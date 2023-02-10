https://sputnikarabic.ae/20230210/تصريحات-نوفاك-ترفع-أسعار-النفط-العالمية--1073341649.html
تصريحات نوفاك ترفع أسعار النفط العالمية
تصريحات نوفاك ترفع أسعار النفط العالمية
تسارعت أسعار النفط العالمية بعد ظهر اليوم الجمعة، بالارتفاع إلى 2%، وذلك عقب تصريحات نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك بشأن خطط لخفض إنتاج النفط في شهر... 10.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-10T09:22+0000
2023-02-10T09:22+0000
2023-02-10T09:22+0000
روسيا
اقتصاد
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ووفقاً لبيانات التداول، ابتداءً من 11.42 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر العقود الآجلة لشهر نيسان/أبريل، لخام "برنت" بنسبة 2.06 % ليصل إلى 86.22 دولار للبرميل، والعقود الآجلة لشهر آذار/مارس، لخام غرب تكساس الوسيط - بنسبة 1.97% إلى 79.6 دولار.في وقت سابق اليوم الجمعة، قال نوفاك للصحفيين إن روسيا ستخفض طواعية الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يومياً في آذار/مارس، الأمر الذي سيساعد في استعادة العلاقات مع السوق، وستعمل على أساس وضع السوق.
https://sputnikarabic.ae/20230207/الاتحاد-الأوروبي-يستثني-المنتجات-النفطية-الروسية-من-العقوبات--1073219973.html
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روسيا, اقتصاد
تصريحات نوفاك ترفع أسعار النفط العالمية
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تسارعت أسعار النفط العالمية بعد ظهر اليوم الجمعة، بالارتفاع إلى 2%، وذلك عقب تصريحات نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك بشأن خطط لخفض إنتاج النفط في شهر آذار/مارس.
ووفقاً لبيانات التداول، ابتداءً من 11.42 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر العقود الآجلة لشهر نيسان/أبريل، لخام "برنت" بنسبة 2.06 % ليصل إلى 86.22 دولار للبرميل، والعقود الآجلة لشهر آذار/مارس، لخام غرب تكساس الوسيط - بنسبة 1.97% إلى 79.6 دولار.
في وقت سابق اليوم الجمعة، قال نوفاك للصحفيين إن روسيا ستخفض طواعية الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يومياً في آذار/مارس، الأمر الذي سيساعد في استعادة العلاقات مع السوق، وستعمل على أساس وضع السوق.