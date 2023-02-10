https://sputnikarabic.ae/20230210/دا-سيلفا-لن-أطلب-من-بايدن-خلال-لقائي-معه-تسليم-بولسونارو-1073364556.html

دا سيلفا: لن أطلب من بايدن خلال لقائي معه تسليم بولسونارو

دا سيلفا: لن أطلب من بايدن خلال لقائي معه تسليم بولسونارو

قال الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا، اليوم الجمعة، إنه لن يطلب من نظيره الأمريكي، جو بايدن، خلال ‏لقائه الأول معه في واشنطن، تسليم سلفه، جايير بولسونارو.‏ 10.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-10T19:06+0000

2023-02-10T19:06+0000

2023-02-10T19:06+0000

أخبار البرازيل

العالم

أخبار العالم الآن

الولايات المتحدة الأمريكية

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/0a/1073364408_0:0:1283:722_1920x0_80_0_0_c15034cf76efffec2ce644d41233a524.jpg

وصرح في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية بواشنطن، قبل مقابلة بايدن: "لا أعرف، لن أتحدث عن الرئيس بايدن حول ذلك الأمر، فهذا سيعتمد على المحاكم، وذات يوم يجب أن يعود بولسونارو إلى البرازيل ويواجه جميع الدعاوى القضائية ضده".وأشار لولا دا سيلفا إلى أن بولسونارو يواجه "ما يقرب من 12 دعوى قضائية ضده في البرازيل، وستظهر المزيد من القضايا".كما زعم دا سيلفا أنه من الممكن "معاقبة" بولسونارو من قبل المحاكم، بتهمة "الإبادة الجماعية ضد شعب اليانومامي الأصلي"، بعد أن ارتفع التعدين غير القانوني في أراضيهم المحمية خلال فترة ولايته.وأمرت المحكمة العليا في البرازيل، بإجراء تحقيق لتحديد ما إذا كانت تصرفات حكومة الرئيس البرازيلي السابق، جايير بولسونارو، ترقى إلى مستوى "الإبادة الجماعية" لعائلة اليانومامي، الذين شهدوا المرض وسوء التغذية في مجتمعهم في السنوات الأربع الماضية.وبعد خسارته الانتخابات الرئاسية البرازيلية العام الماضي، رحل بولسونارو إلى أمريكان وكان يعيش بالقرب من أورلاندو بولاية فلوريدا منذ أكثر من شهر، مما دفع بعض نواب الحزب الديمقراطي إلى دعوته لمغادرة البلاد."الانقسام في البرازيل ليس أسوا من الموجود في أمريكا"من ناحية أخرى، أكد الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا، في مقابلته مع شبكة "سي إن إن"، اليوم الجمعة، أن الانقسامات في بلاده ليست أسوأ من الانقسام السياسي داخل الولايات المتحدة.وقال: "هناك انقسام هنا في أمريكا أو أكثر بكثير، أو خطير مثل البرازيل، حيث الديموقراطيون والجمهوريون منقسمون للغاية"، وتابع أن البرازيل ليس لديها" ثقافة كراهية ".وصف الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا، سلفه، جايير بولسونارو بأنه "المقلد المخلص لترامب"، قائلاً إن الرجلين "لا يستمتعان بالنقابات العمالية ... إنهما لا يحبان العمال، ولا يحبون النساء. إنهم لا يحبون السود".وانتخب الرئيس اليساري السابق، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، والذي تولى الحكم في الفترة بين (2003-2010)، رئيسا للبرازيل في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بفوزه بفارق ضئيل عن رئيس اليمين المتطرف، جايير بولسونارو، بنسبة 50.83% مقابل 49.17%.

https://sputnikarabic.ae/20230203/الرئيس-البرازيلي-يؤكد-أن-بولسونارو-خطط-لمحاولة-الانقلاب-1073080508.html

أخبار البرازيل

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار البرازيل , العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار