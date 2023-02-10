https://sputnikarabic.ae/20230210/القوات-الأوكرانية-تقصف-جمهورية-دونيتسك-30-مرة-خلال-الـ24-ساعة-الماضية-1073336931.html
القوات الأوكرانية تقصف جمهورية دونيتسك 30 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية
القوات الأوكرانية تقصف جمهورية دونيتسك 30 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في مركز مراقبة وتسجيل جرائم الحرب التي ترتكبها أوكرانيا، إن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 30 مرة خلال الـ24 ساعة... 10.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-10T02:15+0000
2023-02-10T02:15+0000
2023-02-10T02:15+0000
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دونيتسك - سبوتنيك. وأشارت الممثلية في بيان نشر على صفحتها في تلغرام إلى أن الفصائل المسلحة الأوكرانية استهدفت أراضي الجمهورية الشعبية خلال ذلك بـ 164 قطعة ذخيرة من مختلف العيارات.وأضاف البيان: "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 30 واقعة لإطلاق النار من قبل القوات المسلحة الأوكرانية تجاه أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية. وشمل ذلك إطلاق النيران 8 مرات على اتجاه دونيتسك من مدافع عيار 155 ملم. وعلى اتجاه غورلوفكا- 22 مرة بقذائف مدفعية من عيار 155 و152 و122 و120 ملم. وخلال كل هذا القصف، أطلق العدو 164 قطعة ذخيرة".ونوه البيان، بأن المناطق التي تعرضت لنيران المدفعية الأوكرانية هي: مدينة دونيتسك غولموفسكي، مايورسك، زايتسيفو، غورلوفكا، نوفوباخموتوفكا، وشيروكايا بالكا، وماكيفكا.وأكد البيان على أن القوات الأوكرانية، استهدفت قبل ذلك بيوم كافة مناطق الجمهورية بـ 25 قذيفة.
https://sputnikarabic.ae/20230108/سلطات-دونيتسك-تضرر-محطتين-للطاقة-إثر-قصف-أوكراني-على-أراضي-الجمهورية-1072036002.html
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سبوتنيك عربي
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أخبار أوكرانيا, العالم, روسيا, أخبار جمهورية دونيتسك
أخبار أوكرانيا, العالم, روسيا, أخبار جمهورية دونيتسك
القوات الأوكرانية تقصف جمهورية دونيتسك 30 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية
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أعلنت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في مركز مراقبة وتسجيل جرائم الحرب التي ترتكبها أوكرانيا، إن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 30 مرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
دونيتسك - سبوتنيك
. وأشارت الممثلية في بيان نشر على صفحتها في تلغرام إلى أن الفصائل المسلحة الأوكرانية استهدفت أراضي الجمهورية الشعبية خلال ذلك بـ 164 قطعة ذخيرة من مختلف العيارات.
وأضاف البيان: "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 30 واقعة لإطلاق النار من قبل القوات المسلحة الأوكرانية تجاه أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية. وشمل ذلك إطلاق النيران 8 مرات على اتجاه دونيتسك من مدافع عيار 155 ملم. وعلى اتجاه غورلوفكا- 22 مرة بقذائف مدفعية من عيار 155 و152 و122 و120 ملم. وخلال كل هذا القصف، أطلق العدو 164 قطعة ذخيرة".
ونوه البيان، بأن المناطق التي تعرضت لنيران المدفعية الأوكرانية هي: مدينة دونيتسك غولموفسكي، مايورسك، زايتسيفو، غورلوفكا، نوفوباخموتوفكا، وشيروكايا بالكا، وماكيفكا.
وأكد البيان على أن القوات الأوكرانية، استهدفت قبل ذلك بيوم كافة مناطق الجمهورية بـ 25 قذيفة.