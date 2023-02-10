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https://sputnikarabic.ae/20230210/جنرال-بريطاني-يكشف-عن-المدن-التي-ستخسرها-القوات-الأوكرانية-قريبا-1073355004.html
جنرال بريطاني يكشف عن المدن التي ستخسرها القوات الأوكرانية قريبا
جنرال بريطاني يكشف عن المدن التي ستخسرها القوات الأوكرانية قريبا
أكد الجنرال في الجيش البريطاني روبرت جونز، أن القوات المسلحة الأوكرانية قد تفقد قريبا العديد من المدن الكبرى نتيجة للعملية الروسية الخاصة. 10.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-10T13:30+0000
2023-02-10T13:30+0000
العالم
بريطانيا
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ونقلت صحيفة "ديلي اكسبريس" البريطانية، نقلا عن جونز قوله "سنرى الكثير من التكهنات في الأسابيع المقبلة. أعتقد أنه يجب أن يكون واضحا لنا جميعا أن هذا لن يكون ما نتوقعه جميعا".ووفقا للعسكري البريطاني، قد تفقد القوات المسلحة لأوكرانيا السيطرة على مدن كبيرة مثل خاركوف وزابوروجيه، وكذلك تنسحب من أرتيموفسك بعد سلسلة من الهزائم الخطيرة. وأوضح في الوقت نفسه أنه لا يستطيع أن يحدد بالضبط أين ستدور أهم المعارك، حيث أن خطط الأطراف تظل سرية.هذا وأعلن اليوم نائب رئيس مكتب رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، إيغور جوفكفا، عن نقص الذخيرة في القوات المسلحة الأوكرانية. وعزا النقص الحاد في الذخيرة إلى كثافة القتال.وأشار المسؤول في الإدارة أيضا إلى أن كييف بحاجة ماسة إلى الذخيرة وقطع المدفعية بعيدة المدى والدبابات والطائرات المقاتلة.
https://sputnikarabic.ae/20230210/الدفاع-الروسية-تعلن-تحرير-بلدة-دفوريتشنوي-بمقاطعة-خاركوف-بالكامل-1073354594.html
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العالم, بريطانيا
العالم, بريطانيا

جنرال بريطاني يكشف عن المدن التي ستخسرها القوات الأوكرانية قريبا

13:30 GMT 10.02.2023
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورقوات الجيش الروسي في مدينة أرميناسك على حدود روسيا و أوكرانيا، 26 فبراير 2022
قوات الجيش الروسي في مدينة أرميناسك على حدود روسيا و أوكرانيا، 26 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2023
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevskiy
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أكد الجنرال في الجيش البريطاني روبرت جونز، أن القوات المسلحة الأوكرانية قد تفقد قريبا العديد من المدن الكبرى نتيجة للعملية الروسية الخاصة.
ونقلت صحيفة "ديلي اكسبريس" البريطانية، نقلا عن جونز قوله "سنرى الكثير من التكهنات في الأسابيع المقبلة. أعتقد أنه يجب أن يكون واضحا لنا جميعا أن هذا لن يكون ما نتوقعه جميعا".
ووفقا للعسكري البريطاني، قد تفقد القوات المسلحة لأوكرانيا السيطرة على مدن كبيرة مثل خاركوف وزابوروجيه، وكذلك تنسحب من أرتيموفسك بعد سلسلة من الهزائم الخطيرة. وأوضح في الوقت نفسه أنه لا يستطيع أن يحدد بالضبط أين ستدور أهم المعارك، حيث أن خطط الأطراف تظل سرية.
بالإضافة إلى ذلك، وصف جونز المرحلة المقبلة من العملية العسكرية الخاصة بـ "لعبة الشطرنج".
هذا وأعلن اليوم نائب رئيس مكتب رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، إيغور جوفكفا، عن نقص الذخيرة في القوات المسلحة الأوكرانية. وعزا النقص الحاد في الذخيرة إلى كثافة القتال.
جنود من القوات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية خلال عملية العسكرية الخاصة الروسية في اتجاه محور خاركوف، 23 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2023
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13:14 GMT
وأشار المسؤول في الإدارة أيضا إلى أن كييف بحاجة ماسة إلى الذخيرة وقطع المدفعية بعيدة المدى والدبابات والطائرات المقاتلة.
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