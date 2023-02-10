https://sputnikarabic.ae/20230210/تايمز-أوكرانيا-مستعدة-لاستخدام-الصواريخ-البريطانية-لضرب-القرم---1073339077.html

"تايمز": أوكرانيا مستعدة لاستخدام الصواريخ البريطانية لضرب القرم

"تايمز": أوكرانيا مستعدة لاستخدام الصواريخ البريطانية لضرب القرم

كشفت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الجمعة، أن أوكرانيا مستعدة لاستخدام الصواريخ البريطانية لضرب أهداف في جمهورية شبه جزيرة القرم الروسية. 10.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-10T07:23+0000

2023-02-10T07:23+0000

2023-02-10T07:23+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

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وكتب الكاتب جورج جريلز في صحيفة "التايمز"، "أوكرانيا مستعدة لاستخدام صواريخ بريطانية بعيدة المدى لشن ضربات على شبه جزيرة القرم". وأكدت مصادر بالصحيفة في وزارة الدفاع الأوكرانية أن كييف تعمل على سيناريو مماثل.وأضاف الكاتب في مقاله أن المفاوضات جارية لتحديد عدد الصواريخ البريطانية بعيدة المدى التي يمكن إرسالها.وكان سوناك قد أعلن، أمس الأربعاء، أن بريطانيا ستوسع نطاق تدريب الطيارين المقاتلين ومشاة البحرية الأوكرانيين، بينما وعد أيضا بدعم طويل الأجل للجيش الأوكراني.

https://sputnikarabic.ae/20230209/إعلام-لندن-تؤكد-أنها-لن-تقدم-مقاتلات-إلى-أوكرانيا-إذا-كان-لذلك-تأثير-على-أمن-بريطانيا-1073311882.html

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