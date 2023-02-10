https://sputnikarabic.ae/20230210/بوشلين-مؤتمر-يالطا-جديد-فقط-سيسمح-بإنهاء-المواجهة-الحالية-بين-روسيا-والناتو--1073361607.html
بوشلين: مؤتمر يالطا جديد فقط سيسمح بإنهاء المواجهة الحالية بين روسيا والناتو
بوشلين: مؤتمر يالطا جديد فقط سيسمح بإنهاء المواجهة الحالية بين روسيا والناتو
صرح القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشلين، أنه فقط من خلال مؤتمر يالطا جديد سيكون بالإمكان إنهاء المواجهة بين روسيا وحلف شمال الأطلسي، حول... 10.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-10T17:05+0000
2023-02-10T17:05+0000
2023-02-10T17:05+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
مؤتمر سلام
الناتو
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موسكو - سبوتنيك. وقال بوشلين للصحفيين، اليوم الجمعة: "نرى هنا عدوانا متزايدا ضد الروس، تلك المشاعر المعادية لدى البولنديين ودول البلطيق، ماذا نفعل حيال ذلك؟".ووفقا له، حتى بعد تحرير أوكرانيا بأكملها، لن تتوقف المواجهة، لأنه لا توجد لذلك شروط مسبقة حتى في الفضاء الإعلامي من جانب المسؤولين، بمن فيهم المسؤولين الأمريكيين.وحول الوضع على محاور القتال، أعلن بوشيلين، في وقت سابق من اليوم، أن القوات الأوكرانية تحاول استحداث خطوط دفاع جديدة خارج مدينة أوغليدار.وأشار مستشار دينيس بوشلين، يان غاغين، من جانبه بهذا الصدد، إلى أن الوحدات الروسية تمركزت في ضواحي مدينة أوغليدار، وأن هناك تبادل عنيف بقصف المدفعية.هذا، وتواصل التشكيلات المسلحة الأوكرانية استهداف المدنيين في الكيانات المحررة، التي انضمت مؤخرا إلى روسيا الاتحادية، باستخدام مختلف الأسلحة والذخيرة الغربية المتاحة، فيما تستكمل القوات الروسية تحرير ما تبقى من أراضي هذه الأقاليم التي ما زالت خاضعة للقوات الأوكرانية.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, مؤتمر سلام, الناتو
روسيا, مؤتمر سلام, الناتو
بوشلين: مؤتمر يالطا جديد فقط سيسمح بإنهاء المواجهة الحالية بين روسيا والناتو
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صرح القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشلين، أنه فقط من خلال مؤتمر يالطا جديد سيكون بالإمكان إنهاء المواجهة بين روسيا وحلف شمال الأطلسي، حول النظام العالمي الحديث.
موسكو - سبوتنيك. وقال بوشلين للصحفيين، اليوم الجمعة: "نرى هنا عدوانا متزايدا ضد الروس، تلك المشاعر المعادية لدى البولنديين ودول البلطيق، ماذا نفعل حيال ذلك؟".
ووفقا له، حتى بعد تحرير أوكرانيا بأكملها، لن تتوقف المواجهة، لأنه لا توجد لذلك شروط مسبقة حتى في الفضاء الإعلامي من جانب المسؤولين، بمن فيهم المسؤولين الأمريكيين.
"بالنسبة لي، في إطار المناقشات الشخصية، هذا ليس موقف الدولة، أنا أرى أن مؤتمر يالطا جديد، الآن، حول نظام عالمي جديد. تذكرون، أن يوسف فيساريونوفيتش (ستالين) قال حينها، بأن الهدف من مؤتمر يالطا هو إقامة السلام لمدة 50 عاما. وقد استمر لفترة أطول. الآن من الضروري تأسيس مرجعيات كبداية لمثل لمثل هكذا مؤتمر. أين سيكون - في دونيتسك، في سيفاستوبول، على سبيل المثال ... لا أرى طريقة أخرى، لإعادة الأمر إلى الوراء، فدرجة (التصعيد) عالية جدا بحيث أنها لن تنتهي من تلقاء نفسها. ولذلك، من دون مؤتمر ما بمرجعيات مسبقة لعقده لا أرى (نهاية لما يحدث الآن من مواجهة)".
دنيس بوشلين
القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية
وحول الوضع على محاور القتال، أعلن بوشيلين، في وقت سابق من اليوم، أن القوات الأوكرانية تحاول استحداث خطوط دفاع جديدة خارج مدينة أوغليدار.
وقال بوشلين للصحفيين: "هناك بعض المعلومات عن خطوط دفاعية جديدة يحاول العدو بناءها خارج أوغليدار".
وأشار مستشار دينيس بوشلين، يان غاغين، من جانبه بهذا الصدد، إلى أن الوحدات الروسية تمركزت في ضواحي مدينة أوغليدار، وأن هناك تبادل عنيف بقصف المدفعية.
هذا، وتواصل التشكيلات المسلحة الأوكرانية استهداف المدنيين في الكيانات المحررة، التي انضمت مؤخرا إلى روسيا الاتحادية، باستخدام مختلف الأسلحة والذخيرة الغربية المتاحة، فيما تستكمل القوات الروسية تحرير ما تبقى من أراضي هذه الأقاليم التي ما زالت خاضعة للقوات الأوكرانية.