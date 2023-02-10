https://sputnikarabic.ae/20230210/باريس-سان-جيرمان-مهدد-في-دوري-الأبطال-بسبب-إصابة-ميسي-1073349194.html
باريس سان جيرمان مهدد في دوري الأبطال بسبب إصابة ميسي
باريس سان جيرمان مهدد في دوري الأبطال بسبب إصابة ميسي
أصبح فريق باريس سان جيرمان الفرنسي مهددا في بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد تعرض نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي للإصابة. 10.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-10T11:54+0000
2023-02-10T11:54+0000
2023-02-10T11:54+0000
مجتمع
رياضة
ليونيل ميسي
أخبار دوري أبطال أوروبا
نادي باريس سان جيرمان
الأخبار
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وقال موقع "كورة 11" إن إصابة ميسي جاءت في وقت حرج حيث يستعد سان جيرمان لمواجهة قوية أمام بايرن ميونخ الألماني في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا في فبراير/ شباط الجاري.وتعرض ميسي للإصابة في أوتار الركبة خلال مشاركته أمام مارسيليا بكأس فرنسا، ما يعني أنه سيغيب عن مواجهة موناكو في الدوري الفرنسي، فيما يأمل النادي الباريسي بعودته في مواجهة العملاق البافاري.وفي وقت سابق، كشف النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، عن مصير "البشت" القطري، الذي ظهر به على منصة التتويج بعد فوز منتخب بلاده بكأس العالم فيفا قطر 2022.ونقلت صحيفة "الشرق" القطرية عن ميسي تصريحات صحفية أكد خلالها أنه يحتفظ "بكل شيء وأن لديه الأحذية والقمصان والعباءة (البشت القطري)، وكل شيء يخص تتويج الأرجنتين بكأس العالم 2022 في قطر"، مشيرا إلى أنه سيأخذ كل هذه المتعلقات "في شهر مارس إلى برشلونة، حيث يحتفظ بأشيائه وذكرياته".تأتي تلك التصريحات بعدما انهالت العروض الخيالية على ميسي من شركات ورجال أعمال لاقتناء "البشت" القطري الذي ارتداه خلال التتويج بمونديال 2022.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, ليونيل ميسي, أخبار دوري أبطال أوروبا, نادي باريس سان جيرمان, الأخبار
رياضة, ليونيل ميسي, أخبار دوري أبطال أوروبا, نادي باريس سان جيرمان, الأخبار
باريس سان جيرمان مهدد في دوري الأبطال بسبب إصابة ميسي
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أصبح فريق باريس سان جيرمان الفرنسي مهددا في بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد تعرض نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي للإصابة.
وقال موقع
"كورة 11" إن إصابة ميسي جاءت في وقت حرج حيث يستعد سان جيرمان لمواجهة قوية أمام بايرن ميونخ الألماني في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا في فبراير/ شباط الجاري.
وتعرض ميسي للإصابة في أوتار الركبة خلال مشاركته أمام مارسيليا بكأس فرنسا، ما يعني أنه سيغيب عن مواجهة موناكو في الدوري الفرنسي، فيما يأمل النادي الباريسي بعودته في مواجهة العملاق البافاري.
وفي وقت سابق، كشف النجم الأرجنتيني
، ليونيل ميسي، عن مصير "البشت" القطري، الذي ظهر به على منصة التتويج بعد فوز منتخب بلاده بكأس العالم فيفا قطر 2022.
ونقلت صحيفة
"الشرق" القطرية عن ميسي تصريحات صحفية أكد خلالها أنه يحتفظ "بكل شيء وأن لديه الأحذية والقمصان والعباءة (البشت القطري)، وكل شيء يخص تتويج الأرجنتين بكأس العالم 2022 في قطر"، مشيرا إلى أنه سيأخذ كل هذه المتعلقات "في شهر مارس إلى برشلونة، حيث يحتفظ بأشيائه وذكرياته".
تأتي تلك التصريحات بعدما انهالت العروض الخيالية على ميسي من شركات ورجال أعمال لاقتناء "البشت" القطري الذي ارتداه خلال التتويج بمونديال 2022.