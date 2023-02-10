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Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230210/بدء-إجلاء-سكان-أوغلدار-إلى-فولنوفاكا-1073359107.html
بدء إجلاء سكان أوغلدار إلى فولنوفاكا
بدء إجلاء سكان أوغلدار إلى فولنوفاكا
قال دينيس بوشيلين القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية: "إن إجلاء سكان أوغليدار إلى فولنوفاكا بدأ. 10.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-10T15:19+0000
2023-02-10T15:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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و أضاف: "يوجد الآن حوالي ألف شخص مدني في المدينة، ولقد بدأنا بالفعل في إخلاء بعض الأجزاء، عندما بدأت مرحلة التحرير النشطة، وتم إخراج المدنيين ونقلهم إلى مكان آمن نسبيا هو فولنوفاكا".وتعد أوغليدار من الجبهات الساخنة جدا في الوقت الحالي.وقال بوشلين: "إن العدو مستمر في نقل احتياطياته بكميات كبيرة، الأمر الذي أدى إلى إبطاء تحرير هذه المنطقة، لكن بالطبع خطتنا لم تتغير على الإطلاق ".وأكد بوشلين أن القوات الأوكرانية تحاول إقامة خطوط دفاع جديدة خارج أوغليدار، مشيرًا أيضًا إلى بعض التفاقم في جمهورية دونيتسك الشعبية.وقال بوشلين: "يهاجم العدو أيضًا المدن من الخلف، حيث يمكنه إلحاق الضرر بالبنية التحتية المدنية، والبنية التحتية الحيوية، وبالتأكيد سيفعل ذلك".كما صرح غاغين مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، يوم الجمعة، قائلا: "إن الفرق الروسية تتقدم من جنوب شرق، وشرق أوغليدار".وتمكن الجيش من الحصول على موطئ قدم في الضواحي، والآن هناك مبارزات مدفعية خطيرة في المدينة.وكان قد أبلغ بوشلين في نهاية الأسبوع، عن تدهور وضع القوات المسلحة الأوكرانية في أوغليدار، ولهذا السبب قررت كييف نقل جزء من الاحتياطيات المخصصة باتجاه أرتيوموفسك، وبدأ الجيش الأوكراني في تلغيم المباني الشاهقة وذلك تحسبا في حال الانسحاب من المدينة.منذ 24 فبراير/شباط، 2022، بدأت عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، وصفها فلاديمير بوتين بأنها الهدف النهائي لتحرير دونباس وخلق الظروف التي تضمن أمن روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230210/القوات-الروسية-تحبط-محاولة-أوكرانية-لإنزال-مجموعة-تخريب-في-مقاطعة-خيرسون-1073356143.html
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بدء إجلاء سكان أوغلدار إلى فولنوفاكا

15:19 GMT 10.02.2023 (تم التحديث: 15:29 GMT 10.02.2023)
© Sputnik . Ilya Pitalev  / الانتقال إلى بنك الصورالسكان المحليون في أحد شوارع منطقة ليفوبيريجني في ماريوبول، 12 أبريل 2022
السكان المحليون في أحد شوارع منطقة ليفوبيريجني في ماريوبول، 12 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2023
© Sputnik . Ilya Pitalev
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قال دينيس بوشيلين القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية: "إن إجلاء سكان أوغليدار إلى فولنوفاكا بدأ.
و أضاف: "يوجد الآن حوالي ألف شخص مدني في المدينة، ولقد بدأنا بالفعل في إخلاء بعض الأجزاء، عندما بدأت مرحلة التحرير النشطة، وتم إخراج المدنيين ونقلهم إلى مكان آمن نسبيا هو فولنوفاكا".
وتعد أوغليدار من الجبهات الساخنة جدا في الوقت الحالي.
وقال بوشلين: "إن العدو مستمر في نقل احتياطياته بكميات كبيرة، الأمر الذي أدى إلى إبطاء تحرير هذه المنطقة، لكن بالطبع خطتنا لم تتغير على الإطلاق ".
طاقم الدبابة تي-72 التابع القوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحبط محاولة أوكرانية لإنزال مجموعة تخريب في مقاطعة خيرسون
14:02 GMT
وأكد بوشلين أن القوات الأوكرانية تحاول إقامة خطوط دفاع جديدة خارج أوغليدار، مشيرًا أيضًا إلى بعض التفاقم في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقال بوشلين: "يهاجم العدو أيضًا المدن من الخلف، حيث يمكنه إلحاق الضرر بالبنية التحتية المدنية، والبنية التحتية الحيوية، وبالتأكيد سيفعل ذلك".
كما صرح غاغين مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، يوم الجمعة، قائلا: "إن الفرق الروسية تتقدم من جنوب شرق، وشرق أوغليدار".
التدريبات التكتيكتية الخامسة المتنوعة للقوات المشتركة فى المنطقة العسكرية الشرقية في الحقل العسكري سيرغيفسكي في بريمورسكي كراي. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر مدفع "أكاسيا" أوكرانيا بالقرب من خيرسون
09:27 GMT
وتمكن الجيش من الحصول على موطئ قدم في الضواحي، والآن هناك مبارزات مدفعية خطيرة في المدينة.
وكان قد أبلغ بوشلين في نهاية الأسبوع، عن تدهور وضع القوات المسلحة الأوكرانية في أوغليدار، ولهذا السبب قررت كييف نقل جزء من الاحتياطيات المخصصة باتجاه أرتيوموفسك، وبدأ الجيش الأوكراني في تلغيم المباني الشاهقة وذلك تحسبا في حال الانسحاب من المدينة.
منذ 24 فبراير/شباط، 2022، بدأت عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، وصفها فلاديمير بوتين بأنها الهدف النهائي لتحرير دونباس وخلق الظروف التي تضمن أمن روسيا.
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Реактивная система залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة16:32 GMT
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