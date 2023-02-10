https://sputnikarabic.ae/20230210/دا-سيلفا-لن-أطلب-من-بايدن-خلال-لقائي-معه-تسليم-بولسونارو-1073364556.html
دا سيلفا: لن أطلب من بايدن خلال لقائي معه تسليم بولسونارو
دا سيلفا: لن أطلب من بايدن خلال لقائي معه تسليم بولسونارو
قال الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا، اليوم الجمعة، إنه لن يطلب من نظيره الأمريكي، جو بايدن، خلال لقائه الأول معه في واشنطن، تسليم سلفه، جايير بولسونارو. 10.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-10T19:06+0000
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وصرح في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية بواشنطن، قبل مقابلة بايدن: "لا أعرف، لن أتحدث عن الرئيس بايدن حول ذلك الأمر، فهذا سيعتمد على المحاكم، وذات يوم يجب أن يعود بولسونارو إلى البرازيل ويواجه جميع الدعاوى القضائية ضده".وأشار لولا دا سيلفا إلى أن بولسونارو يواجه "ما يقرب من 12 دعوى قضائية ضده في البرازيل، وستظهر المزيد من القضايا".كما زعم دا سيلفا أنه من الممكن "معاقبة" بولسونارو من قبل المحاكم، بتهمة "الإبادة الجماعية ضد شعب اليانومامي الأصلي"، بعد أن ارتفع التعدين غير القانوني في أراضيهم المحمية خلال فترة ولايته.وأمرت المحكمة العليا في البرازيل، بإجراء تحقيق لتحديد ما إذا كانت تصرفات حكومة الرئيس البرازيلي السابق، جايير بولسونارو، ترقى إلى مستوى "الإبادة الجماعية" لعائلة اليانومامي، الذين شهدوا المرض وسوء التغذية في مجتمعهم في السنوات الأربع الماضية.وبعد خسارته الانتخابات الرئاسية البرازيلية العام الماضي، رحل بولسونارو إلى أمريكان وكان يعيش بالقرب من أورلاندو بولاية فلوريدا منذ أكثر من شهر، مما دفع بعض نواب الحزب الديمقراطي إلى دعوته لمغادرة البلاد."الانقسام في البرازيل ليس أسوا من الموجود في أمريكا"من ناحية أخرى، أكد الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا، في مقابلته مع شبكة "سي إن إن"، اليوم الجمعة، أن الانقسامات في بلاده ليست أسوأ من الانقسام السياسي داخل الولايات المتحدة.وقال: "هناك انقسام هنا في أمريكا أو أكثر بكثير، أو خطير مثل البرازيل، حيث الديموقراطيون والجمهوريون منقسمون للغاية"، وتابع أن البرازيل ليس لديها" ثقافة كراهية ".وصف الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا، سلفه، جايير بولسونارو بأنه "المقلد المخلص لترامب"، قائلاً إن الرجلين "لا يستمتعان بالنقابات العمالية ... إنهما لا يحبان العمال، ولا يحبون النساء. إنهم لا يحبون السود".وانتخب الرئيس اليساري السابق، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، والذي تولى الحكم في الفترة بين (2003-2010)، رئيسا للبرازيل في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بفوزه بفارق ضئيل عن رئيس اليمين المتطرف، جايير بولسونارو، بنسبة 50.83% مقابل 49.17%.
https://sputnikarabic.ae/20230203/الرئيس-البرازيلي-يؤكد-أن-بولسونارو-خطط-لمحاولة-الانقلاب-1073080508.html
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أخبار البرازيل , العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار
أخبار البرازيل , العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار
دا سيلفا: لن أطلب من بايدن خلال لقائي معه تسليم بولسونارو
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قال الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا، اليوم الجمعة، إنه لن يطلب من نظيره الأمريكي، جو بايدن، خلال لقائه الأول معه في واشنطن، تسليم سلفه، جايير بولسونارو.
وصرح في مقابلة مع شبكة
"سي إن إن" الأمريكية بواشنطن، قبل مقابلة بايدن: "لا أعرف، لن أتحدث عن الرئيس بايدن حول ذلك الأمر، فهذا سيعتمد على المحاكم، وذات يوم يجب أن يعود بولسونارو إلى البرازيل ويواجه جميع الدعاوى القضائية ضده".
وأشار لولا دا سيلفا إلى أن بولسونارو يواجه "ما يقرب من 12 دعوى قضائية ضده في البرازيل، وستظهر المزيد من القضايا".
وتابع أنه يعتقد أن منافسه السابق في الانتخابات الرئاسية البرازيلية "سيُدان في محكمة دولية بسبب الإبادة الجماعية بسبب مرض (كوفيد-19)، لأن نصف الناس التي ماتت في البرازيل خلال فترة انتشار جائحة فيروس "كورونا" المستجد كانت من مسؤولية الحكومة الفيدرالية".
كما زعم دا سيلفا أنه من الممكن "معاقبة" بولسونارو من قبل المحاكم، بتهمة "الإبادة الجماعية ضد شعب اليانومامي الأصلي"، بعد أن ارتفع التعدين غير القانوني في أراضيهم المحمية خلال فترة ولايته.
وأمرت المحكمة العليا في البرازيل، بإجراء تحقيق لتحديد ما إذا كانت تصرفات حكومة الرئيس البرازيلي السابق، جايير بولسونارو، ترقى إلى مستوى "الإبادة الجماعية" لعائلة اليانومامي، الذين شهدوا المرض وسوء التغذية في مجتمعهم في السنوات الأربع الماضية.
وبعد خسارته الانتخابات الرئاسية البرازيلية العام الماضي، رحل بولسونارو إلى أمريكان وكان يعيش بالقرب من أورلاندو بولاية فلوريدا منذ أكثر من شهر، مما دفع بعض نواب الحزب الديمقراطي إلى دعوته لمغادرة البلاد.
"الانقسام في البرازيل ليس أسوا من الموجود في أمريكا"
من ناحية أخرى، أكد الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا
، في مقابلته مع شبكة "سي إن إن"، اليوم الجمعة، أن الانقسامات في بلاده ليست أسوأ من الانقسام السياسي داخل الولايات المتحدة.
وقال: "هناك انقسام هنا في أمريكا أو أكثر بكثير، أو خطير مثل البرازيل، حيث الديموقراطيون والجمهوريون منقسمون للغاية"، وتابع أن البرازيل ليس لديها" ثقافة كراهية ".
وعن رأيه في أعمال الشغب التي اندلعت في 6 يناير/ كانون الثاني 2021، وقام خلالها أنصار الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، باقتحام مبنى الكابيتول: "لم نتخيل أبدا أنه في بلد كان رمزا للديمقراطية في العالم، يمكن لشخص ما أن يحاول غزو مبنى الكابيتول".
وصف الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا، سلفه، جايير بولسونارو بأنه "المقلد المخلص لترامب"، قائلاً إن الرجلين "لا يستمتعان بالنقابات العمالية ... إنهما لا يحبان العمال، ولا يحبون النساء. إنهم لا يحبون السود".
وانتخب الرئيس اليساري السابق، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، والذي تولى الحكم في الفترة بين (2003-2010)، رئيسا للبرازيل في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بفوزه بفارق ضئيل عن رئيس اليمين المتطرف، جايير بولسونارو، بنسبة 50.83% مقابل 49.17%.