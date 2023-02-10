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الدفاع الروسية: القضاء على أكثر من 125 عسكريا أوكرانيا في اتجاه دونيتسك
Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230210/الرئاسة-الأوكرانية-تحذر-من-انتهاء-ذخيرة-الجيش-1073343640.html
الرئاسة الأوكرانية تحذر من انتهاء ذخيرة الجيش
الرئاسة الأوكرانية تحذر من انتهاء ذخيرة الجيش
صرح نائب رئيس مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أن أوكرانيا لم يبق لديها أي ذخيرة تقريبا. 10.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-10T10:40+0000
2023-02-10T10:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
العالم
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وقال المسؤول الأوكراني في لقاء مع وكالة "بلومبرغ"، إنه لم يبق لدى القوات الأوكرانية أي ذخيرة.صرح زيلينسكي في مقابلة مع "ديرشبيغل" الألمانية نشرت، يوم الخميس، قائلا: "نحن الآن في مرحلة صعبة مرة أخرى مع هذا الجدل حول الدبابات الألمانية، إنه أمر عاطفي وصعب. يجب أن أجبره (أولاف شولتس) على مساعدة أوكرانيا وأقنعه باستمرار بأن هذه المساعدة ليست لنا، بل للأوروبيين".وسبق أن أرسلت موسكو مذكرة إلى جميع الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة، من أجل إمداد أوكرانيا بالأسلحة.وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد أشار إلى أن أي شحنة أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230209/رئيسة-البرلمان-الأوروبي-تدعو-إلى-تزويد-كييف-بصواريخ-بعيدة-المدى-ومقاتلات-1073306471.html
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أخبار أوكرانيا, العالم
أخبار أوكرانيا, العالم

الرئاسة الأوكرانية تحذر من انتهاء ذخيرة الجيش

10:40 GMT 10.02.2023
© Sputnik . Ivan Rodionov / الانتقال إلى بنك الصورالوضع بالقرب من ماريوبول - ذخيرة تركها الجيش الأوكراني، أوكرانيا 28 فيراير 2022
الوضع بالقرب من ماريوبول - ذخيرة تركها الجيش الأوكراني، أوكرانيا 28 فيراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2023
© Sputnik . Ivan Rodionov
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صرح نائب رئيس مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أن أوكرانيا لم يبق لديها أي ذخيرة تقريبا.
وقال المسؤول الأوكراني في لقاء مع وكالة "بلومبرغ"، إنه لم يبق لدى القوات الأوكرانية أي ذخيرة.

وأوضح أن الاستهلاك الكثيف للذخائر سببه كثافة المعارك، مشيرًا إلى أن كييف بحاجة لذخيرة وقطع مدفعية بعيدة المدى ودبابات وطائرات مقاتلة.

صرح زيلينسكي في مقابلة مع "ديرشبيغل" الألمانية نشرت، يوم الخميس، قائلا: "نحن الآن في مرحلة صعبة مرة أخرى مع هذا الجدل حول الدبابات الألمانية، إنه أمر عاطفي وصعب. يجب أن أجبره (أولاف شولتس) على مساعدة أوكرانيا وأقنعه باستمرار بأن هذه المساعدة ليست لنا، بل للأوروبيين".
رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2023
رئيسة البرلمان الأوروبي تدعو إلى تزويد كييف بصواريخ بعيدة المدى ومقاتلات
أمس, 11:05 GMT
وسبق أن أرسلت موسكو مذكرة إلى جميع الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة، من أجل إمداد أوكرانيا بالأسلحة.
وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد أشار إلى أن أي شحنة أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.
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Реактивная система залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:00 GMTРеактивная система залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 20:17 GMT
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