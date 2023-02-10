https://sputnikarabic.ae/20230210/الغرب-يضغط-على-الأفارقة-لإبعادهم-عن-القمة-الروسية-ومطالبات-في-الكونغرس-بوقف-المساعدات-لكييف-1073360750.html

الغرب يضغط على الأفارقة لإبعادهم عن القمة الروسية.. ومطالبات في الكونغرس بوقف المساعدات لكييف

الغرب يضغط على الأفارقة لإبعادهم عن القمة الروسية.. ومطالبات في الكونغرس بوقف المساعدات لكييف

أكدت موسكو استمرار الجهود الغربية في الضغط على الدول التي تتطلع لتطوير العلاقات مع روسيا في المجالات المختلفة. 10.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-10T16:34+0000

2023-02-10T16:34+0000

2023-02-10T16:34+0000

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الغرب يمارس ضغوطا على الدول الأفريقية لثنيها عن المشاركة في القمة الروسية.. ومطالبات في الكونغرس بوقف المساعدات لكييف الغرب يمارس ضغوطا على الدول الأفريقية لثنيها عن المشاركة في القمة الروسية.. ومطالبات في الكونغرس بوقف المساعدات لكييف

وأعلنت وزارة الخارجية أن هناك ضغوطا من الغرب على الدول الأفريقية الراغبة في المشاركة بالقمة الروسية – الأفريقية.وقال السفير في وزارة الخارجية الروسية، رئيس أمانة منتدى الشراكة الروسية - الأفريقية، أوليغ أوزيروف، إن الدول الأفريقية منزعجة من ابتزاز الغرب لها ومطالبتها لعواصم القارة بعدم التعاطي والتعاون مع روسيا، وهو ما تضح من خلال التصريحات الغربية والبيانات الصحفية للمسؤولين.وشدد على ضرورة تأكيد فرضية أن الدول الأفريقية ذات سيادة واستقلال، وإرادة سياسية، وقادرة على اتخاذ قرارات تفي بمصالحها الوطنية.وأضاف أن الدول الإفريقية ليست ذات موقف موحد، فلا تستطيع دولة واحدة إجبار كل دول القارة على اتخاذ موقف واحد، فهناك دول منحازة للصين وأخرى لروسيا وأخرى لأمريكا والغرب الأوروبي ودول محايدة تحافظ على مسافة واحدة من الجميع.مطالبات للرئيس الأمريكي في الكونغرس بوقف المساعدات العسكرية والمالية للقوات الأوكرانيةطالبت مجموعة من أعضاء الكونغرس الأمريكي إدارة الرئيس جو بايدن بالتوقف عن تقديم المساعدة المالية والعسكرية للنظام الأوكراني.أطلق النواب على الوثقة مسمى: "قرار إجهاد أوكرانيا"، مناشدة في نفس الوقت كافة الأطراف بالتوصل إلى تسوية سلمية. كما تحتوي المسودة على قائمة شاملة لجميع حزم المساعدات العسكرية والمالية التي قدمتها واشنطن إلى كييف منذ بداية هذا العام.ويستشهد النواب بتصريحات لمسؤولين في البنتاغون قالوا إن مثل هذه الإمدادات أدت إلى "استنفاد كبير" لترسانات الولايات المتحدة، مما أضعف إمكانياتها العسكرية.وأشار إلى أن سيطرة الجمهوريين على مجلس النواب الذي يقر ميزانية المساعدات العسكرية الخارجية، يوحي بتحول في مسار هذه القضية، لافتا إلى أن سيناريو التقليل من المساعدات، أو إنهاء الأزمة من خلال المفاوضات وليس الدعم العسكري بات هو السيناريو الأقرب.الرئيس قيس سعيد يقرر رفع مستوى تمثيل تونس الدبلوماسي لدى سوريارفعت تونس مستوى التمثيل الدبلوماسي مع سوريا، وذلك بعد قرار من الرئيس قيس سعيّد. وجاء قرار سعيّد خلال لقائه وزير الخارجية التونسي الجديد، نبيل عمار.وأكد بيان للرئاسة التونسية، على وقوف الشعب التونسي إلى جانب الشعب السوري، مشيرا إلى أن قضية النظام السوري شأن داخلي يهمّ السوريين بمفردهم، وأن السفير يُعتمد لدى الدولة وليس لدى النظام.واعتبر أن القرار التونسي خطوة في الاتجاه الصحيح، متمنيا أن يعقبها خطوة جديدة برفع التمثيل الدبلوماسي وفتح السفارة في دمشق، في ظل ما يعانيه الشعب التونسي من عواقب الأزمات المتتالية، مؤكدا أنه الفترة المقبلة ربما تشهد خطوات أخرى من دول عربية للتعاون مع سوريا وعودة العلاقات الكاملة معها.مجلس الشعب السوري يطالب المجتمع الدولي برفع الحصار وتقديم العون للحد من آثار الزلزالشدد مجلس الشعب السوري على ضرورة رفض الحصار المفروض من المجتمع الدولي على البلاد والعقوبات التي تقوض نقل مساعدات إغاثية للمتضررين نتيجة الزلازل التي ضربت شمالي البلاد.وناشد المجلس المجتمع الدولي بضرورة الرفع الفوري والعاجل للحصار، والإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري، مطالبا بتقديم العون للحد من آثار الزلزال الذي ضرب شمال غربي البلاد.ولفتت أن دمشق ستستمر بطلب رفع الحصار الذي فرضته الدول الغربية حينما كانت سوريا تحارب الإرهاب المدعوم دوليا.وشددت على ضرورة رفع الحصار في ظل كارثة طبيعية وأيضا نتيجة الظلم الذي وقع على الشعب السوري ناجم عن تعامل الغرب مع الأزمة السورية.

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