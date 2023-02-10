https://sputnikarabic.ae/20230210/بتوجيه-من-بوتين-فتح-مستودعات-الأغذية-في-حميميم--لإغاثة-متضرري-الزلزال-في-سوريا-1073347155.html

بتوجيه من بوتين... فتح مستودعات الأغذية في "حميميم" لإغاثة متضرري الزلزال في سوريا

بتوجيه من بوتين... فتح مستودعات الأغذية في "حميميم" لإغاثة متضرري الزلزال في سوريا

بتوجيه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بدأت وحدات من الجيش الروسي العاملة في قاعدة حميميم بتقديم مساعدات إنسانية أساسية من مستودعات الجيش الروسي في القاعدة،... 10.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-10T11:00+0000

2023-02-10T11:00+0000

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وأفادت مراسلة وكالة "سبوتنيك" في اللاذقية، أن المواد الغذائية التي تم توزيعها على المتضررين ضمن مركزي مساجد (الروضة) و(حورية) في مدينة اللاذقية، تشمل المواد الأساسية من رز، سكر، شاي، زيت، وغيرها..وقال المقدم ألكسندر فاسيلي، مسؤول المساعدات في مركز المصالحة الروسية في قاعدة حميميم لوكالة "سبوتنيك": "بتوجيه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تم فتح مستودعات الجيش الروسي الموجودة في قاعدة حميميم، وتم توزيع مساعدات إنسانية على المتضررين الموجودين في جامعي الروضة وحورية لدعمهم والتخفيف عنهم".وأكد فاسيلي أن ما تم توزيعه اليوم هو مساعدات طارئة، بانتظار وصول مساعدات إنسانية إغاثية وغذائية في طريقها إلى سوريا مقدمة من الحكومة الروسية، حيث سيتم توزيعها على العائلات المتضررة، مبيناً أن المساعدات تشمل المحافظات المتضررة من الزلزال، حلب واللاذقية وإدلب حيث سيتم ايصال المساعدات لهم.كما أشار فاسيلي إلى وضع نقطة طبية مع فريق طبي للمتضررين الذين بحاجة للعلاج الموجودين في مراكز الإيواء.بدورهم، أعرب عدد من المتضررين عن شكرهم للدولة الروسية على المساعدات التي تقدمها لهم، مثمنين دورها في الوقوف إلى حانب الشعب السوري في المحن، بداية في محاربة الإرهاب، والآن في مواجهة تداعيات الزلزال.

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