https://sputnikarabic.ae/20230210/توقعات-بارتفاع-أسعار-النفط-إلى-100-دولار-للبرميل-1073360608.html

توقعات بارتفاع أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل

توقعات بارتفاع أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل

توقع بنك الاستثمار Goldman Sachs أن ترتفع أسعار نفط برنت إلى 100 دولار للبرميل فقط بحلول ديسمبر 2023، على الرغم من أنه كان من المتوقع سابقا أن تصل إلى هذا... 10.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-10T16:34+0000

2023-02-10T16:34+0000

2023-02-10T16:34+0000

اقتصاد

ارتفاع

أسعار النفط اليوم

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وأفادت وكالة "بلومبرغ" أنه في عام 2023، يتوقع بنك جولدمان ساكس زيادة طفيفة في المعروض من النفط في السوق العالمية من الولايات المتحدة وروسيا. في الوقت نفسه، سيزداد الطلب من الصين، التي يتعافى اقتصادها بنشاط من رفع عمليات الإغلاق، مما قد يؤدي إلى عجز بحلول يونيو. في هذا الصدد، من المرجح أن تزيد الدول الأعضاء في أوبك من الإنتاج من أجل تحقيق التوازن في السوق.في الوقت نفسه، خفض المحللون متوسط ​​سعر النفط المقدر في عام 2023 إلى 92 دولارا للبرميل من 98 دولارا، والذي تم الإعلان عنه سابقا. كما تم تخفيض متوسط ​​السعر لعام 2024 من 105 دولارات إلى 100 دولار للبرميل.هذا و توقع المحللون في البنك السويسري UBS في 3 يناير أنه بحلول منتصف عام 2023، سيتجاوز سعر خام برنت 110 دولارات للبرميل. في الوقت نفسه، كان خبراء سيتي جروب على عكس الرأي وتوقعوا أن ينخفض ​​السعر بحلول نهاية عام 2023 بمقدار 10 دولارات مقارنة بالمستوى الحالي.في غضون ذلك، أعلن نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك قرارًا بخفض إنتاج النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميا اعتبارا من مارس، مما قد يؤثر أيضا على نمو أسعار النفط.

https://sputnikarabic.ae/20230210/تصريحات-نوفاك-ترفع-أسعار-النفط-العالمية--1073341649.html

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اقتصاد, ارتفاع, أسعار النفط اليوم