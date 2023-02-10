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https://sputnikarabic.ae/20230210/تضاعف-حصة-العملات-الوطنية-في-التجارة-بين-روسيا-والصين-في-2022-1073337473.html
تضاعف حصة العملات الوطنية في التجارة بين روسيا والصين في 2022
تضاعف حصة العملات الوطنية في التجارة بين روسيا والصين في 2022
أعلن السفير الروسي لدى بكين، إيغور مورغولوف، أن روسيا والصين ضاعفتا حصة استخدام العملات الوطنية في التجارة المتبادلة في عام 2022 والوتيرة مؤثرة للغاية. 10.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-10T05:28+0000
2023-02-10T05:28+0000
روسيا
اقتصاد
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وقال السفير الروسي خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "اليوم، بناءً على نتائج العام الماضي نقدر حصة استخدام العملات الوطنية في التجارة المتبادلة بحوالي 50%، أي أن حوالي نصف تجارتنا اليوم مخدمة باليوان والروبل".وأشار إلى أن "النمو خلال العام الماضي - مرتين والوتيرة مؤثرة للغاية".ولفت السفير إلى أن "تحول التسويات في الوحدات النقدية الوطنية لتزويد أنواع معينة من موارد الطاقة من بين أهم الإنجازات التي تحققت في العام الماضي. ومع مراعاة الوزن المحدد الذي تحتله موارد الطاقة في التجارة الثنائية، فإن هذا قرار مهم جدا".
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روسيا, اقتصاد
روسيا, اقتصاد

تضاعف حصة العملات الوطنية في التجارة بين روسيا والصين في 2022

05:28 GMT 10.02.2023
© Sputnik . Aleksei Nikolskiy / الانتقال إلى بنك الصورعلم روسيا و الصين
علم روسيا و الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2023
© Sputnik . Aleksei Nikolskiy
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أعلن السفير الروسي لدى بكين، إيغور مورغولوف، أن روسيا والصين ضاعفتا حصة استخدام العملات الوطنية في التجارة المتبادلة في عام 2022 والوتيرة مؤثرة للغاية.
وقال السفير الروسي خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "اليوم، بناءً على نتائج العام الماضي نقدر حصة استخدام العملات الوطنية في التجارة المتبادلة بحوالي 50%، أي أن حوالي نصف تجارتنا اليوم مخدمة باليوان والروبل".
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وأشار إلى أن "النمو خلال العام الماضي - مرتين والوتيرة مؤثرة للغاية".
ولفت السفير إلى أن "تحول التسويات في الوحدات النقدية الوطنية لتزويد أنواع معينة من موارد الطاقة من بين أهم الإنجازات التي تحققت في العام الماضي. ومع مراعاة الوزن المحدد الذي تحتله موارد الطاقة في التجارة الثنائية، فإن هذا قرار مهم جدا".
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