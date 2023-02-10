https://sputnikarabic.ae/20230210/حماس-عملية-الدهس-في-القدس-رد-فعل-طبيعي-على-جرائم-الاحتلال-1073354455.html
"حماس": عملية الدهس في القدس رد فعل طبيعي على جرائم الاحتلال
"حماس": عملية الدهس في القدس رد فعل طبيعي على جرائم الاحتلال
أعلن المتحدث باسم حركة حماس، حازم قاسم، اليوم الجمعة، أن العملية البطولية في القدس هي رد فعل طبيعي على كل جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني. 10.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-10T13:25+0000
2023-02-10T13:25+0000
2023-02-10T13:25+0000
أخبار إسرائيل اليوم
حركة حماس
القدس
عملية دهس
العالم العربي
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القدس - سبوتنيك. وقال قاسم في بيان وصل لوكالة "سبوتنيك": "إن العملية البطولية في القدس هي رد فعل طبيعي على كل جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وآخرها مجزرة الاحتلال في مخيم عقبة جبر".وأضاف: "تؤكد عملية القدس اليوم من جديد بأن الشعب الفلسطيني ومن خلفه المقاومة سيواصلون التصدي للاحتلال حتى كنسه عن أرضنا، وأنه لا مجال للالتفاف على ثورة الشعب الفلسطيني".وتابع حازم قاسم:ودعا المتحدث باسم حركة حماس، الاحتلال الإسرائيلي إلى "أن يعرف بأن لكل فعل رد فعل، ولكل جريمة يرتكبها بحق شعبنا لها رد مناسب في الميدان".وقُتل مستوطنان إسرائيليان اثنان وأصيب 6 آخرون في عملية دهس في مدينة القدس المحتلة، ظهر اليوم الجمعة.وذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، ظهر اليوم الجمعة، أن طفلين إسرائيليين أحدهما يبلغ من العمر 6 سنوات قُتل وأصيب 6 آخرون، حالة بعضهم خطيرة، في عملية دهس في مدينة القدس.
https://sputnikarabic.ae/20230210/مقتل-إسرائيلي-وإصابة-7-إثر-عملية-دهس-في-القدس-وتحييد-منفذ-العملية-1073351364.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, القدس, عملية دهس, العالم العربي
أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, القدس, عملية دهس, العالم العربي
"حماس": عملية الدهس في القدس رد فعل طبيعي على جرائم الاحتلال
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أعلن المتحدث باسم حركة حماس، حازم قاسم، اليوم الجمعة، أن العملية البطولية في القدس هي رد فعل طبيعي على كل جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.
القدس - سبوتنيك
. وقال قاسم في بيان وصل لوكالة "سبوتنيك": "إن العملية البطولية في القدس هي رد فعل طبيعي على كل جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وآخرها مجزرة الاحتلال في مخيم عقبة جبر".
وأضاف: "تؤكد عملية القدس اليوم من جديد بأن الشعب الفلسطيني
ومن خلفه المقاومة سيواصلون التصدي للاحتلال حتى كنسه عن أرضنا، وأنه لا مجال للالتفاف على ثورة الشعب الفلسطيني".
الضربات المتتالية التي يتلقاها الاحتلال من قبل الشباب الثائر، هي دليل واضح بأن الشعب الفلسطيني لا يخشى كل القرارات الإسرائيلية ولا توقف ثورة الشعب، وهي أكبر بكثير من أن يلتف عليها أي أحد.
ودعا المتحدث باسم حركة حماس، الاحتلال الإسرائيلي إلى "أن يعرف بأن لكل فعل رد فعل، ولكل جريمة يرتكبها بحق شعبنا لها رد مناسب في الميدان".
وقُتل مستوطنان إسرائيليان اثنان وأصيب 6 آخرون في عملية دهس
في مدينة القدس المحتلة، ظهر اليوم الجمعة.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، ظهر اليوم الجمعة، أن طفلين إسرائيليين أحدهما يبلغ من العمر 6 سنوات قُتل وأصيب 6 آخرون، حالة بعضهم خطيرة، في عملية دهس
في مدينة القدس.