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Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230210/بوشلين-اعتماد-قرار-بشأن-آلية-تأميم-شركات-الأوليغارشية-الأوكرانية-في-جمهورية-دونيتسك-1073360133.html
بوشلين: اعتماد قرار بشأن آلية تأميم شركات الأوليغارشية الأوكرانية في جمهورية دونيتسك
بوشلين: اعتماد قرار بشأن آلية تأميم شركات الأوليغارشية الأوكرانية في جمهورية دونيتسك
صرح القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشلين أن القرار بشأن آلية تأميم شركات الأوليغارشية الأوكرانية في دونباس قد تم اتخاذه، وأصبح كل شيء ملكا... 10.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-10T15:54+0000
2023-02-10T15:54+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
مصادرة أموال
أخبار أوكرانيا
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وقال بوشلين في تصريحات صحفية اليوم الجمعة "لا شيء (بالنسبة إلى الأوليغارشية الأوكرانية) ينتمي إلى رينات أحمدوف في دونباس. كل هذا ملك للدولة. تم بالفعل اتخاذ جميع القرارات ذات الصلة. الشركات التي ستستمر في العمل، لدينا إجراء معتمد من قبل الحكومة الروسية. كيف سيحدث هذا؟ سيتم تنفيذ إدارة الثقة، أي أن هذا الإجراء قيد التنفيذ".وفقا له، بالإضافة إلى أحمدوف، هناك قائمة كبيرة من "الأوغاد"، مضيفا "قائمة العقوبات. ممتلكاتهم بالطبع تذهب إلى الدولة ... الأعداء والمجرمون ليس لهم مكان فيما يتعلق بممارسة الأعمال التجارية على أراضينا."هذا وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في وقت سابق "إن مصادرة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لأصول الروسي كونستانتين مالوفييف، هو سطو غير مبرر، وأن الولايات المتحدة الأمريكية تعطي الأعمال التجارية الدولية درسًا واضحًا، في كيفية الخروج عن القانون".وفي اليوم السابق، ذكرت شبكة "سي إن إن"، نقلاً عن المدّعي العام الأمريكي ميريك جارلاند ونظيره الأوكراني أندريه كوستين، أن الولايات المتحدة قد حولت أكثر من 5 ملايين دولار إلى أوكرانيا، التي تمت مصادرتها من مالوفيف".وهذه هي المرة الأولى التي تصادر فيها السلطات الأمريكية أصول روس خاضعين للعقوبات، وأول مرة تُستخدم فيها الأموال لمساعدة أوكرانيا.وقالت زاخاروفا في تعليق نُشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية: "إن قرار إدارة جو بايدن بالاستيلاء على أصول كونستانتين مالوفيف المحجوزة في أحد البنوك الأمريكية، وتحويلها إلى النظام الداعم للنازية في كييف، هو سطو غير مبرر بدوافع سياسية".وصرحت زاخاروفا أنه من خلال التلاعب والحيل القانونية المشكوك فيهما، أنشأت السلطات الأمريكية سابقة لمصادرة الحسابات المالية والممتلكات من المواطنين الأجانب الخاضعين للعقوبات، بما يتعارض مع قوانينها ومبادئها الأساسية التي تضمن حرمة الملكية الخاصة.
https://sputnikarabic.ae/20230207/الخارجية-الروسية-مصادرة-إدارة-بايدن-لأصول-مالوفييف-الروسي-هو-سرقة-صريحة-1073213165.html
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روسيا, مصادرة أموال, أخبار أوكرانيا
روسيا, مصادرة أموال, أخبار أوكرانيا

بوشلين: اعتماد قرار بشأن آلية تأميم شركات الأوليغارشية الأوكرانية في جمهورية دونيتسك

15:54 GMT 10.02.2023
© Sputnik . Sergey Baturin / الانتقال إلى بنك الصورنتائج القصف الليلي من قبل القوات المسلحة الأوكرانية لمدينة دونيتسك
نتائج القصف الليلي من قبل القوات المسلحة الأوكرانية لمدينة دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2023
© Sputnik . Sergey Baturin
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صرح القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشلين أن القرار بشأن آلية تأميم شركات الأوليغارشية الأوكرانية في دونباس قد تم اتخاذه، وأصبح كل شيء ملكا لروسيا الاتحادية.
وقال بوشلين في تصريحات صحفية اليوم الجمعة "لا شيء (بالنسبة إلى الأوليغارشية الأوكرانية) ينتمي إلى رينات أحمدوف في دونباس. كل هذا ملك للدولة. تم بالفعل اتخاذ جميع القرارات ذات الصلة. الشركات التي ستستمر في العمل، لدينا إجراء معتمد من قبل الحكومة الروسية. كيف سيحدث هذا؟ سيتم تنفيذ إدارة الثقة، أي أن هذا الإجراء قيد التنفيذ".
وفقا له، بالإضافة إلى أحمدوف، هناك قائمة كبيرة من "الأوغاد"، مضيفا "قائمة العقوبات. ممتلكاتهم بالطبع تذهب إلى الدولة ... الأعداء والمجرمون ليس لهم مكان فيما يتعلق بممارسة الأعمال التجارية على أراضينا."
هذا وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في وقت سابق "إن مصادرة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لأصول الروسي كونستانتين مالوفييف، هو سطو غير مبرر، وأن الولايات المتحدة الأمريكية تعطي الأعمال التجارية الدولية درسًا واضحًا، في كيفية الخروج عن القانون".
وفي اليوم السابق، ذكرت شبكة "سي إن إن"، نقلاً عن المدّعي العام الأمريكي ميريك جارلاند ونظيره الأوكراني أندريه كوستين، أن الولايات المتحدة قد حولت أكثر من 5 ملايين دولار إلى أوكرانيا، التي تمت مصادرتها من مالوفيف".
المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2023
الخارجية الروسية: مصادرة إدارة بايدن لأصول مالوفييف الروسي هو سرقة صريحة
7 فبراير, 09:44 GMT
وهذه هي المرة الأولى التي تصادر فيها السلطات الأمريكية أصول روس خاضعين للعقوبات، وأول مرة تُستخدم فيها الأموال لمساعدة أوكرانيا.
وقالت زاخاروفا في تعليق نُشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية: "إن قرار إدارة جو بايدن بالاستيلاء على أصول كونستانتين مالوفيف المحجوزة في أحد البنوك الأمريكية، وتحويلها إلى النظام الداعم للنازية في كييف، هو سطو غير مبرر بدوافع سياسية".
وصرحت زاخاروفا أنه من خلال التلاعب والحيل القانونية المشكوك فيهما، أنشأت السلطات الأمريكية سابقة لمصادرة الحسابات المالية والممتلكات من المواطنين الأجانب الخاضعين للعقوبات، بما يتعارض مع قوانينها ومبادئها الأساسية التي تضمن حرمة الملكية الخاصة.
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Реактивная система залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة16:32 GMT
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