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https://sputnikarabic.ae/20230210/بايدن-لست-مستعدا-بعد-لاتخاذ-قرار-بشأن-الترشح-لإعادة-الانتخاب-في-2024-1073361198.html
بايدن: لست مستعدا بعد لاتخاذ قرار بشأن الترشح لإعادة الانتخاب في 2024
بايدن: لست مستعدا بعد لاتخاذ قرار بشأن الترشح لإعادة الانتخاب في 2024
قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنه ليس مستعدا بعد لاتخاذ قرار بشأن الترشح لإعادة انتخابه في العام المقبل 2024. 10.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-10T16:31+0000
2023-02-10T16:31+0000
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وقال بايدن في مقابلة مع محطة "تيليموندو" الإسبانية، أمس الخميس: "أنا لست مستعدا للقيام بذلك"، وفقا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.وفي وقت سابق من الأسبوع الحالي، أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال مقابلة مع شبكة "سي بي إس" الأمريكية، اعتزامه الترشح لولاية ثانية في الانتخابات المقررة في 2024، وأضاف أن مسألة العمر لا تقلقه، لكن لا يوجد قرار حازم حتى الآن.وأظهر استطلاع جديد للرأي، أجرته صحيفة "واشنطن بوست" وشبكة "إيه بي سي" الأمريكيتان، أن 58٪ من الديمقراطيين والمستقلين ذوي الميول الديمقراطية، قالوا إنهم يفضلون مرشحا آخر غير بايدن للانتخابات الرئاسية لعام 2024.وردا على نتائج الاستطلاع، قال بايدن لمحطة "تيليموندو"، إنه يشعر بالرضا عن موقفه داخل الحزب الديمقراطس، وقال: "أشعر بالرضا عن الطريقة التي تسير بها الأمور، وأشعر بالرضا حيال الاستقبال الذي أحصل عليه، ووأعتقد أنه من الصعب للغاية إجراء تصويت في هذه الأيام".والشهر الماضي، أطلق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، حملته الانتخابية للعودة للبيت الأبيض مجددا، بعد أشهر من إعلان نيته الترشح للانتخابات المقررة عام 2024.
https://sputnikarabic.ae/20230209/بايدن-يلتزم-الصمت-بشأن-خططه-السفر-إلى-أوكرانيا-1073327935.html
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جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

بايدن: لست مستعدا بعد لاتخاذ قرار بشأن الترشح لإعادة الانتخاب في 2024

16:31 GMT 10.02.2023
© AFP 2023 / JIM WATSONالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2023
الرئيس الأمريكي، جو بايدن
© AFP 2023 / JIM WATSON
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قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنه ليس مستعدا بعد لاتخاذ قرار بشأن الترشح لإعادة انتخابه في العام المقبل 2024.
وقال بايدن في مقابلة مع محطة "تيليموندو" الإسبانية، أمس الخميس: "أنا لست مستعدا للقيام بذلك"، وفقا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.
وفي وقت سابق من الأسبوع الحالي، أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال مقابلة مع شبكة "سي بي إس" الأمريكية، اعتزامه الترشح لولاية ثانية في الانتخابات المقررة في 2024، وأضاف أن مسألة العمر لا تقلقه، لكن لا يوجد قرار حازم حتى الآن.
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وأظهر استطلاع جديد للرأي، أجرته صحيفة "واشنطن بوست" وشبكة "إيه بي سي" الأمريكيتان، أن 58٪ من الديمقراطيين والمستقلين ذوي الميول الديمقراطية، قالوا إنهم يفضلون مرشحا آخر غير بايدن للانتخابات الرئاسية لعام 2024.
وردا على نتائج الاستطلاع، قال بايدن لمحطة "تيليموندو"، إنه يشعر بالرضا عن موقفه داخل الحزب الديمقراطس، وقال: "أشعر بالرضا عن الطريقة التي تسير بها الأمور، وأشعر بالرضا حيال الاستقبال الذي أحصل عليه، ووأعتقد أنه من الصعب للغاية إجراء تصويت في هذه الأيام".
والشهر الماضي، أطلق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، حملته الانتخابية للعودة للبيت الأبيض مجددا، بعد أشهر من إعلان نيته الترشح للانتخابات المقررة عام 2024.
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