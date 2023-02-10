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https://sputnikarabic.ae/20230210/جبهة-النصرة-تمنع-دخول-مساعدات-إلى-إدلب-السورية--1073347354.html
جبهة "النصرة" تمنع دخول مساعدات إلى إدلب السورية
جبهة "النصرة" تمنع دخول مساعدات إلى إدلب السورية
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" اليوم الجمعة، بقيام جبهة "النصرة" (الإرهابية المحظورة في روسيا وعدد من دول العالم)، بمنع دخول شاحنات محملة بمواد إغاثية وصهاريج وقود... 10.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-10T11:10+0000
2023-02-10T11:53+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
زلزال
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وأشار مراسل "سبوتنيك" إلى أن الشاحنات لا تزال عالقة عند أحد المعابر التي تفصل مناطق سيطرة "قسد" عن مناطق سيطرة "النصرة" ومسلحي ما يسمى بـ"الجيش الوطني الموالي لتركيا" بريف حلب.وأكد المراسل من جهة ثانية، "دخول عشرات الشاحنات الإغاثية المقدمة من الأمم المتحدة إلى مناطق سيطرة "جبهة النصرة" شمال غربي سوريا عن طريق معبر باب الهوى بريف إدلب الغربي".وضرب زلزال مدمر قوته 7.7 درجة على مقياس ريختر كلا من جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر يوم الاثنين الماضي، وأعقبه هزات ارتدادية شعر بها السكان في دول مجاورة بينها مصر ولبنان والعراق.وسارعت العديد من الدول لإرسال مساعدات إغاثية للدولتين، حيث لا تزال أعمال البحث والإنقاذ جارية في المناطق التي ضربها الزلزال.
https://sputnikarabic.ae/20230210/الأسد-وعقيلته-يتفقدان-ضحايا-الزلزال-في-حلب-شمالي-سوريا-صور--1073340832.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, زلزال
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, زلزال

جبهة "النصرة" تمنع دخول مساعدات إلى إدلب السورية

11:10 GMT 10.02.2023 (تم التحديث: 11:53 GMT 10.02.2023)
© Sputnik . Basil Shartouhدخول عشرات الشاحنات الإغاثية المقدمة من الأمم المتحدة إلى مناطق سيطرة "جبهة النصرة" شمال غربي سوريا عن طريق معبر باب الهوى في ريف إدلب الغربي
دخول عشرات الشاحنات الإغاثية المقدمة من الأمم المتحدة إلى مناطق سيطرة جبهة النصرة شمال غربي سوريا عن طريق معبر باب الهوى في ريف إدلب الغربي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2023
© Sputnik . Basil Shartouh
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أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" اليوم الجمعة، بقيام جبهة "النصرة" (الإرهابية المحظورة في روسيا وعدد من دول العالم)، بمنع دخول شاحنات محملة بمواد إغاثية وصهاريج وقود أرسلها تنظيم "قسد" الموالي للجيش الأمريكي إلى ريفي حلب وإدلب شمال غربي سوريا.
وأشار مراسل "سبوتنيك" إلى أن الشاحنات لا تزال عالقة عند أحد المعابر التي تفصل مناطق سيطرة "قسد" عن مناطق سيطرة "النصرة" ومسلحي ما يسمى بـ"الجيش الوطني الموالي لتركيا" بريف حلب.
وأكد المراسل من جهة ثانية، "دخول عشرات الشاحنات الإغاثية المقدمة من الأمم المتحدة إلى مناطق سيطرة "جبهة النصرة" شمال غربي سوريا عن طريق معبر باب الهوى بريف إدلب الغربي".
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08:59 GMT
وضرب زلزال مدمر قوته 7.7 درجة على مقياس ريختر كلا من جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر يوم الاثنين الماضي، وأعقبه هزات ارتدادية شعر بها السكان في دول مجاورة بينها مصر ولبنان والعراق.
وسارعت العديد من الدول لإرسال مساعدات إغاثية للدولتين، حيث لا تزال أعمال البحث والإنقاذ جارية في المناطق التي ضربها الزلزال.
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Реактивная система залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:00 GMTРеактивная система залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 20:17 GMT
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