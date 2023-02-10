https://sputnikarabic.ae/20230210/تضاعف-حصة-العملات-الوطنية-في-التجارة-بين-روسيا-والصين-في-2022-1073337473.html

تضاعف حصة العملات الوطنية في التجارة بين روسيا والصين في 2022

تضاعف حصة العملات الوطنية في التجارة بين روسيا والصين في 2022

أعلن السفير الروسي لدى بكين، إيغور مورغولوف، أن روسيا والصين ضاعفتا حصة استخدام العملات الوطنية في التجارة المتبادلة في عام 2022 والوتيرة مؤثرة للغاية. 10.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-10T05:28+0000

2023-02-10T05:28+0000

2023-02-10T05:28+0000

روسيا

اقتصاد

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102401/90/1024019037_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_667d08a66ca5f60418757337107d2372.jpg

وقال السفير الروسي خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "اليوم، بناءً على نتائج العام الماضي نقدر حصة استخدام العملات الوطنية في التجارة المتبادلة بحوالي 50%، أي أن حوالي نصف تجارتنا اليوم مخدمة باليوان والروبل".وأشار إلى أن "النمو خلال العام الماضي - مرتين والوتيرة مؤثرة للغاية".ولفت السفير إلى أن "تحول التسويات في الوحدات النقدية الوطنية لتزويد أنواع معينة من موارد الطاقة من بين أهم الإنجازات التي تحققت في العام الماضي. ومع مراعاة الوزن المحدد الذي تحتله موارد الطاقة في التجارة الثنائية، فإن هذا قرار مهم جدا".

https://sputnikarabic.ae/20230202/لافروف-العلاقات-بين-روسيا-والصين-أعلى-جودة-من-التحالف-العسكري-وليس-لها-قيود-1073025113.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, اقتصاد