https://sputnikarabic.ae/20230210/الصين-سننظر-في-رفع-قيود-التأشيرات-المفروضة-على-مواطني-كوريا-الجنوبية-1073360461.html

الصين: سننظر في رفع قيود التأشيرات المفروضة على مواطني كوريا الجنوبية

الصين: سننظر في رفع قيود التأشيرات المفروضة على مواطني كوريا الجنوبية

قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الجمعة، إن بكين ستدرس رفع قيود التأشيرات عن الكوريين ‏الجنوبيين، وذلك ردا على خطة سيئول لاستئناف إصدار تأشيرات قصيرة الأجل... 10.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-10T16:03+0000

2023-02-10T16:03+0000

2023-02-10T16:03+0000

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وصرحت المتحدثة باسم "الخارجية الصينية"، ماو نينغ، في إفادة صحفية دورية، بأن "رفع كوريا الجنوبية لقيود التأشيرات المفروضة على الصين خطوة صحيحة لتقليل العقبات أمام زيارات شعبي البلدين".وأضافت أن بكين "ستدرس استئناف إصدار التأشيرات قصيرة الأجل للكوريين الجنوبيين إلى الصين"، على قدم المساواة مع قرار سيئول.وفي وقت سابق اليوم الجمعة، أعلنت كوريا الجنوبية أنها ستستأنف إصدار التأشيرات، غدا السبت، بعد أن وصلت موجة الإصابة بـ(كوفيد-19) داخل الصين مرحلة "الاستقرار".وفي أوائل شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، شددت كوريا الجنوبية القيود على المسافرين من الصين، وسط زيادة في حالات الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد في الدولة المجاورة.وردا على ذلك، علقت الصين إصدار التأشيرات قصيرة الأجل للكوريين الجنوبيين، في رد واضح لما وصفته بقيود الدخول "التمييزية".

https://sputnikarabic.ae/20230130/بكين-تحث-كوريا-الجنوبية-على-سرعة-رفع-إجراءات-كورونا-التمييزية-ضد-الوافدين-من-الصين-1072876175.html

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