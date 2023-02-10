https://sputnikarabic.ae/20230210/بدء-إجلاء-سكان-أوغلدار-إلى-فولنوفاكا-1073359107.html

بدء إجلاء سكان أوغلدار إلى فولنوفاكا

بدء إجلاء سكان أوغلدار إلى فولنوفاكا

قال دينيس بوشيلين القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية: "إن إجلاء سكان أوغليدار إلى فولنوفاكا بدأ. 10.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-10T15:19+0000

2023-02-10T15:19+0000

2023-02-10T15:29+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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و أضاف: "يوجد الآن حوالي ألف شخص مدني في المدينة، ولقد بدأنا بالفعل في إخلاء بعض الأجزاء، عندما بدأت مرحلة التحرير النشطة، وتم إخراج المدنيين ونقلهم إلى مكان آمن نسبيا هو فولنوفاكا".وتعد أوغليدار من الجبهات الساخنة جدا في الوقت الحالي.وقال بوشلين: "إن العدو مستمر في نقل احتياطياته بكميات كبيرة، الأمر الذي أدى إلى إبطاء تحرير هذه المنطقة، لكن بالطبع خطتنا لم تتغير على الإطلاق ".وأكد بوشلين أن القوات الأوكرانية تحاول إقامة خطوط دفاع جديدة خارج أوغليدار، مشيرًا أيضًا إلى بعض التفاقم في جمهورية دونيتسك الشعبية.وقال بوشلين: "يهاجم العدو أيضًا المدن من الخلف، حيث يمكنه إلحاق الضرر بالبنية التحتية المدنية، والبنية التحتية الحيوية، وبالتأكيد سيفعل ذلك".كما صرح غاغين مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، يوم الجمعة، قائلا: "إن الفرق الروسية تتقدم من جنوب شرق، وشرق أوغليدار".وتمكن الجيش من الحصول على موطئ قدم في الضواحي، والآن هناك مبارزات مدفعية خطيرة في المدينة.وكان قد أبلغ بوشلين في نهاية الأسبوع، عن تدهور وضع القوات المسلحة الأوكرانية في أوغليدار، ولهذا السبب قررت كييف نقل جزء من الاحتياطيات المخصصة باتجاه أرتيوموفسك، وبدأ الجيش الأوكراني في تلغيم المباني الشاهقة وذلك تحسبا في حال الانسحاب من المدينة.منذ 24 فبراير/شباط، 2022، بدأت عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، وصفها فلاديمير بوتين بأنها الهدف النهائي لتحرير دونباس وخلق الظروف التي تضمن أمن روسيا.

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