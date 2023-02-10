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وكالة "سبوتنيك" تطلق حملة تبرعات لدعم المتضررين في سوريا
Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230210/القوات-الروسية-تدمر-مدفع-أكاسيا-أوكراني-بالقرب-من-خيرسون-1073341449.html
القوات الروسية تدمر مدفع "أكاسيا" أوكرانيا بالقرب من خيرسون
القوات الروسية تدمر مدفع "أكاسيا" أوكرانيا بالقرب من خيرسون
دمرت المدفعية الروسية مدفع هاوتزر أوكرانيا من طراز "أكاسيا"، وقذيفة هاون بالقرب من خيرسون. 10.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-10T09:27+0000
2023-02-10T09:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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صرح مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، أن المدفعية الروسية دمرت بالقرب من خيرسون مدفع هاوتزر أوكراني "أكاسيا"، ومدفعية هاون من عيار 120 ملم، مع طواقم وذخائر هذه المدافع.وقال المصدر: "بالأمس، دمرت نيران المدفعية بالقرب من قرية أنتونوفكا قاذفة هاون من عيار 120 ملم، بالإضافة إلى طاقمها، وأسفر ذلك عن سقوط 5 قتلى من جنود القوات المسلحة الأوكرانية، وجرح 2.كما دمرت نيران المدفعية الروسية بالقرب من قرية بيلوزيركا، مدفع "هاوتزر 2 إس 3" (أكاسيا)، مما أسفر عن مقتل جنديين من القوات المسلحة الأوكرانية وإصابة 2 آخرين.
https://sputnikarabic.ae/20230209/القوات-الروسية-تستهدف-شاحنات-محملة-بالذخائر-بالقرب-من-مقاطعة-خيرسون-1073308695.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

القوات الروسية تدمر مدفع "أكاسيا" أوكرانيا بالقرب من خيرسون

09:27 GMT 10.02.2023 (تم التحديث: 09:28 GMT 10.02.2023)
© Sputnik . Vitaliy Ankovالتدريبات التكتيكتية الخامسة المتنوعة للقوات المشتركة فى المنطقة العسكرية الشرقية في الحقل العسكري "سيرغيفسكي" في بريمورسكي كراي.
التدريبات التكتيكتية الخامسة المتنوعة للقوات المشتركة فى المنطقة العسكرية الشرقية في الحقل العسكري سيرغيفسكي في بريمورسكي كراي. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2023
© Sputnik . Vitaliy Ankov
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دمرت المدفعية الروسية مدفع هاوتزر أوكرانيا من طراز "أكاسيا"، وقذيفة هاون بالقرب من خيرسون.
صرح مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، أن المدفعية الروسية دمرت بالقرب من خيرسون مدفع هاوتزر أوكراني "أكاسيا"، ومدفعية هاون من عيار 120 ملم، مع طواقم وذخائر هذه المدافع.
وقال المصدر: "بالأمس، دمرت نيران المدفعية بالقرب من قرية أنتونوفكا قاذفة هاون من عيار 120 ملم، بالإضافة إلى طاقمها، وأسفر ذلك عن سقوط 5 قتلى من جنود القوات المسلحة الأوكرانية، وجرح 2.
مدفع هاوتزر من وحدة مدفعية تركتها القوات المسلحة الأوكرانية في بيرديانسك، أوكرانيا 12 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تستهدف شاحنات محملة بالذخائر بالقرب من مقاطعة خيرسون
أمس, 11:59 GMT
كما دمرت نيران المدفعية الروسية بالقرب من قرية بيلوزيركا، مدفع "هاوتزر 2 إس 3" (أكاسيا)، مما أسفر عن مقتل جنديين من القوات المسلحة الأوكرانية وإصابة 2 آخرين.
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Реактивная система залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:00 GMTРеактивная система залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 20:17 GMT
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