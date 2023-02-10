https://sputnikarabic.ae/20230210/بايدن-لست-مستعدا-بعد-لاتخاذ-قرار-بشأن-الترشح-لإعادة-الانتخاب-في-2024-1073361198.html

بايدن: لست مستعدا بعد لاتخاذ قرار بشأن الترشح لإعادة الانتخاب في 2024

بايدن: لست مستعدا بعد لاتخاذ قرار بشأن الترشح لإعادة الانتخاب في 2024

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنه ليس مستعدا بعد لاتخاذ قرار بشأن الترشح لإعادة انتخابه في العام المقبل 2024. 10.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-10T16:31+0000

2023-02-10T16:31+0000

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وقال بايدن في مقابلة مع محطة "تيليموندو" الإسبانية، أمس الخميس: "أنا لست مستعدا للقيام بذلك"، وفقا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.وفي وقت سابق من الأسبوع الحالي، أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال مقابلة مع شبكة "سي بي إس" الأمريكية، اعتزامه الترشح لولاية ثانية في الانتخابات المقررة في 2024، وأضاف أن مسألة العمر لا تقلقه، لكن لا يوجد قرار حازم حتى الآن.وأظهر استطلاع جديد للرأي، أجرته صحيفة "واشنطن بوست" وشبكة "إيه بي سي" الأمريكيتان، أن 58٪ من الديمقراطيين والمستقلين ذوي الميول الديمقراطية، قالوا إنهم يفضلون مرشحا آخر غير بايدن للانتخابات الرئاسية لعام 2024.وردا على نتائج الاستطلاع، قال بايدن لمحطة "تيليموندو"، إنه يشعر بالرضا عن موقفه داخل الحزب الديمقراطس، وقال: "أشعر بالرضا عن الطريقة التي تسير بها الأمور، وأشعر بالرضا حيال الاستقبال الذي أحصل عليه، ووأعتقد أنه من الصعب للغاية إجراء تصويت في هذه الأيام".والشهر الماضي، أطلق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، حملته الانتخابية للعودة للبيت الأبيض مجددا، بعد أشهر من إعلان نيته الترشح للانتخابات المقررة عام 2024.

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