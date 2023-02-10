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https://sputnikarabic.ae/20230210/الصين-سننظر-في-رفع-قيود-التأشيرات-المفروضة-على-مواطني-كوريا-الجنوبية-1073360461.html
الصين: سننظر في رفع قيود التأشيرات المفروضة على مواطني كوريا الجنوبية
الصين: سننظر في رفع قيود التأشيرات المفروضة على مواطني كوريا الجنوبية
قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الجمعة، إن بكين ستدرس رفع قيود التأشيرات عن الكوريين ‏الجنوبيين، وذلك ردا على خطة سيئول لاستئناف إصدار تأشيرات قصيرة الأجل... 10.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-10T16:03+0000
2023-02-10T16:03+0000
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وصرحت المتحدثة باسم "الخارجية الصينية"، ماو نينغ، في إفادة صحفية دورية، بأن "رفع كوريا الجنوبية لقيود التأشيرات المفروضة على الصين خطوة صحيحة لتقليل العقبات أمام زيارات شعبي البلدين".وأضافت أن بكين "ستدرس استئناف إصدار التأشيرات قصيرة الأجل للكوريين الجنوبيين إلى الصين"، على قدم المساواة مع قرار سيئول.وفي وقت سابق اليوم الجمعة، أعلنت كوريا الجنوبية أنها ستستأنف إصدار التأشيرات، غدا السبت، بعد أن وصلت موجة الإصابة بـ(كوفيد-19) داخل الصين مرحلة "الاستقرار".وفي أوائل شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، شددت كوريا الجنوبية القيود على المسافرين من الصين، وسط زيادة في حالات الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد في الدولة المجاورة.وردا على ذلك، علقت الصين إصدار التأشيرات قصيرة الأجل للكوريين الجنوبيين، في رد واضح لما وصفته بقيود الدخول "التمييزية".
https://sputnikarabic.ae/20230130/بكين-تحث-كوريا-الجنوبية-على-سرعة-رفع-إجراءات-كورونا-التمييزية-ضد-الوافدين-من-الصين-1072876175.html
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الصين, كوريا الجنوبية, العالم, أخبار العالم الآن, فيروس كورونا
الصين, كوريا الجنوبية, العالم, أخبار العالم الآن, فيروس كورونا

الصين: سننظر في رفع قيود التأشيرات المفروضة على مواطني كوريا الجنوبية

16:03 GMT 10.02.2023
© AFP 2023 / ISAAC LAWRENCEعلم الصين
علم الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2023
علم الصين
© AFP 2023 / ISAAC LAWRENCE
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قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الجمعة، إن بكين ستدرس رفع قيود التأشيرات عن الكوريين ‏الجنوبيين، وذلك ردا على خطة سيئول لاستئناف إصدار تأشيرات قصيرة الأجل للمسافرين من الدولة ‏المجاورة.‏
وصرحت المتحدثة باسم "الخارجية الصينية"، ماو نينغ، في إفادة صحفية دورية، بأن "رفع كوريا الجنوبية لقيود التأشيرات المفروضة على الصين خطوة صحيحة لتقليل العقبات أمام زيارات شعبي البلدين".
وأضافت أن بكين "ستدرس استئناف إصدار التأشيرات قصيرة الأجل للكوريين الجنوبيين إلى الصين"، على قدم المساواة مع قرار سيئول.
وزارة الخارجية الصينية في بكين - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2023
بكين تحث كوريا الجنوبية على سرعة رفع إجراءات كورونا "التمييزية" ضد الوافدين من الصين
30 يناير, 11:52 GMT
وفي وقت سابق اليوم الجمعة، أعلنت كوريا الجنوبية أنها ستستأنف إصدار التأشيرات، غدا السبت، بعد أن وصلت موجة الإصابة بـ(كوفيد-19) داخل الصين مرحلة "الاستقرار".
وفي أوائل شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، شددت كوريا الجنوبية القيود على المسافرين من الصين، وسط زيادة في حالات الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد في الدولة المجاورة.
وردا على ذلك، علقت الصين إصدار التأشيرات قصيرة الأجل للكوريين الجنوبيين، في رد واضح لما وصفته بقيود الدخول "التمييزية".
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