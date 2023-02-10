عربي
Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230210/القوات-الأوكرانية-تقصف-جمهورية-دونيتسك-30-مرة-خلال-الـ24-ساعة-الماضية-1073336931.html
القوات الأوكرانية تقصف جمهورية دونيتسك 30 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية
القوات الأوكرانية تقصف جمهورية دونيتسك 30 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في مركز مراقبة وتسجيل جرائم الحرب التي ترتكبها أوكرانيا، إن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 30 مرة خلال الـ24 ساعة... 10.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-10T02:15+0000
2023-02-10T02:15+0000
أخبار أوكرانيا
العالم
روسيا
أخبار جمهورية دونيتسك
العملية العسكرية الروسية الخاصة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/18/1072653297_0:0:3081:1733_1920x0_80_0_0_98c2f8fa45be5f26fdf77f9f0b087ebc.jpg
دونيتسك - سبوتنيك. وأشارت الممثلية في بيان نشر على صفحتها في تلغرام إلى أن الفصائل المسلحة الأوكرانية استهدفت أراضي الجمهورية الشعبية خلال ذلك بـ 164 قطعة ذخيرة من مختلف العيارات.وأضاف البيان: "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 30 واقعة لإطلاق النار من قبل القوات المسلحة الأوكرانية تجاه أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية. وشمل ذلك إطلاق النيران 8 مرات على اتجاه دونيتسك من مدافع عيار 155 ملم. وعلى اتجاه غورلوفكا- 22 مرة بقذائف مدفعية من عيار 155 و152 و122 و120 ملم. وخلال كل هذا القصف، أطلق العدو 164 قطعة ذخيرة".ونوه البيان، بأن المناطق التي تعرضت لنيران المدفعية الأوكرانية هي: مدينة دونيتسك غولموفسكي، مايورسك، زايتسيفو، غورلوفكا، نوفوباخموتوفكا، وشيروكايا بالكا، وماكيفكا.وأكد البيان على أن القوات الأوكرانية، استهدفت قبل ذلك بيوم كافة مناطق الجمهورية بـ 25 قذيفة.
https://sputnikarabic.ae/20230108/سلطات-دونيتسك-تضرر-محطتين-للطاقة-إثر-قصف-أوكراني-على-أراضي-الجمهورية-1072036002.html
أخبار جمهورية دونيتسك
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/18/1072653297_112:0:2843:2048_1920x0_80_0_0_0cf86c06d54c2ebee7053bfc3b782b67.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا, العالم, روسيا, أخبار جمهورية دونيتسك
أخبار أوكرانيا, العالم, روسيا, أخبار جمهورية دونيتسك

القوات الأوكرانية تقصف جمهورية دونيتسك 30 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية

02:15 GMT 10.02.2023
© Sputnik . Valery Melnikov / الانتقال إلى بنك الصورعناصر في المركز المشترك للتحكم والتنسيق في جمهورية دونيتسك الديمقراطية يلتقط عواقب قصف القوات الأوكرانية لمحطة سكة حديد إيلوفايسك
عناصر في المركز المشترك للتحكم والتنسيق في جمهورية دونيتسك الديمقراطية يلتقط عواقب قصف القوات الأوكرانية لمحطة سكة حديد إيلوفايسك - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2023
© Sputnik . Valery Melnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلنت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في مركز مراقبة وتسجيل جرائم الحرب التي ترتكبها أوكرانيا، إن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 30 مرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
دونيتسك - سبوتنيك. وأشارت الممثلية في بيان نشر على صفحتها في تلغرام إلى أن الفصائل المسلحة الأوكرانية استهدفت أراضي الجمهورية الشعبية خلال ذلك بـ 164 قطعة ذخيرة من مختلف العيارات.
نتائج القصف الليلي من قبل القوات المسلحة الأوكرانية لمدينة دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2023
سلطات دونيتسك: تضرر محطتين للطاقة إثر قصف أوكراني على أراضي الجمهورية
8 يناير, 07:01 GMT
وأضاف البيان: "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 30 واقعة لإطلاق النار من قبل القوات المسلحة الأوكرانية تجاه أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية. وشمل ذلك إطلاق النيران 8 مرات على اتجاه دونيتسك من مدافع عيار 155 ملم. وعلى اتجاه غورلوفكا- 22 مرة بقذائف مدفعية من عيار 155 و152 و122 و120 ملم. وخلال كل هذا القصف، أطلق العدو 164 قطعة ذخيرة".
ونوه البيان، بأن المناطق التي تعرضت لنيران المدفعية الأوكرانية هي: مدينة دونيتسك غولموفسكي، مايورسك، زايتسيفو، غورلوفكا، نوفوباخموتوفكا، وشيروكايا بالكا، وماكيفكا.
وأكد البيان على أن القوات الأوكرانية، استهدفت قبل ذلك بيوم كافة مناطق الجمهورية بـ 25 قذيفة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 20:17 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала