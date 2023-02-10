عربي
Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230210/تايمز-أوكرانيا-مستعدة-لاستخدام-الصواريخ-البريطانية-لضرب-القرم---1073339077.html
"تايمز": أوكرانيا مستعدة لاستخدام الصواريخ البريطانية لضرب القرم
"تايمز": أوكرانيا مستعدة لاستخدام الصواريخ البريطانية لضرب القرم
كشفت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الجمعة، أن أوكرانيا مستعدة لاستخدام الصواريخ البريطانية لضرب أهداف في جمهورية شبه جزيرة القرم الروسية. 10.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-10T07:23+0000
2023-02-10T07:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/10/1070247961_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_1bcb528088e37509f84aaee6b39293ae.jpg
وكتب الكاتب جورج جريلز في صحيفة "التايمز"، "أوكرانيا مستعدة لاستخدام صواريخ بريطانية بعيدة المدى لشن ضربات على شبه جزيرة القرم". وأكدت مصادر بالصحيفة في وزارة الدفاع الأوكرانية أن كييف تعمل على سيناريو مماثل.وأضاف الكاتب في مقاله أن المفاوضات جارية لتحديد عدد الصواريخ البريطانية بعيدة المدى التي يمكن إرسالها.وكان سوناك قد أعلن، أمس الأربعاء، أن بريطانيا ستوسع نطاق تدريب الطيارين المقاتلين ومشاة البحرية الأوكرانيين، بينما وعد أيضا بدعم طويل الأجل للجيش الأوكراني.
https://sputnikarabic.ae/20230209/إعلام-لندن-تؤكد-أنها-لن-تقدم-مقاتلات-إلى-أوكرانيا-إذا-كان-لذلك-تأثير-على-أمن-بريطانيا-1073311882.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/10/1070247961_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_66740cb75f1fee2b1970532ef0e3c201.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم
العالم

"تايمز": أوكرانيا مستعدة لاستخدام الصواريخ البريطانية لضرب القرم

07:23 GMT 10.02.2023
© AFP 2023 / NIKLAS HALLE'Nلندن بريطانيا
لندن بريطانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2023
© AFP 2023 / NIKLAS HALLE'N
تابعنا عبرTelegram
كشفت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الجمعة، أن أوكرانيا مستعدة لاستخدام الصواريخ البريطانية لضرب أهداف في جمهورية شبه جزيرة القرم الروسية.
وكتب الكاتب جورج جريلز في صحيفة "التايمز"، "أوكرانيا مستعدة لاستخدام صواريخ بريطانية بعيدة المدى لشن ضربات على شبه جزيرة القرم".
رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلام: لندن تؤكد أنها لن تقدم مقاتلات إلى أوكرانيا إذا كان لذلك تأثير على أمن بريطانيا
أمس, 13:13 GMT
وأكدت مصادر بالصحيفة في وزارة الدفاع الأوكرانية أن كييف تعمل على سيناريو مماثل.
وأضاف الكاتب في مقاله أن المفاوضات جارية لتحديد عدد الصواريخ البريطانية بعيدة المدى التي يمكن إرسالها.
وكان سوناك قد أعلن، أمس الأربعاء، أن بريطانيا ستوسع نطاق تدريب الطيارين المقاتلين ومشاة البحرية الأوكرانيين، بينما وعد أيضا بدعم طويل الأجل للجيش الأوكراني.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:01 GMTРеактивная система залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 20:17 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала