إنه لم يبق لدى القوات الأوكرانية أي ذخيرة.
وأوضح أن الاستهلاك الكثيف للذخائر سببه كثافة المعارك، مشيرًا إلى أن كييف بحاجة لذخيرة وقطع مدفعية بعيدة المدى ودبابات وطائرات مقاتلة.
صرح زيلينسكي في مقابلة
مع "ديرشبيغل" الألمانية نشرت، يوم الخميس، قائلا: "نحن الآن في مرحلة صعبة مرة أخرى مع هذا الجدل حول الدبابات الألمانية، إنه أمر عاطفي وصعب. يجب أن أجبره (أولاف شولتس) على مساعدة أوكرانيا وأقنعه باستمرار بأن هذه المساعدة ليست لنا، بل للأوروبيين".
وسبق أن أرسلت موسكو مذكرة إلى جميع الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة، من أجل إمداد أوكرانيا بالأسلحة.
وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد أشار إلى أن أي شحنة أسلحة لأوكرانيا
ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.