https://sputnikarabic.ae/20230210/القوات-الروسية-تدمر-مدفع-أكاسيا-أوكراني-بالقرب-من-خيرسون-1073341449.html
القوات الروسية تدمر مدفع "أكاسيا" أوكرانيا بالقرب من خيرسون
القوات الروسية تدمر مدفع "أكاسيا" أوكرانيا بالقرب من خيرسون
دمرت المدفعية الروسية مدفع هاوتزر أوكرانيا من طراز "أكاسيا"، وقذيفة هاون بالقرب من خيرسون. 10.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-10T09:27+0000
2023-02-10T09:27+0000
2023-02-10T09:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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صرح مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، أن المدفعية الروسية دمرت بالقرب من خيرسون مدفع هاوتزر أوكراني "أكاسيا"، ومدفعية هاون من عيار 120 ملم، مع طواقم وذخائر هذه المدافع.وقال المصدر: "بالأمس، دمرت نيران المدفعية بالقرب من قرية أنتونوفكا قاذفة هاون من عيار 120 ملم، بالإضافة إلى طاقمها، وأسفر ذلك عن سقوط 5 قتلى من جنود القوات المسلحة الأوكرانية، وجرح 2.كما دمرت نيران المدفعية الروسية بالقرب من قرية بيلوزيركا، مدفع "هاوتزر 2 إس 3" (أكاسيا)، مما أسفر عن مقتل جنديين من القوات المسلحة الأوكرانية وإصابة 2 آخرين.
https://sputnikarabic.ae/20230209/القوات-الروسية-تستهدف-شاحنات-محملة-بالذخائر-بالقرب-من-مقاطعة-خيرسون-1073308695.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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روسيا, رصد عسكري
القوات الروسية تدمر مدفع "أكاسيا" أوكرانيا بالقرب من خيرسون
09:27 GMT 10.02.2023 (تم التحديث: 09:28 GMT 10.02.2023) تابعنا عبر
دمرت المدفعية الروسية مدفع هاوتزر أوكرانيا من طراز "أكاسيا"، وقذيفة هاون بالقرب من خيرسون.
صرح مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، أن المدفعية الروسية دمرت بالقرب من خيرسون مدفع هاوتزر أوكراني "أكاسيا"، ومدفعية هاون من عيار 120 ملم، مع طواقم وذخائر هذه المدافع.
وقال المصدر: "بالأمس، دمرت نيران المدفعية بالقرب من قرية أنتونوفكا قاذفة هاون من عيار 120 ملم، بالإضافة إلى طاقمها، وأسفر ذلك عن سقوط 5 قتلى من جنود القوات المسلحة الأوكرانية، وجرح 2.
كما دمرت نيران المدفعية الروسية بالقرب من قرية بيلوزيركا، مدفع "هاوتزر 2 إس 3" (أكاسيا)، مما أسفر عن مقتل جنديين من القوات المسلحة الأوكرانية وإصابة 2 آخرين.